Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Саша Бортич возглавит подпольное казино 23 октября

30 сентября
2025 год

Новости кино >>
30 сентября 2025
В онлайн-кинотеатре Wink.ru 23 октября состоится премьера десятисерийной криминальной комедии Рустама Ильясова «Нам покер» с Сашей Бортич, Артемом Кошманом, Тимофеем Елецким, Уланом Адамбаевым, Сабиной Ахмедовой, Петром Скворцовым и Дашей Верещагиной в главных ролях. Сериал, производством которого занималась кинокомпания Black Box Production по заказу «НМГ Студии», пополнит линейку Wink Originals, уточняет пресс-служба платформы.

«Нам покер»

По сюжету все началось с безобидного решения трех соседей по квартире заработать денег. Витя, Ега и Бек открывают покерный клуб на дому. Игра в воротил подпольного бизнеса сперва кажется им забавной. Но «забавное» быстро заканчивается, когда один из клиентов демонстрирует корочку сотрудника ОБЭП и ставит их перед фактом — теперь они «партнеры» или тюрьма. Пацаны вынуждены расширять нелегальный бизнес, который из одного покерного стола в обычном многоквартирном доме превращается в подпольную игровую империю. По словам генпродюсера Black Box Production Константина Маньковского, «идея сериала очень проста — это история про парней, которые думают, что у них есть план. Сценаристы Арсений Ванин и Артем Скуба написали смешной и очень увлекательный buddy film, а режиссер Рустам Ильясов дал фильму глубину и стиль, и история стала правдивой и настоящей. И третье слагаемое проекта — замечательный и очень точный кастинг. Надеемся, все это, сложенное вместе, сможет развлечь и увлечь зрителя».

Читать Истина в вине: от чего страдают герои сериалов фестиваля «Пилот»
Сериал снимали в Санкт-Петербурге. Режиссер Рустам Ильясов признался, что работа над комедией далась группе нелегко. Съемки проходили на удаленных друг от друга локациях, из-за чего, например, актер Руслан Братов, сыгравший роль гангстера Джавида, однажды опоздал на поезд в Москву. «Съемочный период был насыщенным — множество локаций, плотный график, постоянное движение. Это создавало особый драйв. Хочется, чтобы он остался не только нашим опытом, но и передался зрителю, помогая главной цели — погрузить его во внутренний мир героев и вызвать эмпатию», — делится Ильясов.

Саша Бортич возглавит подпольное казино 23 октября
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Криминальная комедия акцентирует внимание на тернистом пути взросления, который проходят Витя, Ега и Бек в исполнении Артема Кошмана, Тимофея Елецкого и Улана Адамбаева. Главные герои вынуждены стать друг для друга настоящей семьей, в которой царят очень непростые отношения. Сабине Ахмедовой достался образ главы секты Марии. Актриса призналась, что давно мечтала сыграть такой непростой характер. «Моя героиня — очень неоднозначный, двойственный персонаж. Мария исключительно хороший манипулятор, серый кардинал, который управляет сектой и делает все для успеха своей организации. В развитии истории мы видим ее все больше с темной, опасной стороны и понимаем, что она не остановится ни перед чем для достижения своих целей», — отметила Ахмедова.

Премьера первого эпизода состоялась в июне этого года на фестивале «Пилот». Специально для сериала был запущен ресурс для помощи людям, страдающим лудоманией, — Намнепокер.рф. По данным ВОЗ, 350 млн человек в мире страдают от зависимости от азартных игр. По информации медицинского журнала The Lancet, около 450 млн человек в различных регионах мира имеют хотя бы один симптом игровой зависимости. Ресурс Намнепокер.рф поможет понять, когда игра перестает быть просто игрой, и найти выход из сложной ситуации.
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Матвей Брикун   2.10.2025 - 19:02
... О быстрых деньгах мечтают все. Некоторые бросаются на отчаянные шаги, в надежде что пронесет. читать далее>>
№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   1.10.2025 - 11:11
... Не, ну звучит сюжет «Нам Покер» из описания вполне интересно, так что, надеемся на эти слагаемые (смешной buddy film; глубина и стиль и каст) качества у «Нам Покер» и будем его посмотреть. ...... читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   30.09.2025 - 19:36
По трейлеру немного показалось, что фильм вообще о подростках. Гопота сплошная, которая хочет по быстрому срубить денег и не важно каким способом. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Сериалы с Павлом Прилучным, Мариной Александровой и Тимофеем Трибунцевым вошли в конкурс «Пилота»
Саша Бортич, Артем Кошман и Петр Скворцов откроют нелегальное казино в сериале «Нам покер»
Поиск по меткам
wink
персоны
Улан АдамбаевСабина АхмедоваАлександра БортичРуслан БратовАрсений ВанинДаша ВерещагинаТимофей ЕлецкийРустам Ильясов (II)Артём КошманКонстантин МаньковскийПётр СкворцовАртём Скуба
фильмы
Нам покер

фотографии >>
Саша Бортич возглавит подпольное казино 23 октября фотографии
Саша Бортич возглавит подпольное казино 23 октября фотографии
Саша Бортич возглавит подпольное казино 23 октября фотографии
Саша Бортич возглавит подпольное казино 23 октября фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Римма Белякова
30 сентября ушла из жизни актриса Римма Белякова.
Олег Ханов
30 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Олег Ханов.
Сергей Рыбин
29 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Рыбин.
Геннадий Нилов
29 сентября ушёл из жизни актёр Геннадий Нилов.

День рождения >>

Андрей Анкудинов
Лидия Вележева
Артём Волков
Андрей Данилко
Тунгышбай Жаманкулов
Людмила Крылова
Илья Малаков
Игорь Миркурбанов
Евгений Сидихин
Камилла Белль
Горан Богдан
Марибель Верду
Франческа Деллера
Граучо Маркс
Ромина Пауэр
Бад Эбботт
все родившиеся 2 октября >>

Афиша кино >>

Горец
научная фантастика, приключения, фэнтези
США, Великобритания, 1986
Просто живи
комедия
Россия, 2025
Мир в огне
боевик, комедия, научная фантастика, экранизация
США, 2025
(Не)искусственный интеллект
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
7 километров от Иерусалима
драма, экранизация
Италия, 2007
Тафити: Приключения на краю света
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, 2025
Мой друг кот и Пушкин
семейное кино
Россия, 2025
Мужские правила моего деда
комедия, семейное кино
Россия, 2025
На посошок
драма, комедия
Италия, Германия, 2025
Нахимовцы. Янтарный берег
молодежный фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Астрал. Зеркала
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Воля твоя
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен