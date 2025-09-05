Кино-Театр.Ру
Степан Девонин и Варвара Феофанова снялись в спортивной комедии про лапту

5 сентября
2025 год

Новости кино >>
5 сентября 2025
В Москве завершились съемки полнометражного фильма Саши Громовой «Легенда без номера», посвященного самому традиционному российскому виду спорта — лапте.

Степан Девонин и Варвара Феофанова снялись в спортивной комедии про лапту
фото: пресс-служба проекта

Как сообщает пресс-служба проекта, по сюжету фильма Иван — бывшая звезда столичного футбольного клуба, а ныне ведущий забытой программы на спортивном канале. Он все еще считает себя кумиром, хотя коллеги едва терпят его выходки. В прямом эфире Иван оскорбляет тренера по лапте — своего бывшего одноклубника и давнего соперника. Руководство ставит ультиматум: публичные извинения или увольнение. Вместо этого Иван бросает вызов — собрать команду по лапте, войти в сезон и выиграть матч. Для этого ему предстоит не только освоить новую игру, но и научиться слышать других, верить в команду и стать настоящим тренером.

«Мы выбрали лапту, потому что это наша, исконная, командная игра — в ней есть дух двора, азарт, простые, но сильные эмоции. Хочется, чтобы зритель не только вспомнил, что такое лапта, но и поверил: настоящие победы начинаются с веры в себя и тех, кто рядом», — отмечает генеральный продюсер проекта Алексей Лихницкий.

Съемки проходили при поддержке Министерства культуры и Профессиональной лиги Русской лапты. В фильме сыграли Семен Алешин, Степан Девонин, Варвара Феофанова, Светлана Листова, Александр Ильин ст., Роман Юнусов, Петр Скворцов, Денис Яковлев, Свят Королев, Егор Овчинников, Иван Жвакин, Никита Вашакидзе и другие. За производство отвечает LIHO!Production.
№ 3
Ангелина_Сокол   6.09.2025 - 20:36
Обожаю Девонина, он часто снимается в хороших смешных комедиях. так что надеюсь на то, что смогу посмеяться)) читать далее>>
№ 2
Тульский парень   6.09.2025 - 16:19
Самый народный вид спорта это метание коровьих лепешек на дальность проходящий в Пермском крае. Народней уже нет. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   5.09.2025 - 21:13
Комедия наверняка получилась то что надо, много задействовано комедийных актёров) читать далее>>
Всего сообщений: 3
Ссылки по теме
Дальнобойщики и волшебная пыль: дебютные проекты на питчинге в Министерстве культуры в 2025 году
персоны
Семён АлёшинНикита ВашакидзеСаша ГромоваСтепан ДевонинИван ЖвакинАлександр ИльинСвятослав КоролевСветлана ЛистоваАлексей ЛихницкийЕгор ОвчинниковПётр СкворцовВарвара ФеофановаРоман ЮнусовДенис Яковлев
фильмы
Легенда без номера

