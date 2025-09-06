Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Найден шоураннер для адаптации игры Life is Strange

6 сентября
2025 год

Новости кино >>
6 сентября 2025
Чарли Ковелл, работавшую над сериалом «Конец ***го мира», назначили шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером многосерийной адаптации эпизодической видеоигры Life is Strange от Amazon Prime Video, уверяет Variety.

Найден шоураннер для адаптации игры Life is Strange

Шоу разрабатывается компаниями Square Enix, Story Kitchen и LuckyChap Марго Робби, за производство отвечает Amazon MGM Studios. Затея с экранизацией игры, вышедшей в 2015 году, появилась еще в 2016-м — ее планировали перенести на малые экраны Legendary Digital Studios и dj2 Entertainment.

Это не единственное обращение сервиса к игровой классике. У Prime Video уже есть Fallout, а в будущем следует ожидать сериалы по Tomb Raider (его все-таки не отменили), Mass Effect, God of War, Wolfenstein и Warhammer 40,000.

Читать «Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
Life is Strange, получившая кучу наград (в частности, премию BAFTA за лучшую историю), представляет собой интерактивное кино с возможностью выбора. По сюжету школьница и фотограф-любитель Максин Колфилд в один прекрасный день обретает возможность перематывать время назад и благодаря этому спасает свою лучшую подругу Хлою Прайс, с которой давно не общалась. Девушки берутся за расследование исчезновения еще одной ученицы — Рэйчел Амбер, попутно узнавая про свой городок Аркадия Бэй много неприятного.

На данный момент серия включает в себя шесть игр: Life Is Strange, приквел Before the Storm, Life Is Strange 2 и его спин-офф The Awesome Adventures of Captain Spirit, Life Is Strange: True Colors и Life is Strange: Double Exposure. Кроме того, в 2022-м свет увидела коллекция Life Is Strange Remastered Collection, состоящая из ремастированных оригинала и приквела. Все игры, кроме Before the Storm, посвящены суперспособностям молодых людей.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Ангелина_Сокол   6.09.2025 - 20:25
Вообще не играю в компьютерные игры, поэтому сложно сказать на сколько значимо такое назначение. Наверняка игроманы больше разбирают в серии игр Life is Strange. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Серию шутеров Wolfenstein адаптируют для малых экранов
Над сериалом по Mass Effect работает команда телеадаптации «Фоллаута»
Сериал Amazon про Лару Крофт ликвидировали
Софи Тернер доверили роль Лары Крофт
Рональд Д. Мур познакомит телезрителей с Богом войны
Ханна Телл вернулась к роли Макс Колфилд в продолжении игровой серии Life Is Strange
Сериал про Лару Крофт обрел сценариста
Объявлена дата премьеры телеадаптации серии игр Fallout
Завершились съемки экранизации игры Fallout
Лара Крофт обретет собственную вселенную
Кратос погрузит в хаос малые экраны
Уолтон Гоггинс станет гулем в адаптации Fallout
Съемки сериала по Fallout начнутся в 2022 году
Игру «Life is Strange» превратят в сериал
Поиск по меткам
Amazon Primeигры
персоны
Марго Робби
фильмы
Конец ***го мираФоллаут

фотографии >>
Найден шоураннер для адаптации игры Life is Strange фотографии
Найден шоураннер для адаптации игры Life is Strange фотографии
Найден шоураннер для адаптации игры Life is Strange фотографии
Найден шоураннер для адаптации игры Life is Strange фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Валентин Белохвостик
Илья Борисов
Арам Вардеванян
Владимир Ерёмин
Ольга Онищенко
Александр Перков
Дмитрий Ступка
Наталья Терехова
Олег Ягодин
Ежи Биньчицкий
Отто Крюгер
Свузи Курц
Кристина Миколаевская
Бетси Расселл
Наоми Харрис
Идрис Эльба
все родившиеся 6 сентября >>

Афиша кино >>

Вниз
драма, триллер
Россия, 2025
Сказки тёмного леса. Ворожея
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Колбаса
комедия
Россия, 2025
Токсичный мститель
боевик, комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2023
Астрал. Поместье ужаса
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Всеведущий читатель
боевик, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2025
Туган Батыр
Россия, 2025
Хайди. Моя хитрая рысь
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Франция, 2025
Вес победы
спортивный фильм, триллер
Великобритания, США, 2025
Пятачок. Кровь и жёлуди
фильм ужасов
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram