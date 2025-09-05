«Массы все же жаждут свободы»: Юра Борисов в первом тизере «Хроник русской революции»

Новый проект мэтра российского и мирового кино Андрея Сергеевича Кончаловского стал самой масштабной работой кинорежиссера. Действие охватывает период с 1905 по 1924 год, сценарий написан на документальной основе и потребовал глубокого изучения архивных материалов. Подчеркивается, что «Хроники русской революции» — это не детальное воспроизведение событий. Внимание режиссера сосредоточено прежде всего на человеческих судьбах, пересекающихся в один из переломных моментов истории России. Главное для Андрея Кончаловского — новое, сильное, живое понимание эпохи, мечты и надежды каждого героя, от знаменитых исторических лиц до безвестных персонажей, чьих имен не найти на страницах учебников.
Главного героя Михаила Прохорова, молодого офицера охранного отделения, который по долгу службы пытается распутать клубок заговоров, сыграл Юра Борисов, а центральную женскую роль Ариадны, светской дамы и революционерки, исполнила Юлия Высоцкая. Среди основных действующих лиц — император Николай II (Никита Ефремов), вождь революции Владимир Ленин (Евгений Ткачук), Иосиф Сталин (Тимофей Окроев).
«Этот фильм — попытка что-то понять про Россию, про тех, кто двигал революцию, про тех, кого она смела. И те, и другие имели право быть неправыми. Мне очень важно, чтобы исторические личности в этой картине вызывали эмоциональный отклик: не император или Ленин, как вождь и трибун, а просто люди со слабостями, с претензиями, с надеждами. Но это нелегко, потому что существуют шаблоны, стереотипы, архетипы. Я недаром назвал наш сериал "Хроники русской революции", ибо "хроники" — это описание каждодневных событий, которые могут не иметь большого значения, когда они вырваны из контекста. Но когда эти малозначимые вещи выстроены в цепь, то они начинают приобретать важное, иногда роковое значение», — отмечает Андрей Кончаловский.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
В «Хрониках русской революции» множество известных персонажей — от Распутина, Гапона и Троцкого до Горького, Блока и Мейерхольда, от Матильды Кшесинской до Инессы Арманд, от министров и великих князей до воров-налетчиков и британских шпионов. Выбор актеров на главные роли был принципиально важным и иногда непредсказуемым. Так появился в фильме Юра Борисов — его герой является связующим звеном всех линий киноромана, по долгу службы оказавшись в самой гуще событий.
«Моего персонажа зовут Михаил Прохоров. Он офицер, служит стране, живет ради страны. Что для него страна? Даже не знаю, смог бы он сам себе ответить на этот вопрос. Наверное, это люди вокруг. Когда мир, в котором он вырос и сформировался, начинает рушиться, одновременно рушится и его внутренний мир, потому что они тесно взаимосвязаны. И мой герой абсолютно не понимает, что ему со всем этим делать. "Хроники русской революции" — самый длинный проект в моей жизни. Я очень переживал браться за него, потому что не понимал, как можно удержать все это в голове одновременно. Но потом мы встретились с Андреем Сергеевичем, я ему говорю: "Я не знаю, как это возможно сделать!". А он в ответ смеется: "Я и сам не знаю, потому и делаю". И мы отправились в это крутое путешествие вместе», — рассказывает Юра Борисов.
Для многих известных персонажей искали исполнителей по всей стране — по принципу типажного, внешнего сходства. Кастинг киноромана начался за полтора года до старта проекта и продолжался практически до последнего дня съемок. Ассистенты кастинг-директоров объездили несколько десятков городов, присматривая людей как в местных театрах, так и просто на улицах — многие роли сыграли непрофессиональные актеры. В общей сложности зритель увидит более 150 исторических персонажей, имеющих удивительное внешнее сходство с реальными прототипами. Однако нужно было не просто подобрать максимально близкие типажи, но и точно попасть в характер героев. Дольше всего искали актера на роль Ленина, пока Андрей Кончаловский не утвердил Евгения Ткачука, который показался режиссеру наиболее подходящим по темпераменту.
«Нашей сверхзадачей было сделать из плакатного героя человека. Избавиться от клише, добиться действительно живой речи не с трибуны, а с людьми, в обычном бытовом пространстве. Этот бытовизм вообще был самым главным: чеши там, где чешется, суй себе в рот картошку и жуй ее, а если происходит какая-то несуразица, пытайся из нее выползти. Я, на самом деле, очень люблю такие моменты, потому что в этом и есть жизнь, которую может зафиксировать камера», — говорит Евгений Ткачук.
