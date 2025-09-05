Кино-Театр.Ру
Cтартовали съемки комедийного сериала «Люба Управдом» с Ольгой Кузьминой

5 сентября
2025 год

5 сентября 2025
В Санкт-Петербурге стартовали съемки новой комедии «Люба Управдом». Производством проекта совместно занимаются онлайн-кинотеатр START и киностудия «Ленфильм». В главной роли — актриса Ольга Кузьмина, сообщает пресс-служба платформы.

фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Управляющая компания новенького жилого комплекса явно не справляется со своими обязанностями. Инициативная жительница Любовь, мать двоих детей, въехавшая в квартиру после развода, берет все в свои хрупкие руки в надежде сделать всем хорошо. Однако вместо поддержки или благодарности жильцов ЖК, самопровозглашенный управдом сталкивается с осуждением. Но Люба не привыкла унывать и опускать руки, и вот уже чат жильцов подъезда не только в ее телефоне, но и целиком, и полностью в ее жизни.

«Сюжет этого сериала, как и многих других, подсказала сама жизнь. В моем доме начался текущий ремонт, и я наблюдал за супругой, которая все больше погружалась в обсуждения в домовом чате, споры с управляющей компанией и бесконечные собрания у подъезда. Думаю, это знакомо любому россиянину — жизнь под одной крышей с любимыми соседями, где у всех и на все свое мнение, которое непременно должно быть учтено. Так и родилась героиня Люба — ее прекрасно воплотила блистательная Ольга Кузьмина, которая, как мне кажется, очень честно и искренне рассказывает о судьбе светлой, инициативной и, кажется, наивной девушки», — говорит режиссер и автор сценария Алексей Ляпичев.

В сериале также сыграли Артем Осипов, Ксения Федотова, Петр Романов и другие.

«Когда я переехала в свой ЖК, с большим энтузиазмом погрузилась в "жизнь дома". Помню, как мы все вместе скидывались на посадку деревьев и цветов, чтобы украсить общую территорию. Как у нас организовывались какие-то ярмарки, где жильцы презентовали результаты своей деятельности. Еще у нас был конкурс на лучшую новогоднюю елку подъезда — и мы с соседями совместными усилиями украшали нашу елочку! Мне очень нравилось это чувство единения и ощущение, что мы все хотим сделать жизнь в нашем комплексе еще более комфортной. Со временем я, в силу занятости, стала принимать меньшее участие в общих активностях, но, благодаря энтузиастам, наш ЖК продолжает жить и процветать!», — рассказывает Ольга Кузьмина.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Ольга КузьминаАлексей ЛяпичевАртём ОсиповПётр РомановКсения Федотова

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram