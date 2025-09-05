Степан Девонин и Варвара Феофанова снялись в спортивной комедии про лапту

что почитать?

«У меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь»: Маргарита Симоньян готовится к операции

Актриса о продолжении «Первокурсниц», новом сериале «Планетяне» и работе с мужем Максимом Лагашкиным

Екатерина Стулова: «Среди моих героинь есть фаворитки, и Жанна — одна из них»

Интервью

Полина Денисова: «Не нужно бояться своих странностей, иногда они оказываются самым ценным в нас»

Актриса о съемках фильма «Три свадьбы и один побег», важности родительской поддержки и желании светить