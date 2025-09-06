Главные новости аниме за неделю: премьеры в России, спин-офф «Магической битвы» и юбилей «Евангелиона»

Спин-офф «Магической битвы
», юбилейный прокат «Евангелиона
» и новинки в российских кинотеатрах: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новых приключениях
«Ванпанчмена
» или подробностях третьего сезона
«Магической битвы
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
Одной строкой
🔘 В рамках Большого фестиваля мультфильмов, который пройдет в Москве с октября по ноябрь, покажут «ЧаО
» от Studio 4°C
(«Воспоминания о будущем
»).
🔘 «Стометровка
» тоже добежит до российских кинотеатров: спокон Кэндзи Иваидзавы
(«Онгаку
») ждем 27 ноября. К слову, у фильма появился новый, финальный трейлер
.
🔘 «Евангелион
» отмечает 30-летие: в честь юбилея с октября по февраль в кинотеатрах Японии покажут шесть полнометражных аниме франшизы
(есть трейлер
).
🔘 Гэгэ Акутами
пишет спин-офф-сиквел «Магической битвы
», который рисует Юдзи Ивасаки
. Первая глава «Модзюро
» (Mojuro) выйдет 7 сентября, а уложиться мангака хочет в полгода (и примерно три танкобона). Вероятно, протагонистами станут внуки Юты Оккоцу
— Цуруги и Юка.
🔘 Сёдзё
-комедия «Пышечка, любовь и ошибки!
» обзавелась новым роликом
и датой премьеры (6 октября).
🔘 «Вампир не умеет правильно сосать
», но попадет на японское ТВ 12 октября.
🔘 «Принцесса-рыцарь — невеста варвара
» тоже должна была выйти в октябре, но переехала на апрель 2026-го. Официальная причина — ради улучшения качества анимации.
🔘 В том же месяце ждем четвертый сезон юмористического сёнэна
«Добро пожаловать в ад, Ирума!
».
🔘 От летаргического сна очнулся веб-сериал «Девочки дня
». Проект студии Cloverworks
(«Рок-тихоня
») об айдолах из 22/7
закончился на восьмом эпизоде в 2018 году. Теперь же, в честь «выпуска» из коллектива Нагоми Сайдзё появилась новая серия
.
Антология ранних сюжетов автора «Человека-бензопилы»
Тацуки Фудзимото
, автор «Человека-бензопилы
», «Оглянись
» и «Огненного удара
», вновь удивляет поклонников: его восемь ранних ваншотов экранизируют под общим названием «Тацуки Фудзимото: С семнадцати до двадцати шести
». Премьера состоится 8 ноября на Amazon Prime Video. Смотрим первый трейлер.
В антологию вошли:
🎬 «Во дворе жили два петуха
» — в постапокалиптическом мире ученица-инопланетянка ухаживает за парой необычных пернатых, хранящих страшную тайну. Режиссер и сценарист Сэйсиро Нагая
(«Руки прочь от кинокружка!
»), производство студии ZEXCS
(«Цветы зла
»).
🎬 «Сасаки поймал пулю
» — из-за привязанности к учительнице подросток останавливает пулю и тем самым меняет будущее. Режиссер Нобукагэ Кимура
(«Радости рыбалки
»), производство студии Lapin Track
(«Фарс убитой нежити
»).
🎬 «Любовь слепа
» — ученик решается признаться в чувствах накануне выпуска, но ему мешают нелепые преграды. Режиссер Нобуюки Такэути
(«Истории монстров
»), за производство также отвечает студия Lapin Track.
🎬 «Сикаку
» — киллерша получает заказ от бессмертного вампира, который устал от жизни и просит убить его. Режиссер и сценарист Наоя Андо
(«Айкацу!
»), производство молодой студии Graph77
.
🎬 «Русалочья рапсодия
» — юноша, играющий на затонувшем пианино, встречает русалку, тайно слушавшую его музыку.
🎬 «Пророчество Наюты
» — брат всеми силами оберегает младшую сестру, прозванную «дьявольским ребенком», даже когда мрачное пророчество становится реальностью. Обе истории поставил режиссер Тэцуаки Ватанабэ
(«Волейбол!!
»), а производством занимается 100Studio
(«Этот мир слишком несовершенен
»).
🎬 «Синдром «проснулся девочкой
» — юноша внезапно оказывается в женском теле и сталкивается с травлей, но находит неожиданную поддержку. Режиссер и сценарист Кадзуаки Тэрасава
(«Повелитель
»), производство студии Kafka
(второй сезон «Невесты чародея
»).
🎬 «Сестры
» — студентка полна решимости отомстить сестре за то, что та выставила её обнаженный портрет на всеобщее обозрение. Режиссер Сю Хомма
(«Тусовщик Кунмин
»), производство студии P.A. Works
(«Долой безделье!
