«Любопытная Варвара» провела каникулы в детском лагере

Завершились съемки третьего сезона «Любопытной Варвары». Продолжение истории о юной сыщице Варе в исполнении Полины Айнутдиновой пополнит линейку Wink Originals, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.
За производство третьего сезона вновь отвечает кинокомпания «Карго» при поддержке Института развития интернета и «НМГ Студии». Режиссером стал Марк Нуриев, для которого сериал является дебютом в кино. «История третьего сезона мне очень интересна, так как она проходит в детском лагере и вся "внутрянка" мне очень знакома, понятна. Сценарий погрузил меня в собственное детство. Я все еще хорошо помню и первую влюбленность в лагере, и дружбу, которую там заводил. Со своим лучшим другом я познакомился в Артеке восемь лет назад, и мы до сих пор лучшие друзья, пусть и жили какое-то время в разных городах. Так что я в этой истории нашел много личного, и это мне помогало», — рассказал дебютант.
