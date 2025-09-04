Иван Охлобыстин, Виталий Хаев и Людмила Артемьева сыграют повзрослевших детей в «Сказке о потерянном времени»

Режиссер Андрей Никифоров приступил к съемкам современной киноверсии «Сказки о потерянном времени» по одноименному произведению Евгения Шварца. Семейная комедия выйдет на экраны в 2026 году, уточняет пресс-служба Киностудии Горького, отвечающей за производство картины совместно с Кинокомпанией братьев Андреасян.
По словам главы кинопроизводства Киностудии Горького и генерального продюсера фильма Александра Бондарева, «в год своего 110-летия Киностудия Горького продолжает работу над современными версиями классических произведений, которые с годами не теряют актуальности. "Сказка о потерянном времени" – история о ценности и скоротечности времени. Меняются эпохи, тренды, увлечения детей, но произведение великого Шварца по-прежнему вызывает интерес и отклик у всех поколений. Думаю, наша экранизация с юмором и понятными современным детям образами обязательно понравится и им, и их родителям. Тем более, что все задействованные артисты искренне любят эту сказку с детства».
Впервые «Сказку о потерянном времени» экранизировал в 1964-м Александр Птушко. В первой киноадаптации сыграли звезды советского кино Олег Анофриев, Георгий Вицин, Савелий Крамаров, Рина Зеленая, Нина Гребешкова и Евгений Моргунов. В 1978-м на свет появился мультфильм. «Проблема пустой траты времени никуда не ушла. Но если в советской сказке дети его теряли где-то бегая и прыгая, то сейчас они сидят в телефонах. Да и не только дети, так что эта сказка для нас всех. Но важно было ее переосмыслить и рассказать с помощью нового киноязыка – все-таки сейчас сложнее удержать внимание юных зрителей. Однако новая версия создается с бережностью и к литературной основе, и к советскому фильму. Мы сохраним дух произведения, но сделаем его более близким и понятным сегодняшнему поколению», — пояснил режиссер Андрей Никифоров.
В новой версии злые волшебники решают вернуть себе молодость с помощью специального гаджета. Причем украсть время можно только у тех, кто его бесцельно тратит. Жертвами волшебников становятся девятилетний Петя Зубов и его друзья, проводившие часы за играми в телефонах. Ребята внезапно стареют, пытаются жить как взрослые, но терпят неудачи. Тем временем волшебники, превратившись в детей, начинают втираться в доверие к другим ребятам и уговаривают их бездельничать. Они хотят украсть больше времени про запас. Но у постаревших героев еще есть шанс вернуть свое детство и вместе с тем понять ценность времени и семьи. «"Сказка — это не вымысел, не ложь. Это — путь к истине", — писал Евгений Шварц. Для меня это не просто красивая фраза, а точное определение того, зачем мы беремся за такую историю. "Сказка о потерянном времени" — это произведение, которое знают и помнят с детства миллионы. И сегодня у нас есть возможность экранизировать эту классическую историю для нового поколения. Мы рады создавать проект совместно с Киностудией Горького. У нас потрясающий актерский состав, сильная творческая команда и главное — огромное желание сделать кино, которое будет живым, трогательным, настоящим фильмом для всей семьи. Надеюсь, зритель это почувствует», — говорит генеральный продюсер Гевонд Андреасян.
Роли злых волшебников исполнят Татьяна Орлова, Александр Лыков и Алексей Маклаков. Лыкову, играющему Прокофия, «кажется, настало время возвращения к классике, и драматургия Шварца — прекрасный образец. Проблематика "Сказки о потерянном времени" будет существовать всегда. Сегодня и взрослые, и дети проводят в гаджетах массу времени, а это очень губительно для воображения. Ведь люди пользуются готовым продуктом, который уже придумали за них, и фантазия у них не развивается. Еще до появления современных гаджетов Шварц призвал нас: "Ребята, относитесь серьезно ко времени, к своей жизни!". Каждое поколение должно напоминать себе об этом».
Повзрослевшими детьми станут Иван Охлобыстин, Виталий Хаев и Людмила Артемьева. «"Сказка о потерянном времени" – один из моих любимых фильмов, — признается исполнитель роли Пети Иван Охлобыстин. — Там снимались великие актеры. Поэтому для меня большая честь быть частью новой версии этой истории. И, среди прочего, я люблю сказки. Сколько "живет" даже самый талантливый, самый зрелищный фильм? Ну пять, десять, пятнадцать лет. А сказки – они вечны, дети будут смотреть их по кругу, лишь бы уроки не учить. Сказки – это здорово, сейчас время сказок».
Для Алексея Маклакова, который предстанетв качестве Евлампия, «большая честь участвовать в проекте, который, на мой взгляд, является продолжением традиций советского кинопроизводства. Ощущаются гордость и состояние феерии. Я благодарен и судьбе, и авторам, и режиссеру, что попал в этот проект. Тем более, это Шварц, а Шварц – это имя, которое было всегда востребовано и в театральном, и в киношном мире. И для меня огромное удовольствие играть с такими партнерами, как Саша Лыков, Татьяна Орлова, Иван Охлобыстин, поэтому от съемок у меня самые радужные и приятные впечатления».
Съемки картины проходят в Москве. Фильм планируется выпустить в широкий российский прокат в 2026-м. «"Сказка о потерянном времени" Шварца – прекрасная литературная основа для экранизации. Я сама читала эту книгу в детстве, потом читала ее своему сыну. Сейчас эта сказка до сих пор актуальна: она призывает нас задуматься, как и для чего мы живем. Хотим ли мы постоянно скроллить ролики в телефоне или лучше поднять глаза и почувствовать жизнь на вкус? Роль у меня очень интересная. Непросто сыграть маму ребенка, который превратился в старика. Но для материнского сердца не важно, как выглядит ребенок: главное, ты знаешь, что он твой на каком-то кровном, сердечном уровне. Что касается моих партнеров по фильму, то каждый из них просто глыба. Для меня это честь играть с такими артистами», — поделилась Ольга Кузьмина, которая предстанет в образе мамы Пети.
«Тема потерянного времени вечная. Наверное, это связано с отсутствием диалога между детьми и родителями. Я как отец могу сказать, что, конечно, бывает проще дать телефон ребенку и заниматься своими делами, но это неправильно. А настоящая жизнь заключается в том, чтобы попробовать на ночь книжку вместе почитать или пообщаться друг с другом. К этому проекту я отношусь с большим уважением, тем более, что на съемках у нас сногсшибательный актерский состав. Я даже сыну своему сказал: "Мирон, я теперь папа Иван Ивановича Охлобыстина". Он был в восторге, что такое возможно – сыграть отца взрослого ребенка. Но Иван Иванович замечательный актер, он берется за твою руку так, как настоящий ребенок берется за руку папы», — рассказал Ефим Петрунин.
