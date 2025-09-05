«Нужно замести следы»: Кая Скоделарио и Джош Гэд избавляются от скелета в шкафу в трейлере фильма «Дело семейное»

Перед продажей родительского дома брат и сестра Меган и Ной решают привести его в порядок. Когда в подвале обнаруживается труп соседки, пропавшей много лет назад, они понимают, что эта находка сделает их главными лицами в местной криминальной хронике и, возможно, станет причиной потери наследства. Им не остается ничего другого как решить эту проблему по-семейному, скрыв преступление родителей. Но когда появляются свидетели, которые начинают их шантажировать, новоиспеченные подельники сами встают на скользкий путь.
фото: «Экспонента Фильм»
Мировая премьера фильма состоится в сентябре на Международном кинофестивале в Торонто 2025 (TIFF 2025).
