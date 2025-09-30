Кино-Театр.Ру
Зоопсихолог Кирилл Кяро спасает жизнь дикарки Таисьи Калининой в трейлере сериала «Как приручить лису»

30 сентября
2025 год

30 сентября 2025
В сети появились официальный постер и трейлер детективного триллера «Как приручить лису», премьера которого состоится 10 октября эксклюзивно в Okko.

«Как приручить лису»

Шоураннером, автором сценария и режиссером сериала выступила Юлиана Закревская, в качестве оператора-постановщика — Михаил Соловьев, а продюсерами стали Александр Сысоев, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская.

По сюжету зоопсихолог, изучающий лис, спасает жизнь странной замкнутой девушки Дины, но в результате сам становится подозреваемым в убийстве. Он вынужден начать самостоятельное расследование, а для этого ему приходится наладить контакт с дикаркой Диной, далекой от социальных норм и ограничений. Постепенно он выясняет, что в округе уже больше 15 лет пропадают юные девушки, и только Дина может дать ключи к поимке маньяка. Роли исполняют Кирилл Кяро, Максим Стоянов, Таисья Калинина, Ксения Кутепова и другие актеры.

Зоопсихолог Кирилл Кяро спасает жизнь дикарки Таисьи Калининой в трейлере сериала «Как приручить лису»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Триллер стал победителем полугодового практического курса «5 пилотов для Okko» и получил высокие оценки среди пользователей сервиса и профессионального экспертного жюри в рамках специального показа. Оригинальный сериал Okko, отобраный из 875 работ, присланных на конкурс шоураннеров, за пару лет прошел длинный путь от сценарной заявки и пилотной серии до полноценного сезона, состоящего из восьми 45-минутных эпизодов.
№ 4
Матвей Брикун   2.10.2025 - 19:06
Опять тягали настоящую лису... Завязывайте уже с дикими животными. Уместно снимать собак и котов. И все. читать далее>>
№ 3
Antea13 (Оренбург)   1.10.2025 - 13:02
История была закончена в пилоте. Что там можно высасывать ещё 7 серий? Искать маньячилу? читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   30.09.2025 - 19:49
Вот поэтому сейчас очень мало людей, которые готовы откликнуться на помощь нуждающимся. А то сразу объявят во всём виноватым. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   30.09.2025 - 19:09
15 лет пропавших девушек — это серьезная заявка на мрачный и многослойный сюжет. читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Последние дни Лермонтова, ведьмак с лицом младшего Хемсворта и боксерша Сидни Суини: главные трейлеры за неделю
«Вегетация», «Полураспад» и анимационная «Манюня»: Okko представил новинки сезона
Криминальная драма «Как приручить лису» с Кириллом Кяро победила в конкурсе «5 пилотов для Okko»
Проекты финалистов конкурса шоураннеров «5 пилотов для Okko» стали доступны зрителям онлайн-кинотеатра
Кирилл Кяро, Артур Сопельник и Дарья Савельева снимаются в сериалах победителей курса шоураннеров «Пять пилотов для Okko»
Поиск по меткам
ОККОТрейлер
персоны
Гавриил ГордеевЭльвира ДмитриевскаяЮлиана ЗакревскаяТаисья КалининаКсения КутеповаКирилл КяроМихаил Соловьёв (IV)Максим СтояновАлександр Сысоев (III)Сергей Шишкин (IV)
фильмы
Как приручить лису

что почитать?

