«Нужно замести следы»: Кая Скоделарио и Джош Гэд избавляются от скелета в шкафу в трейлере фильма «Дело семейное»

Олег Гаас, Сергей Городничий и Марина Ворожищева сыграют в сериале «Дубровский. Зорро в России»

Как в Москве создают кино о жизни Шостаковича

Превратить «Шум времени» в музыку: Репортаж со съемочной площадки фильма Алексея Учителя

Журналист провинциальной газеты расследует убийства, в которых подозревают его самого

«Было ощущение, что я нахожусь на космической станции»: Анатолий Руденко о рождении сына

Этой осенью актёр стал отцом во второй раз