Никита Панфилов и Евгений Миллер окажутся в «Огне»

Во время тушения пожара при запутанных обстоятельствах серьезн пострадал один из пожарных командира части Егора Еременко (Евгений Миллер). Для негласного расследования в пожарную часть под видом стажера приходит лейтенант Виктор Журавлев (Иван Лаврухин), главная задача которого не только найти виновного в страшном происшествии, но и разобраться в конфликтах в пожарной части. Шефство над молодым спасателем берет второй командир части – опытный Максим Князев (Никита Панфилов).
«Мой герой – парень, который любит ходить по краю. Снаружи он уверенный и дерзкий, всегда смело смотрит в лицо опасности, а внутри у него множество вопросов, требующих ответа: что такое любовь, долг, дружба? Как перестать повторять ошибки родителей? Герой ты или подлец? В итоге мы выстроили для него путь героя: он либо сломается, либо превратится в того, кому можно доверить свою жизнь. По моему мнению, пожарного можно сравнить с человеком-ледоколом. Когда вокруг все теряют голову, он сосредоточенно идет вперед вместе с товарищами. Холодный ум, любовь к людям и крепкие руки – три качества, без которых невозможно шагнуть в огонь», — говорит Иван Лаврухин.
Приход Журавлева в часть провоцирует в жизни главных героев череду событий, которые поменяют жизнь абсолютно всех. За каждым из героев стоит своя личная история – порой драматичная, а порой смешная и абсурдная. Однако для всех них самое главное – человеческие жизни, которые они спасают каждый раз, выезжая на вызовы и борясь с пожарами. Так, один на первый взгляд обычный пожар подтолкнёт Егора и Макса к выводу, что это был не несчастный случай, а умышленный и очень умно продуманный поджег. Именно он повлечет за собой череду пожаров, и все они, как выяснится позже, – это дело рук одного поджигателя. И теперь Журавлеву нужно не только решить поставленную перед ним задачу руководства, но и понять, кто скрывается под видом поджигателя – сумасшедший маньяк или циничный профессионал, преследующий очень практичные цели.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Мой герой – человек со сложной судьбой. В какой-то момент ему предстоит сделать очень непростой и неоднозначный выбор, от которого будет зависеть многое. Ведь в нем, как и в каждом пожарном, должны жить бесстрашие и отвага, стремление помогать и служить человеческой жизни. А еще – готовность к самопожертвованию, когда необходимо поставить другого человека выше себя. Именно этим герой и цепляет. Я не мог не заинтересоваться таким сильным персонажем второго плана, поэтому пришел на пробы. Не обойдется без экшена. Все-таки проект посвящен работе пожарных, а значит, огня будет немало. Надеюсь, сериал зацепит зрителя неожиданными поворотами, а еще – необычной сюжетной интригой», — добавляет Евгений Миллер.
обсуждение >>