Найден шоураннер для адаптации игры Life is Strange

Чарли Ковелл, работавшую над сериалом «Конец ***го мира
», назначили шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером многосерийной адаптации эпизодической видеоигры Life is Strange от Amazon Prime Video, уверяет Variety
.
Шоу разрабатывается компаниями Square Enix, Story Kitchen и LuckyChap Марго Робби
, за производство отвечает Amazon MGM Studios. Затея с экранизацией игры, вышедшей в 2015 году, появилась еще в 2016-м — ее планировали перенести на малые экраны Legendary Digital Studios и dj2 Entertainment.
Это не единственное обращение сервиса к игровой классике. У Prime Video уже есть Fallout
, а в будущем следует ожидать сериалы по Tomb Raider (его все-таки не отменили), Mass Effect, God of War, Wolfenstein и Warhammer 40,000.
Life is Strange, получившая кучу наград (в частности, премию BAFTA за лучшую историю), представляет собой интерактивное кино с возможностью выбора. По сюжету школьница и фотограф-любитель Максин Колфилд в один прекрасный день обретает возможность перематывать время назад и благодаря этому спасает свою лучшую подругу Хлою Прайс, с которой давно не общалась. Девушки берутся за расследование исчезновения еще одной ученицы — Рэйчел Амбер, попутно узнавая про свой городок Аркадия Бэй много неприятного.
На данный момент серия включает в себя шесть игр: Life Is Strange, приквел Before the Storm, Life Is Strange 2 и его спин-офф The Awesome Adventures of Captain Spirit, Life Is Strange: True Colors и Life is Strange: Double Exposure. Кроме того, в 2022-м свет увидела коллекция Life Is Strange Remastered Collection, состоящая из ремастированных оригинала и приквела. Все игры, кроме Before the Storm, посвящены суперспособностям молодых людей.
