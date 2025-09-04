Кино-Театр.Ру
Дмитрий Нагиев и Ирина Медведева стали влюбленной парой в «Елках 12»

4 сентября
2025 год

Новости кино >>
4 сентября 2025
Появились свежие подробности о новогодней комедии «Елки 12». Согласно пресс-службе дистрибьютора «НМГ Кинопрокат», одним из главных сюжетных открытий новой части станет романтическая линия с участием Дмитрия Нагиева. Актер вернется к роли дяди Юры, а его экранной возлюбленной станет Ирина Медведева.

Для Нагиева «самое важное сделать дядю Юру так, чтобы он был похож на дядю Юру, а не на Диму Нагиева. Я не пытаюсь щекотать зрителя, я пытаюсь сделать героя объемным: трогательным, разочарованным, смешным и влюбленным. Поэтому я надеюсь, что я снова "попал" в дядю Юру». А Медведевой «кажется, секрет этой франшизы в том, что люди ей доверяют. Когда я взяла в руки сценарий, я знала, что это будет добрая и трогательная история, ведь "Елки" — это всегда про детство, юмор и атмосферу праздника».

Дмитрий Нагиев и Ирина Медведева стали влюбленной парой в «Елках 12»
фото: пресс-служба дистрибьютора «НМГ Кинопрокат»

Ранее стало известно, что в фильме сыграют Дмитрий Журавлев, Маш Милаш, Рузиль Минекаев, Андрей Рожков, Надежда Маркина, Ольга Картункова, Андрей Максимов, Борис Дергачев, Константин Белошапка, Тина Стойилкович и Юлия Топольницкая. Креативными продюсерами и авторами сценария выступают Жора Крыжовников и Петр Внуков. Картина выйдет в широкий прокат 18 декабря.

По сюжету в канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Его путешествие окажется полным неожиданных встреч, опасностей и испытаний. Родители бросаются на поиски сына.
обсуждение >>
№ 6
Влад69   6.09.2025 - 08:27
... Денег много не бывает. А здесь пили себе бюджет, а на зрителей начхать. читать далее>>
№ 5
Sveta_21Ermolova   5.09.2025 - 21:16
... Наверное её уже приплели к числу актрис, когда успела сняться в главной роли "Москва слезам не верит". читать далее>>
№ 4
GaryVan (Санкт-Петербург)   5.09.2025 - 14:10
Может, хватит? Смотреть уже эту туфту невозможно! А они - всё клепают! читать далее>>
№ 3
Макс Милиан   4.09.2025 - 22:18
... А как же Маш Милаш?) читать далее>>
№ 2
VladyVlady (Москва)   4.09.2025 - 21:04
Значит Юра бросил Яковлеву? или она его? читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
персоны
Константин БелошапкаПётр ВнуковБорис ДергачёвДмитрий Журавлёв (IV)Мария КамоваОльга КартунковаЖора КрыжовниковАндрей Максимов (III)Надежда МаркинаИрина МедведеваРузиль МинекаевДмитрий НагиевАндрей РожковТина СтойилковичЮлия Топольницкая
фильмы
Ёлки (киноальманах)Ёлки-12

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен