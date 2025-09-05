Степан Девонин и Варвара Феофанова снялись в спортивной комедии про лапту

Как сообщает пресс-служба проекта, по сюжету фильма Иван — бывшая звезда столичного футбольного клуба, а ныне ведущий забытой программы на спортивном канале. Он все еще считает себя кумиром, хотя коллеги едва терпят его выходки. В прямом эфире Иван оскорбляет тренера по лапте — своего бывшего одноклубника и давнего соперника. Руководство ставит ультиматум: публичные извинения или увольнение. Вместо этого Иван бросает вызов — собрать команду по лапте, войти в сезон и выиграть матч. Для этого ему предстоит не только освоить новую игру, но и научиться слышать других, верить в команду и стать настоящим тренером.
«Мы выбрали лапту, потому что это наша, исконная, командная игра — в ней есть дух двора, азарт, простые, но сильные эмоции. Хочется, чтобы зритель не только вспомнил, что такое лапта, но и поверил: настоящие победы начинаются с веры в себя и тех, кто рядом», — отмечает генеральный продюсер проекта Алексей Лихницкий.
обсуждение >>