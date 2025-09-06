Алексей Барабаш сыграл в мелодраме «Заново о нас»

По сюжету после измены мужа и неудачных попыток стать матерью Лидия Воскресенская возвращается в родной город, чтобы продать бабушкин дом, забыть прошлое и начать жизнь заново. Но судьба распоряжается иначе: здесь героиня встречает Михаила – свою первую любовь. Мужчина, с которым она когда-то мечтала о будущем, пережил личную трагедию, потерял память, а теперь воспитывает сына-инвалида. Он не узнает Лидию, а она не может его забыть. Пока женщина напоминает ему об их прошлом и пытается вернуть былую связь, окружающие в городе не принимают ее. Тут же она привлекает внимание местного чиновника, чьи намерения оказываются совсем не благородными. Но чем дальше Лидия идет по этому пути, тем становится яснее: судьба приготовила ей не просто встречу с прошлым, а нечто большее – любовь, которой она не ждала, и призвание, которое изменит всю ее жизнь.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Лидия Воскресенская – умная, чуткая и решительная женщина, которая многому научилась на собственных ошибках юности. Она принципиальная и смелая, готова бороться за справедливость и за тех, кого любит, даже если это дается ей дорогой ценой. В ее характере есть и уязвимость, и удивительная стойкость. Очень надеюсь, что она станет близка и понятна зрителям. Этот проект – сильная и эмоциональная история о любви, памяти, прощении и способности начинать заново. Здесь поднимаются важные темы: инвалидность ребенка, противостояние маленького человека и системы, женская и мужская уязвимость, способность к искуплению. Это не только любовная история, но и драма о выборе между страхом и борьбой, о том, как прошлое влияет на нас и как мы все же можем переписать свою судьбу. Зритель узнает себя в героях и переживет вместе с ними путь от боли к надежде. Это история, в которую хочется погрузиться и вместе с героями искать ответы на главные вопросы: можно ли любить заново, можно ли простить себя и других, можно ли победить обстоятельства, не потеряв себя?», — говорит Ксения Савицкая.
Сценарий для сериала написала Вика Шахназарова, а за визуальную составляющую отвечают оператор Антон Комаров и художник-постановщик Максим Карягин. По словам Алексея Барабаша, его «герой Валерий Соколов – человек цельный и благородный, несмотря на тяжелый характер и сложноустроенный внутренний мир. Где-то в глубине души он все равно стремится к светлому и прекрасному. Меня особенно зацепила его драма: чистого, чувствительного внутри человека, пострадавшего от женской нелюбви и жестокости. Он словно превращается в обиженного ребенка, который вокруг видит зло, а в каждом встречном – врага. Для актера всегда интересно играть то, что совсем не совпадает с твоим внутренним миром. Наш проект удивительным образом сочетает в себе мелодраму, психологическую драму и даже нотки триллера. Это тонко построенная, захватывающая история, которая не оставит равнодушным зрителя».
