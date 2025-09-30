Саша Бортич возглавит подпольное казино 23 октября

По сюжету все началось с безобидного решения трех соседей по квартире заработать денег. Витя, Ега и Бек открывают покерный клуб на дому. Игра в воротил подпольного бизнеса сперва кажется им забавной. Но «забавное» быстро заканчивается, когда один из клиентов демонстрирует корочку сотрудника ОБЭП и ставит их перед фактом — теперь они «партнеры» или тюрьма. Пацаны вынуждены расширять нелегальный бизнес, который из одного покерного стола в обычном многоквартирном доме превращается в подпольную игровую империю. По словам генпродюсера Black Box Production Константина Маньковского, «идея сериала очень проста — это история про парней, которые думают, что у них есть план. Сценаристы Арсений Ванин и Артем Скуба написали смешной и очень увлекательный buddy film, а режиссер Рустам Ильясов дал фильму глубину и стиль, и история стала правдивой и настоящей. И третье слагаемое проекта — замечательный и очень точный кастинг. Надеемся, все это, сложенное вместе, сможет развлечь и увлечь зрителя».
Сериал снимали в Санкт-Петербурге. Режиссер Рустам Ильясов признался, что работа над комедией далась группе нелегко. Съемки проходили на удаленных друг от друга локациях, из-за чего, например, актер Руслан Братов, сыгравший роль гангстера Джавида, однажды опоздал на поезд в Москву. «Съемочный период был насыщенным — множество локаций, плотный график, постоянное движение. Это создавало особый драйв. Хочется, чтобы он остался не только нашим опытом, но и передался зрителю, помогая главной цели — погрузить его во внутренний мир героев и вызвать эмпатию», — делится Ильясов.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
Криминальная комедия акцентирует внимание на тернистом пути взросления, который проходят Витя, Ега и Бек в исполнении Артема Кошмана, Тимофея Елецкого и Улана Адамбаева. Главные герои вынуждены стать друг для друга настоящей семьей, в которой царят очень непростые отношения. Сабине Ахмедовой достался образ главы секты Марии. Актриса призналась, что давно мечтала сыграть такой непростой характер. «Моя героиня — очень неоднозначный, двойственный персонаж. Мария исключительно хороший манипулятор, серый кардинал, который управляет сектой и делает все для успеха своей организации. В развитии истории мы видим ее все больше с темной, опасной стороны и понимаем, что она не остановится ни перед чем для достижения своих целей», — отметила Ахмедова.
Премьера первого эпизода состоялась в июне этого года на фестивале «Пилот». Специально для сериала был запущен ресурс для помощи людям, страдающим лудоманией, — Намнепокер.рф. По данным ВОЗ, 350 млн человек в мире страдают от зависимости от азартных игр. По информации медицинского журнала The Lancet, около 450 млн человек в различных регионах мира имеют хотя бы один симптом игровой зависимости. Ресурс Намнепокер.рф поможет понять, когда игра перестает быть просто игрой, и найти выход из сложной ситуации.
