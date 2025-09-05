Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Никита Панфилов и Евгений Миллер окажутся в «Огне»

5 сентября
2025 год

Новости кино >>
5 сентября 2025
В Москве стартовали съемки новой остросюжетной драмы НТВ «Огонь». Главные роли в картине исполнят Никита Панфилов, Иван Лаврухин и Евгений Миллер, сообщает пресс-служба телеканала.

Никита Панфилов и Евгений Миллер окажутся в «Огне»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Во время тушения пожара при запутанных обстоятельствах серьезн пострадал один из пожарных командира части Егора Еременко (Евгений Миллер). Для негласного расследования в пожарную часть под видом стажера приходит лейтенант Виктор Журавлев (Иван Лаврухин), главная задача которого не только найти виновного в страшном происшествии, но и разобраться в конфликтах в пожарной части. Шефство над молодым спасателем берет второй командир части – опытный Максим Князев (Никита Панфилов).

«Мой герой – парень, который любит ходить по краю. Снаружи он уверенный и дерзкий, всегда смело смотрит в лицо опасности, а внутри у него множество вопросов, требующих ответа: что такое любовь, долг, дружба? Как перестать повторять ошибки родителей? Герой ты или подлец? В итоге мы выстроили для него путь героя: он либо сломается, либо превратится в того, кому можно доверить свою жизнь. По моему мнению, пожарного можно сравнить с человеком-ледоколом. Когда вокруг все теряют голову, он сосредоточенно идет вперед вместе с товарищами. Холодный ум, любовь к людям и крепкие руки – три качества, без которых невозможно шагнуть в огонь», — говорит Иван Лаврухин.

Приход Журавлева в часть провоцирует в жизни главных героев череду событий, которые поменяют жизнь абсолютно всех. За каждым из героев стоит своя личная история – порой драматичная, а порой смешная и абсурдная. Однако для всех них самое главное – человеческие жизни, которые они спасают каждый раз, выезжая на вызовы и борясь с пожарами. Так, один на первый взгляд обычный пожар подтолкнёт Егора и Макса к выводу, что это был не несчастный случай, а умышленный и очень умно продуманный поджег. Именно он повлечет за собой череду пожаров, и все они, как выяснится позже, – это дело рук одного поджигателя. И теперь Журавлеву нужно не только решить поставленную перед ним задачу руководства, но и понять, кто скрывается под видом поджигателя – сумасшедший маньяк или циничный профессионал, преследующий очень практичные цели.

Никита Панфилов и Евгений Миллер окажутся в «Огне»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Мой герой – человек со сложной судьбой. В какой-то момент ему предстоит сделать очень непростой и неоднозначный выбор, от которого будет зависеть многое. Ведь в нем, как и в каждом пожарном, должны жить бесстрашие и отвага, стремление помогать и служить человеческой жизни. А еще – готовность к самопожертвованию, когда необходимо поставить другого человека выше себя. Именно этим герой и цепляет. Я не мог не заинтересоваться таким сильным персонажем второго плана, поэтому пришел на пробы. Не обойдется без экшена. Все-таки проект посвящен работе пожарных, а значит, огня будет немало. Надеюсь, сериал зацепит зрителя неожиданными поворотами, а еще – необычной сюжетной интригой», — добавляет Евгений Миллер.

Режиссером проекта выступает Владимир Виноградов, а за визуальную составляющую отвечают оператор Дмитрий Павлов и художник-постановщик Михаил Романов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Никита Панфилов стал отцом в третий раз
НТВ представляет: продолжение «Мухтара», «Трудно быть богом» и другие премьеры нового телесезона
Никита Панфилов станет «Копом-звездой»
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Владимир Виноградов (II)Иван ЛаврухинЕвгений МиллерДмитрий Павлов (VI)Никита Панфилов
фильмы
Огонь

фотографии >>
Никита Панфилов и Евгений Миллер окажутся в «Огне» фотографии
Никита Панфилов и Евгений Миллер окажутся в «Огне» фотографии
Никита Панфилов и Евгений Миллер окажутся в «Огне» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Лидия Пирогова
1 сентября ушла из жизни актриса Лидия Пирогова.

День рождения >>

Сиявуш Аслан (Асланов)
Гурам Баблишвили
Вячеслав Баранов
Андрей Биланов
Макар Запорожский
Владислав Канопка
Павел Меленчук
Юлия Пересильд
Анастасия Стежко
Майкл Китон
Пэдди Консидайн
Риккардо Куччолла
Роуз Макгоуэн
Рэкел Уэлч
Дитер Халлерфорден
Кэрис Ван Хаутен
все родившиеся 5 сентября >>

Афиша кино >>

Вниз
драма, триллер
Россия, 2025
Сказки тёмного леса. Ворожея
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Колбаса
комедия
Россия, 2025
Токсичный мститель
боевик, комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2023
Астрал. Поместье ужаса
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Всеведущий читатель
боевик, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2025
Туган Батыр
Россия, 2025
Хайди. Моя хитрая рысь
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Франция, 2025
Вес победы
спортивный фильм, триллер
Великобритания, США, 2025
Пятачок. Кровь и жёлуди
фильм ужасов
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram