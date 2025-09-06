Елена Сафонова поможет «Дедушке без адреса» Михаилу Жигалову 12 сентября

На ТВЦ 12 сентября состоится премьера двухсерийной мелодрамы «Дедушка без адреса
». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в картине исполнили Елена Сафонова
и Михаил Жигалов
, а компанию им составили Евгения Замулина
, Иван Архангельский
, Анастасия Белоусова
, Евгений Кошелев
, Вера Бирюкова
и Николай Мошкин
.
По сюжету, провинциалка Люба (Замулина) чувствует себя в Москве чужой и одинокой: не то чтобы город ее не принимает, скорее – просто не замечает. Вокруг люди – только у каждого из них своя жизнь. Но вот однажды ей встречается «потеряшка» — милый интеллигентный дедушка (Жигалов), который не помнит ни имени, ни адреса. Люба не может пройти мимо. К поискам дедушкиного дома и родни она привлекает сначала врачей из больницы, в которой он лежал, затем соседей. И все начинает меняться. Оказывается, что все это время любовь, дружба, доброта и участие были совсем рядом. И нужен был только счастливый случай, чтобы все это вошло в жизнь Любы. А дедушкина семья найдется – но совсем не так и не там, как ожидается.
Съемки фильма проходили в центре Москвы, на Чистых прудах, Арбате и около главного здания МГУ на Воробьевых горах. В переулках между Чистыми прудами и Китай-городом создатели поселили героиню Сафоновой — Марию Ивановну, учителя музыки и хозяйку многокомнатной квартиры в дореволюционном доме с высокими потолками. Собственно, у нее и арендует одну из комнат сердобольная Люба. «Эта история мне сразу понравилась, когда я только прочитала сценарий. Она очень простая, душевная и добрая. Про все те хорошие чувства и качества, которые есть в каждом из нас. Я верю в то, что в мире вообще нет плохих людей. Вот и моя героиня – не плохой человека, она, скорее, человек с трудным характером. Ее действительно бывает сложно терпеть рядом с собой, порой она невыносима. Но, на самом деле, она так нуждается во внимании, равновесии и душевном тепле. И тут все герои такие – и они находят друг друга в этой истории. Внешнее моя Мария Ивановна, несмотря на свой уже не молодой возраст, старается выглядеть современно, она модно одевается. Костюмеры мне очень стильные наряды подобрали в этом проекте. А еще я рада, что моим партнером стал Михаил Васильевич Жигалов. Я очень его уважаю. И таким, как в этой роли, я его никогда не видела», —
рассказала Елена Сафонова.
Ранее Жигалов и Сафонова вместе никогда не работали. В «Дедушке без адреса» Михаил Васильевич снимался в своей одежде. «Можно сказать, что я полностью нарядил своего героя, —
признался актер. – Он человек другого времени, примерно мой ровесник. А сейчас носят брюки-дудочки, какие-то куцые пиджачки… Я смотреть на такое не могу, а уж носить — тем более. И мой герой такой же. Поэтому еще на примерке я предложил сниматься в собственной одежде: благо, у меня дома запас большой
(улыбается). Вот, например, серый костюм-тройка фабрики "Большевичка" — ему более сорока лет. Наконец-то пригодился! В обычной жизни я костюмы не ношу. Они так и висят в шкафу с двумя смокингами. А еще я люблю сниматься в своей одежде, потому что она "живая": где-то поношенная, со складками – а на площадке дают новую, выглаженную. Я даже прошу каждый раз, чтобы ее не гладили».
Еще одним ключевым персонажем стала собака героя Жигалова — Кактус. Это дрессированная карело-финская лайка, которая специально была привезена на съемки.
