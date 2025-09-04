На CHILL выходит новый сезон документального сериала «Иной взгляд на отношения»

В онлайн-кинотеатре Chill стартует новый сезон документального сериала «Иной взгляд на отношения», в котором рассказывается о том, как живут люди с инвалидностью. Проект создан при поддержке Института развития интернета.
фото: пресс-служба проекта
Свежие серии расскажут о парах, где оба партнера с инвалидностью: как живет незрячая пара, сложно ли строить семью, если муж незрячий, а жена в инвалидной коляске, может ли ДЦП стать помехой для брака, и как реагирует на такие пары общество? В новом сезоне зрители увидят, как любовь рождается и крепнет, проходя через радости и испытания, превращая их в основу доверия и близости. В этих историях раскрываются чувства, которые близки каждому из нас: радость и любовь, нежность и забота, мечты о будущем и тревоги о нем. Здесь нет вымышленных героев и постановочных сцен — только искренность и настоящая жизнь.
Всего в этом сезоне будет пять выпусков — они будут выходить раз в две недели. Каждый эпизод — это двойная история, где каждый делится своим опытом преодоления, адаптации и радостями совместной жизни. Две линии жизни соединяются в одну историю любви, а вместе с воспоминаниями о первых свиданиях, забавными бытовыми деталями и философскими размышлениями рождается честный рассказ о том, что значит быть вместе, когда вы не такие, как все. Это буквально иной взгляд на привычный порядок вещей, взгляд, который помогает увидеть главное — ценность человеческой близости и веру в себя.
фото: пресс-служба проекта
«Наш проект — не о трудностях, а о любви, которая делает людей сильнее. Мы хотим показать, что отношения между людьми с инвалидностью — это не исключение из правил и не подвиг, а такая же естественная и красивая часть жизни, как у всех. В этих историях есть нежность, юмор, маленькие победы и большие мечты — все то, что близко каждому зрителю. Для нас важно разрушать стереотипы и дать возможность увидеть: любовь не знает ограничений, она рождается там, где есть доверие, поддержка и вера друг в друга. Эти пары не только преодолевают дополнительные барьеры, но и учат нас смотреть иначе, глубже — видеть человека, а не диагноз. И в этом смысле "Иной взгляд" помогает нам всем открыть новый угол зрения на самих себя, на отношения и на ценность человеческой близости», — говорит автор проекта Елена Сумина.
Первый эпизод знакомит зрителей с Рамилем и Аллой. У Рамиля — слабое зрение, Алла же с детства передвигается на коляске. Они познакомились в интернете, и уже через год после знакомства решили пожениться. Она — преподаватель английского языка, любит путешествия, общение, выступления. Он — востребованный массажист, который, несмотря на отсутствие зрения, чувствует каждого клиента. Их жизнь полна испытаний, необходимости приспосабливаться к физическим ограничениям и борьбы с предвзятостью окружающих. Но вместе они находят силы двигаться дальше. Их история — не о трудностях, а о том, как любовь делает человека сильнее, напоминание, что счастье не зависит от физических возможностей, а рождается там, где есть доверие, забота и вера друг в друга. В следующих сериях зрители познакомятся с Олесей и Алексеем, Денисом и Мариной и другими парами — кто вместе вопреки стереотипам и благодаря любви.
фото: пресс-служба проекта
«Иной взгляд» впервые вышел в 2022 году, затем в 2023-м — и рассказывал о путешествиях людей с инвалидностью по городам России. Новый сезон, снятый режиссером Александром Белоголовцевым, раскрывает темы чувств, взаимоотношений, семьи, родительства и показывает: любовь — это универсальный язык, который объединяет нас всех.
