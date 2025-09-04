Создатели дилогии «Мы из будущего» сняли «Возвращение Мендыша»

Создатели дилогии «Мы из будущего» сняли военное фэнтези «Возвращение Мендыша», основанное на реальной истории кыргызского солдата Мендыша Омуралиева, павшего на фронте Великой Отечественной войны. Картина соединяет современность и прошлое, превращая память о подвиге в основу нового взгляда на историю.
«Возвращение Мендыша»
Зрителям расскажут про 20-летнего блогера, который, уклоняясь от военной службы, неожиданно оказывается в загадочной петле времени, из которой невозможно выбраться. Помочь ему может только погибший 80 лет назад боец Советской Армии — но только после того, как парень из будущего поможет солдату. По словам режиссера Павла Игнатова, «это фильм о том, как прошлое формирует нас и наше будущее».
Главные роли исполнили популярный блогер и музыкант Gufee Medalin (Михаил Медалин), чья аудитория насчитывает более 7 млн человек, и молодой актер из Кыргызстана Кымбатбек Алимжанов. Компанию им составили Игорь Денисов, Валерия Платонова, Кирилл Каганович, Сергей Холмогоров и Георгий Петренко. «Мы часто воспринимаем историю слишком легко, не задумываясь, что она внутри нас. Я чувствую, как я изменился за время работы в картине. Было по-настоящему интересно погрузиться в эту историю, почувствовать себя человеком того времени, словно я на самом деле попал из своей жизни на ту Великую войну и стал другим», — рассказал Медалин.
«Мой прадед воевал и погиб во время Великой Отечественной войны. Съемки в этом фильме были нелегкими, и я все время думал – если так трудно играть бойца Советской Армии, как же нашим прадедам было тяжело на реальной войне – в лишениях, лицом к лицу с жестоким врагом… Иногда мне казалось, что я – это мой прадед», — делится Кымбатбек Алимжанов.
Фильм основан на реальных событиях. В 2013 году российские поисковики нашли останки кыргызского солдата, но в течение нескольких лет не удавалось установить его личность. Лишь в 2016-м стало известно, что это был Мендыш Омуралиев из села Кызыл-Сай Таласской области. Его подвиг стал символом мужества многонациональной Советской Армии и примером памяти, объединяющей народы постсоветского пространства. «Эту историю мне рассказала дипломат Гульнара-Клара Самат. И мы поняли, что это настоящая основа для высокохудожественного кино для молодежной аудитории, которая должна знать эту историю и чувствовать своих предков», — говорит генеральный продюсер Людмила Кукоба.
фото: пресс-служба фильма
«Возвращение Мендыша» создали Фонд «Память Побед» и кинокомпания «Реверсия», а сценарий написал автор дилогии «Мы из будущего» Александр Шевцов. Фильм снимали в Кыргызстане и Беларуси, где воссоздали масштабные батальные сцены с сотнями статистов, исторической техникой и декорациями довоенной и военной эпохи.
Презентация «Возвращения Мендыша» пройдет в рамках Санкт-Петербургского международного Контент Форума 9 сентября в 14:15. Картину представят Павел Игнатов, Людмила Кукоба и Михаил Медалин.
