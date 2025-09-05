Кино-Театр.Ру
«Нужно замести следы»: Кая Скоделарио и Джош Гэд избавляются от скелета в шкафу в трейлере фильма «Дело семейное»

5 сентября
2025 год

5 сентября 2025
В сети появился трейлер криминальной комедии «Дело семейное», которую выпустит в российский прокат компания «Экспонента фильм» 20 ноября.

«Дело семейное»


Главные роли играют Кая Скоделарио, Джош Гэд и Энтони Кэрриган. Режиссером картины выступил Алекс Уинтер.

Перед продажей родительского дома брат и сестра Меган и Ной решают привести его в порядок. Когда в подвале обнаруживается труп соседки, пропавшей много лет назад, они понимают, что эта находка сделает их главными лицами в местной криминальной хронике и, возможно, станет причиной потери наследства. Им не остается ничего другого как решить эту проблему по-семейному, скрыв преступление родителей. Но когда появляются свидетели, которые начинают их шантажировать, новоиспеченные подельники сами встают на скользкий путь.

фото: «Экспонента Фильм»

Мировая премьера фильма состоится в сентябре на Международном кинофестивале в Торонто 2025 (TIFF 2025).


№ 5
Матвей Брикун   10.09.2025 - 21:16
... раз комедия значит выкрутятся в одну из двух сторон. для меня важно, не испортить кино убив интригу в самом зародыше сюжета. читать далее>>
№ 4
Angelika77   9.09.2025 - 20:24
Сюжетик закрутили ой как интересно, аж хочется уже дождаться премьеры и посмотреть. Чтобы не получилось в итоге, что всю семейку засадят за решётку. читать далее>>
№ 3
ДаринаКароль   8.09.2025 - 21:31
... так они вроде стену там пробили кувалдой, а не в шкаф полезли. Или то мне показалось так. читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   7.09.2025 - 20:26
... Как не лезть, когда дом родных людей) А если бы нашли труп чужие люди, что купили домину.Обвинили бы продавцов в убийстве. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   6.09.2025 - 20:35
Вот это вляпались называется. Иногда лучше не лезть в чужой шкаф, а то там реально можно найти скелет. читать далее>>
Всего сообщений: 5
персоны
Джош ГэдЭнтони КэрриганКая СкоделариоАлекс Уинтер
фильмы
Дело семейное

