Кулак лысой звезды: «Ванпанчмен» размахивает новым тизером (и датой премьеры)

Премьера третьего сезона «Ванпанчмена
» состоится 5 октября. За время шестилетнего отпуска лысого героя многое изменилось: стартовавший в 2019-м «Истребитель демонов
» обзавелся четырьмя сезонами и парочкой фильмов, «Атака титанов
» кончилась, а внимание аудитории захватывает новое поколение сёнэн
-хитов (от «Магической битвы
» до «Поднятия уровня в одиночку
»). Короткий тизер студии J.C. Staff
(«Сладкий лимонад
», «Повар-боец Сома
») дает представление о том, каким будет продолжение
.
Что делать, когда нечем заняться? Сайтамы
решил стать сильнейшим человеком на свете. Три года упорных тренировок подарили ему абсолютную мощь: теперь любой противник улетает от одного удара. Вместе с киборгом-учеником Геносом
он вступает в Ассоциацию героев и сталкивается с опасностями, которые не всегда поддаются грубой силе. Тем временем возникает новая угроза: монстры открыто бросают вызов и похищают ребенка, ради спасения которого начинается решающая битва.
Культовое аниме «Моб Психо 100» от создателя Ванпанчмена
Режиссером назначен Симпэй Нагай
, известный по романтическим и комедийным аниме (например, «Инугами и Нэкояма
» и «Я не понимаю, что говорит мой муж
»). В начале карьеры он работал и в хентай
-индустрии, что отчего-то тревожит некоторых зрителей (фанаты «Ванпанчмена» переживают за качество экшна). При этом у постановщика есть и «серьезный» опыт: он принимал участие в создании «Психопаспорта
», «Гангсты
» и «Самурая Фламенко
». Роль Сайтамы остается за Макото Фурукавой
(Миюки Сироганэ
из «Госпожи Кагуи
», Нагарэ Дзябасири
из «Буттигири?!
»). Он же отвечает за финальную композицию. Опенинг Get No Satisfied!
исполнит культовая команда JAM Project
совместно с айдолами BABYMETAL
.
Аниме основано на манге автора ONE
(«Моб Психо 100
») и художника Юсукэ Мураты
(«Айшилд 21
»), публикующейся на сайте Tonari no Young Jump
. На сегодняшний день общий тираж печатных и цифровых выпусков превысил 34 миллиона экземпляров. В честь юбилея франшизы запущен специальный проект
под названием «10 ударов
».
