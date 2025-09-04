Дмитрий Нагиев и Ирина Медведева стали влюбленной парой в «Елках 12»

Появились свежие подробности о новогодней комедии «Елки 12». Согласно пресс-службе дистрибьютора «НМГ Кинопрокат», одним из главных сюжетных открытий новой части станет романтическая линия с участием Дмитрия Нагиева. Актер вернется к роли дяди Юры, а его экранной возлюбленной станет Ирина Медведева.
Для Нагиева «самое важное сделать дядю Юру так, чтобы он был похож на дядю Юру, а не на Диму Нагиева. Я не пытаюсь щекотать зрителя, я пытаюсь сделать героя объемным: трогательным, разочарованным, смешным и влюбленным. Поэтому я надеюсь, что я снова "попал" в дядю Юру». А Медведевой «кажется, секрет этой франшизы в том, что люди ей доверяют. Когда я взяла в руки сценарий, я знала, что это будет добрая и трогательная история, ведь "Елки" — это всегда про детство, юмор и атмосферу праздника».
По сюжету в канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Его путешествие окажется полным неожиданных встреч, опасностей и испытаний. Родители бросаются на поиски сына.
