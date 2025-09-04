Семью Владимира Сычева взяли под «Госзащиту»

Завершились съемки 16-серийной комедии «Госзащита». Согласно пресс-службе ТНТ, сериал по заказу телеканала создала кинокомпания 1-2-3 Production.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Зрителям обещают динамичную историю, в которой органично сочетаются комедия, экшен и семейные коллизии. Несмотря на технически сложные сцены с трюками и погонями, съемки прошли успешно благодаря слаженной работе команды. «Наш проект балансирует на стыке жанров, и его главная мысль проста: любая история должна учить чему-то хорошему. В нашем сериале нет откровенно плохих персонажей – у каждого есть своя правда. Даже злодеи здесь, в каком-то смысле, "добрые". Это история превращения одинокого, ироничного героя в настоящего семьянина, готового идти на жертвы ради других людей, стремящегося вернуть доверие дочери и сохранить крупицу своей семьи. Основной посыл в том, что семья, несмотря на все трудности, остается главной опорой, а без любви, доброты и, конечно, юмора жить просто невозможно», — говорит креативный продюсер Андрей Смиян.
По сюжету бизнес-партнеры Роман Соколов (Владимир Сычев) и его коллега задержаны по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Однако Роман заблаговременно заключил соглашение о сотрудничестве со следствием: его подельник оказывается под арестом, а его самого вместе с дочерью Алисой (Елизавета Бугулова) в рамках специальной программы переселяют в Благовещенск под новыми именами. Отныне они — «семья Хомяковых», чью безопасность курируют сотрудники ведомства: майор Света (Зоя Бербер) и капитан Гриша (Денис Власенко). Роману предстоит вжиться в роль образцового семьянина, выстраивать быт в фиктивной семье и налаживать испорченные отношения с дочерью, которая явно недовольна внезапным переездом. Каждый день бросает главному герою новые вызовы, требующие смекалки и умения выкручиваться из самых неожиданных ситуаций. Власенко «сразу покорил сценарий и возможность вновь поработать с режиссером Андреем Шавкеро. Кто, если не я, должен сыграть полицейского, который притворяется школьником? При этом мне кажется, что мы с моим героем совершенно непохожи. Наша история рассказывает о том, что даже "навязанная" обстоятельствами семья может стать тем самым островком безопасности, опорой и местом, где ты обретаешь силы, чтобы справиться с любыми трудностями».
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Главные роли в сериале также исполнили Александр Половцев, Григорий Калинин и Александрина Олексюк. Премьера состоится на ТНТ. До «Госзащиты» Елизавете Бугуловой «никогда не доводилось сниматься в комедиях, и я очень хотела попробовать свои силы в этом жанре. Тем более, что в сценарии много отличных шуток, которые, надеюсь, оценят зрители. Моя героиня Алиса во многом мне противоположна: мы обе эмоциональны, но она — резкая, вспыльчивая и колючая, может быть язвительной, тогда как я в жизни не позволяю себе грубости или обидных слов. Через ее непростые, но очень правдивые для подросткового возраста отношения с отцом Ромой, сериал исследует вечную проблему "отцов и детей", которая рождается из недопонимания между поколениями. "Госзащита" — это, в первую очередь, история о семейных ценностях, которая напоминает, что любой конфликт можно разрешить, если научиться слушать друг друга, идти на компромиссы и относиться к проблемам с юмором».
«Мы хотели снять сериал о чём-то новом — так и выбрали тему госзащиты. Это целый мир с напряженной и интересной работой, о котором раньше никто не рассказывал. Съемки проходили четко и слаженно: даже капризы погоды мы умело обыгрывали в кадре. Огромная заслуга в этом у всей команды — режиссера, актеров и съемочной группы. Трюковые сцены с погонями, стрельбой и драками сделали проект особенно зрелищным, за это стоит поблагодарить наших каскадеров и постановщиков, которые справились блестяще. В итоге у нас получилась яркая история, где есть и экшен, и смысловая составляющая про одиночество и семью, которая подчеркивает очень простую мысль: поддержку можно найти даже там, где этого совсем не ожидаешь», — отметил креативный продюсер Максим Кожаев.
