«Любопытная Варвара» провела каникулы в детском лагере

30 сентября
2025 год

30 сентября 2025
Завершились съемки третьего сезона «Любопытной Варвары». Продолжение истории о юной сыщице Варе в исполнении Полины Айнутдиновой пополнит линейку Wink Originals, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.

Любопытная Варвара. Третий сезон (2026)
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

События новых эпизодов разворачиваются в детском лагере, куда героев привозят их бабушка и дедушка. Варвара и Вася, как всегда, оказываются в центре увлекательных приключений. В первый же день в лагере герои сталкиваются с появлением привидения и отравлением детей. Компанию Полине Айнутдиновой в сериале составили Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Виктор Бычков, Людмила Артемьева, Максим Матузный, Александр Назаров, Антон Рогачев, Валерия Елкина, Ольга Макеева и другие актеры.

За производство третьего сезона вновь отвечает кинокомпания «Карго» при поддержке Института развития интернета и «НМГ Студии». Режиссером стал Марк Нуриев, для которого сериал является дебютом в кино. «История третьего сезона мне очень интересна, так как она проходит в детском лагере и вся "внутрянка" мне очень знакома, понятна. Сценарий погрузил меня в собственное детство. Я все еще хорошо помню и первую влюбленность в лагере, и дружбу, которую там заводил. Со своим лучшим другом я познакомился в Артеке восемь лет назад, и мы до сих пор лучшие друзья, пусть и жили какое-то время в разных городах. Так что я в этой истории нашел много личного, и это мне помогало», — рассказал дебютант.

Читать рецензию «Любопытная Варвара»: Следствие ведут колобки
Съемки нового сезона проходили в Калининграде и области. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.
персоны
Полина АйнутдиноваЛюдмила АртемьеваВиктор БычковВалерия ЕлкинаВероника ЖуравлёваОльга МакееваМаксим МатузныйАлександр Назаров (V)Марк НуриевАнтон РогачёвСергей Фёдоров (VI)
фильмы
Любопытная ВарвараЛюбопытная Варвара. Второй сезонЛюбопытная Варвара. Третий сезон

"Любопытная Варвара. Третий сезон" (2026)
"Любопытная Варвара. Третий сезон" (2026)
"Любопытная Варвара. Третий сезон" (2026)
"Любопытная Варвара. Третий сезон" (2026)
