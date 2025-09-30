Кино-Театр.Ру
Егор Бероев снимает драму «Марик»

30 сентября
2025 год

30 сентября 2025
Егор Бероев работает над восьмисерийной драмой «Марик» с Василием Копейкиным в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала НТВ, отвечаюющего за производство сериала совместно с онлайн-кинотеатром Kion и «Всемирными русскими студиями» при поддержке Института развития интернета.

Егор Бероев снимает драму «Марик»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету военный врач Первого Корпуса Донецкой Народной Республики Марк Аксенов (Копейкин) возвращается домой, в Донецк. Здесь его давно не было: четыре года провел на фронте, два – в тюрьме. В родной Макеевке все считают, что Марк или как его все называют – Марик – погиб, да и жена давно замужем за лучшим другом Алексеем (Никита Тезин), тоже в недавнем прошлом ополченцем и военным, а ныне майором полиции. Только дочь Василиса тянется к отцу. «Это моя первая главная роль. В первое знакомство с материалом меня заинтересовал сюжет, он насущный, в нем есть жизнь обычных людей, косвенно или напрямую связанных с боевыми действиями. Мой герой Марик молчалив, но это не просто молчание. Он всех слышит, он говорит по делу, без воды, прямо. Он знает, чего он хочет, но так как ему пришлось много пережить и преодолеть, он пытается вникнуть в новую для него реальность, начать сначала, найти новые опоры, которые помогут открыться людям и Вселенной. Он восстанавливает внутренний дом, параллельно восстанавливая внешний, родительский дом», — говорит Василий Копейкин.

Марк решает уехать в Мариуполь. Здесь он становится врачом «скорой» и вместе с водителем Еленой Семеновной (Татьяна Рассказова) и фельдшером Шумовичем (Владимир Стержаков) спасает человеческие жизни. Стержакова «всегда привлекали люди, которые идут на помощь нуждающимся. Особенно это касается врачей, коим и является мой герой. Эти люди с большой буквы всегда приходили на помощь, и я склоняю пред ними голову. В сериале я играю человека, который на протяжении всей своей жизни ищет семейного счастья, но, к сожалению, так его и не находит. Часто его эмоции берут верх над рациональностью, а мужские чувства оказываются сильнее стремления идти по жизненному божественному пути, который был ему дан. В общем, все то человеческое, что есть в Шумовиче, набирает высокий градус и поворачивает его жизнь в ту или иную сторону, в результате чего он остается одинок. При этом мой герой никогда никому не навредил, что очень важно».

Егор Бероев снимает драму «Марик»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Судьбы Марка и Мариуполя тесно связаны – оба начинают новую жизнь. Отстраивается город и восстанавливается отчий дом главного героя, он пытается наладить отношения с бывшей женой, обретает нового друга в лице коллеги Екатерины (Анастасия Жданова) и встречает новую любовь – фельдшера Катю (Анна Панкратова). Меняется Марк, меняется Мариуполь, меняется жизнь. И все, как говорится, к лучшему, вот только изменения эти даются совсем непросто.

По словам режиссера Егора Бероева, «главный герой Марик – молчаливый молодой человек с глубоким внутренним миром. Для своих лет он прошел через многое, испытал все ужасы войны и обладает невероятной мудростью, что позволяет ему принимать любые повороты судьбы и быть ей благодарным. Потеряв семью и дом, Марик не отчаивается и находит их в своем родном городе Мариуполе, как бы говоря: "Так сложилась судьба, нужно жить дальше". Эта фраза является основополагающей в мировоззрении не только Марика, но и других героев фильма. Отдельно хочется сказать про женские образы. Каждая героиня просто великолепна и являет собой основу этой истории. Они передают ощущение дома, Родины. Ведь Родина для солдата там, где его женщина, его мать и дети. Все героини сериала обладают собственным уникальным характером, но в каждой ни на секунду не перестает главенствовать достоинство. Они скромные и кипящие чувствами, умеют дружить и верны своим принципам. Именно женщины являются украшением этого прекрасного города, где Марик обретает свой новый дом».

Егор Бероев снимает драму «Марик»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Основной пул съемок прошел в Мариуполе и Донецкой Народной Республике. Также одной из локаций стала Республика Крым. «Еще одной неотъемлемой частью нашего сериала является сам Мариуполь. Это прекрасный, сильный и очень харизматичный город со своей уникальной атмосферой, такой наш и такой настоящий Марик», – отмечает Бероев.

«Съемки проходили в Мариуполе, конечно же, меня впечатлил этот город. Потом мы поехали в Севастополь: я впервые побывал в Крыму, а так как сам я с озера Байкал, природа Крыма мне немного его напомнила, и я с первого взгляда влюбился и ощутил себя как дома», – добавляет Василий Копейкин.
№ 5
Киноман1985   1.10.2025 - 21:23
Бероев на обложке новости вылитый Чикатило. Вот кого нужно было брать вместо Нагиева. читать далее>>
№ 4
Yevgeniy J   1.10.2025 - 20:14
Подсуетился Бероев, далеко пойдёт... читать далее>>
№ 3
Antea13 (Оренбург)   1.10.2025 - 13:19
... На НТВ явно получше снимают чем вот такой лубок. Хоть бы актеров сменили, а то опять Тезин, опять Стержаков, опять эти ополченцы. Шагина с Кищенко не хватает для качественного проекта, да они в такой... читать далее>>
№ 2
Азовочка   1.10.2025 - 09:29
Любопытно увидеть, каким увидел мой родной город Егор. В названии фильма заложен двойной смысл . "Марик" - местное название горожанами своего города( Мариуполя) - по типу Ебурга, Новосиба... читать далее>>
№ 1
Тульский парень   30.09.2025 - 18:52
Хотелось посмотреть какой из Бероева режиссер. Нужно снять нормальный полнометражный фильм. На НТВ сериалы могут сниматься без режиссера. читать далее>>
