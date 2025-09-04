Кино-Театр.Ру
Создатели дилогии «Мы из будущего» сняли «Возвращение Мендыша»

4 сентября
2025 год

4 сентября 2025
Создатели дилогии «Мы из будущего» сняли военное фэнтези «Возвращение Мендыша», основанное на реальной истории кыргызского солдата Мендыша Омуралиева, павшего на фронте Великой Отечественной войны. Картина соединяет современность и прошлое, превращая память о подвиге в основу нового взгляда на историю.

«Возвращение Мендыша»

Зрителям расскажут про 20-летнего блогера, который, уклоняясь от военной службы, неожиданно оказывается в загадочной петле времени, из которой невозможно выбраться. Помочь ему может только погибший 80 лет назад боец Советской Армии — но только после того, как парень из будущего поможет солдату. По словам режиссера Павла Игнатова, «это фильм о том, как прошлое формирует нас и наше будущее».

Главные роли исполнили популярный блогер и музыкант Gufee Medalin (Михаил Медалин), чья аудитория насчитывает более 7 млн человек, и молодой актер из Кыргызстана Кымбатбек Алимжанов. Компанию им составили Игорь Денисов, Валерия Платонова, Кирилл Каганович, Сергей Холмогоров и Георгий Петренко. «Мы часто воспринимаем историю слишком легко, не задумываясь, что она внутри нас. Я чувствую, как я изменился за время работы в картине. Было по-настоящему интересно погрузиться в эту историю, почувствовать себя человеком того времени, словно я на самом деле попал из своей жизни на ту Великую войну и стал другим», — рассказал Медалин.

Читать Спасибо, что живой: 30 фильмов XXI века про защитников отечества
«Мой прадед воевал и погиб во время Великой Отечественной войны. Съемки в этом фильме были нелегкими, и я все время думал – если так трудно играть бойца Советской Армии, как же нашим прадедам было тяжело на реальной войне – в лишениях, лицом к лицу с жестоким врагом… Иногда мне казалось, что я – это мой прадед», — делится Кымбатбек Алимжанов.

Фильм основан на реальных событиях. В 2013 году российские поисковики нашли останки кыргызского солдата, но в течение нескольких лет не удавалось установить его личность. Лишь в 2016-м стало известно, что это был Мендыш Омуралиев из села Кызыл-Сай Таласской области. Его подвиг стал символом мужества многонациональной Советской Армии и примером памяти, объединяющей народы постсоветского пространства. «Эту историю мне рассказала дипломат Гульнара-Клара Самат. И мы поняли, что это настоящая основа для высокохудожественного кино для молодежной аудитории, которая должна знать эту историю и чувствовать своих предков», — говорит генеральный продюсер Людмила Кукоба.

Создатели дилогии «Мы из будущего» сняли «Возвращение Мендыша»
фото: пресс-служба фильма

«Возвращение Мендыша» создали Фонд «Память Побед» и кинокомпания «Реверсия», а сценарий написал автор дилогии «Мы из будущего» Александр Шевцов. Фильм снимали в Кыргызстане и Беларуси, где воссоздали масштабные батальные сцены с сотнями статистов, исторической техникой и декорациями довоенной и военной эпохи.

Презентация «Возвращения Мендыша» пройдет в рамках Санкт-Петербургского международного Контент Форума 9 сентября в 14:15. Картину представят Павел Игнатов, Людмила Кукоба и Михаил Медалин.
№ 3
Тульский парень   6.09.2025 - 16:32
Будут уже крутить с поводом и без. Есть каналы очень любящие фентезийную военщину. читать далее>>
№ 2
Фил Эспозито   5.09.2025 - 08:56
"Зрителям расскажут про 20-летнего блогера, который, уклоняясь от военной службы, неожиданно оказывается в загадочной петле времени, в которой он живет обычной нормальной жизнью, из которой невозможно... читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   4.09.2025 - 20:23
Да такой "помогатор", что раз 100 был убит. Ему надо больше помогать, чем Мендешу. читать далее>>
Всего сообщений: 3
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram