Зоопсихолог Кирилл Кяро спасает жизнь дикарки Таисьи Калининой в трейлере сериала «Как приручить лису»

По сюжету зоопсихолог, изучающий лис, спасает жизнь странной замкнутой девушки Дины, но в результате сам становится подозреваемым в убийстве. Он вынужден начать самостоятельное расследование, а для этого ему приходится наладить контакт с дикаркой Диной, далекой от социальных норм и ограничений. Постепенно он выясняет, что в округе уже больше 15 лет пропадают юные девушки, и только Дина может дать ключи к поимке маньяка. Роли исполняют Кирилл Кяро, Максим Стоянов, Таисья Калинина, Ксения Кутепова и другие актеры.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Триллер стал победителем полугодового практического курса «5 пилотов для Okko» и получил высокие оценки среди пользователей сервиса и профессионального экспертного жюри в рамках специального показа. Оригинальный сериал Okko, отобраный из 875 работ, присланных на конкурс шоураннеров, за пару лет прошел длинный путь от сценарной заявки и пилотной серии до полноценного сезона, состоящего из восьми 45-минутных эпизодов.
