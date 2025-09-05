Милош Бикович взялся за перевоспитание мажоров Павла Прилучного и Кристины Асмус

В Москве начались съемки комедии Клима Шипенко «Холоп 3». В новой части действие переносится в эпоху Петра I, где героев ждут северные верфи, морские приключения, дворец турецкого султана и испытания, способные перевоспитать самых избалованных мажоров. За производство отвечают Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, MEM Cinema Production, телеканал «Россия» при участии «Централ Партнершип» и при поддержке Фонда кино.
фото: пресс-служба ВГТРК
«В новой части мы сохранили все привычные составляющие «Холопа» и надеемся снова удивить зрителей необычными поворотами сюжета. В третьем фильме мы говорим уже не столько про перевоспитание, сколько про личностный и духовный рост, который невозможен без здоровых отношений с другими людьми. Гриша осознает, что человек не может развиваться без семьи, и начнет поиски в этом направлении», — отмечает Милош Бикович.
«Когда ты присоединяешься к такому популярному проекту, всегда есть ответственность перед зрителями, которые всей душой полюбили эту историю и героев. Это как приходить в большую и дружную семью, где у каждого уже есть своя роль. Мне хочется сделать своего персонажа живым, настоящим, чтобы он органично влился в этот уже родной зрителю мир. Сценарий меня зацепил сразу же. Очень легкая, смешная и в то же время поучительная история. Родителям будет интересно посмотреть на себя со стороны и сделать свои выводы, но не без юмора», — добавляет Павел Прилучный.