»).
Новый ролик «Дневника разных стран»
Сериал «Дневник разных стран
», анонсированный
в мае прошлого года, радует новым трейлером. Теплая и тонкая драма о взрослении и поиске взаимопонимания стартует на японском ТВ в январе 2026-го. Постановкой руководит Миюки Осиро
(«Для тебя, Бессмертный
», «Магическая битва 0
»), а за анимацию отвечает студия Shuka
(«Четверо братьев Юдзуки
», «91 день
»).
35-летняя писательница Макио Кодай никогда не ладила со старшей сестрой Минори, вечно упрекавшей её за «инаковость». Поэтому новость о гибели ближайшей родственницы и шурина в автокатастрофе не вызывает у нее сильных эмоций. Приехав в морг для опознания, она неожиданно встречает 15-летнюю племянницу, с которой давно не виделась. Аса тяжело переживает утрату, и тетя старается поддержать её, предлагая выплескивать чувства на бумагу. Когда становится ясно, что больше некому взять девочку под опеку, Макио решает оставить её у себя, несмотря на неуверенность и отсутствие опыта. Писательницу озвучивает Миюки Савасиро
(Анко Угуису
из «Песни ночных сов
»), а Асy — Фуко Мори
, для которой это первая большая роль.
Первый тизер сериала «Убивая юность»
В следующем году выйдет аниме по мотивам манги «Убивая юность
» Тадатоси Фудзимаки
(«Баскетбол Куроко
»). В ролике можно увидеть, как главный герой эпично расправляется с таинственной организацией, а затем неожиданно оказывается в теле школьника. Режиссером экшн-комедии выступает Хиро Кабураги
(«Великий притворщик
», «Хладнокровный Ходзуки
»), а производством займется студия CUE
, основанная продюсером Руи Куроки
(франшиза «Психопаспорт
», «Ао Аси
»).
Легендарного наемника средних лет Дзюдзо Огами жалит загадочная пчела. Придя в себя, он обнаруживает, что превратился в 13-летнего подростка. Вскоре от босса приходит приказ — именно в этом облике проникнуть в среднюю школу. Теперь Огами предстоит совмещать уроки, домашку и разборки с другими киллерами.
Первый трейлер нового «Раба спецотряда...»
«Раб спецотряда демонического города
» вернется со вторым сезоном в январе 2026-го. Первые 12 серий снял Дзюндзи Нисимура
(«Несносные пришельцы
»), а производством занималась студия Seven Arcs
(«Голубой период
»). Теперь у проекта новая команда: за режиссуру отвечает Масафуми Тамура
(«Лагерь на свежем воздухе
»), а за анимацию — студии Passione
(«Межвидовые рецензенты
») и Hayabusa Film
(«Старик из деревни становится Святым мечом
»).
В Японии открылись врата в иное измерение — Мато. Там обитают чудовища, угрожающие человечеству, а еще растут таинственные «персики» — плоды, что наделяют женщин сверхспособностями. Чтобы сдерживать монстров и использовать силу чудесных фруктов, возникла специальная организация. Обычный старшеклассник Юки Вакура
случайно попадает по ту сторону портала и едва не погибает. Его выручает харизматичная командирша Седьмого отряда Кёка Удзэн
. За помощь, конечно, она потребует расплатиться — и приказывает Юки стать её «рабом». К основному составу
сэйю присоединилась Кана Ханадзава
(Китагава
из «Мононокэ: Зонтик
»). Она озвучит Рэн Ямасиро — главу Десятого отряда и Верховного главнокомандующего.
«Путь Баки» начнется в 2026-м
После долгого
молчания Netflix
наконец-то делится новым тизером грядущего сериала «Путь Баки
». Производство ведется в стенах TMS Entertainment
(«Доктор Стоун
», «Дни Сакамото
»). Аниме по одноименной манге Кэйсукэ Итагаки
выйдет в 2026-м.
История разворачивается после величайшей битвы отца и сына
. Баки изнывает от скуки, а в это время на глубине 364 метров под телевизионной башней Tokyo Skytree начинается секретный эксперимент по воскрешению Миямото Мусаси. Оказавшись в современном мире, легендарный самурай и непревзойденный дуэлянт бросает вызов сильнейшему подростку на Земле и его соратникам.
Бонус:
Японская сеть кинотеатров T-Joy
представила необычный мерч к фильму «Человек-бензопила: Резе
» — ведро для попкорна в форме головы героя
с подвижной челюстью. Цена аксессуара составит ¥3900 (около $26 или 2158 рублей). Премьера аниме запланирована
на 19 сентября 2025 года.
