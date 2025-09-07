Сибирский ДиКаприо, диалоги с Иисусом и русская революция: и главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
НОВЫЕ РУССКИЕ
«Алиса в стране чудес»
Онлайн-кинотеатр KION сообщил о премьере трейлера музыкального фильма — современной экранизации популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого
по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. Главные роли в картине сыграли Анна Пересильд
, Милош Бикович
, Паулина Андреева
, Ирина Горбачёва
, Сергей Бурунов
, Кристина Бабушкина
, Полина Гухман
, Андрей Федорцов
и другие.
«Алиса в Стране Чудес»
«Тоннель»
Онлайн-кинотеатр KION и телеканал НТВ представляют тизерный трейлер криминальной драмы с Елизаветой Боярской
и Сергеем Гилёвым
— напряжённой истории о сотруднице таможни Светлане Суворовой, которая оказывается втянутой в криминальные разборки на границе с Финляндией. Также в сериале снялись Даниил Страхов
и Таисья Калинина
, а режиссёром выступила Флюза Фархшатова
(«Комплекс бога
»).
«Тоннель». Тизер-трейлер
«Яга на нашу голову»
Из самой Нави, где духи блуждают в канаве… подоспел официальный трейлер семейной комедии, в котором сойдутся в настоящей битве за дружбу, любовь и свободу Светлана Ходченкова
в образе необычной Яги и Юрий Колокольников
в образе Константина Бессмертина (Кощея). Под руководством режиссёра — хитмейкера Александра Войтинского
(«По щучьему велению
») русская сказка обрела новое дыхание.
«Яга на нашу голову»
«Любопытная Варвара. Второй сезон»
Онлайн-кинотеатр Wink представляет трейлер продолжения сериала
о юной сыщице в исполнении Полины Айнутдиновой
. В новом сезоне юная Варя вместе со своим напарником Васей и семьёй приезжает на весенние каникулы в Пятигорск. Здесь Варвару ждёт множество необычайных и загадочных дел, которые может раскрыть только она. Но теперь у неё есть конкурентка — такая же любопытная Ангелина Абрикосова.
«Любопытная Варвара. Второй сезон»
«Мужские правила моего деда»
Кинокомпания «Наше кино» опубликовала официальный трейлер приключенческой комедии для всей семьи. Это история о Викторе Степановиче (Роман Мадянов
), который вместе со своим внуком (Максим Матузный
) отправляется в незабываемое путешествие, чтобы воспитать в нем настоящего мужчину. Режиссёр фильма и автор сценария — Павел Воронин
(«Днюха!
»).
«Мужские правила моего деда»
«Август»
В сети появился новый трейлер художественного фильма по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». Это одновременно триллер об охоте за опаснейшей разведгруппой, экшн со зрелищными погонями и боями и, разумеется, драма, где герои сражаются не только с агентами Вермахта, но и с мраком внутри самих себя... Главные роли исполнили Сергей Безруков
и Никита Кологривый
.
«Август». Трейлер №2
«Лео, у нас сибирские обстоятельства»
Короткометражный фильм,получивший награды в трёх номинациях на кинофестивале «За гранью», обзавёлся трейлером. По сюжету голливудский актёр оказывается в глухой сибирской деревне, где знакомится с местными жителями и находит свою любовь. Роль Леонардо ДиКаприо
(не без помощи искусственного интеллекта) сыграл Александр Ясень
.
«Лео, у нас сибирские обстоятельства»
«(Не)искусственный интеллект»
2 октября в широкий прокат выйдет приключенческая комедия для всей семьи. Это история о дружбе экспериментального робота по имени Апостол и первокурсника Жени (Леон Кемстач
), которые вместе отправляются в невероятные приключения. Режиссёр и продюсер картины Алексей Чадов
отмечает, что фильм исследует, как технологии и искусственный интеллект могут стать частью человеческой жизни.
«(Не)искусственный интеллект»
«Хроники русской революции»
Уже в октябре зрителей ждет премьера 16-серийного киноромана Андрея Кончаловского
с Юрой Борисовым
в главной роли. START и телеканал «Россия» поделились тизером проекта. Сценарий написан на документальной основе, действие охватывает период с 1905 по 1924 год. Среди основных действующих лиц — император Николай II (Никита Ефремов
), вождь революции Владимир Ленин (Евгений Ткачук
), Иосиф Сталин (Тимофей Окроев
).
«Хроники русской революции». Тизер-трейлер
«Тысяча «нет» и одно «да»
Онлайн-кинотеатр Wink порадовал тизер-трейлером романтической драмы режиссёра Андрея Силкина
(«Плакса
») и продюсера Жоры Крыжовникова
(«Горько!
»). По сюжету юная Оксана встречает олигарха Сергея на свадьбе сестры. Богач неожиданно делает девушке предложение, но, получив отказ, сдаваться не собирается. Главные роли сыграли Ангелина Стречина
, Ксения Трейстер
, Константин Белошапка
и Павел Попов
.
«Тысяча «нет» и одно «да». Тизер-трейлер
«Возвращение Мендыша»
Создатели культовой исторической военной драмы «Мы из будущего
» сняли военное фэнтези, основанное на реальной истории кыргызского солдата Мендыша Омуралиева, павшего на фронте. Картина соединяет современность и прошлое, превращая память о подвиге в основу нового взгляда на историю. Ведущие роли сыграли блогер и музыкант Gufee Medalin
и киргизский актёр Кымбатбек Алимжанов
.
«Возвращение Мендыша»
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Гостья»
В онлайн-кинотеатре «Амедиатека» состоялась премьера захватывающего психологического триллера от авторов «Индустрии
» о том, как далеко могут зайти рабочие отношения. Рия устраивается уборщицей к успешной бизнес-леди Фрэн (Ив Майлз
), и сначала их общение кажется дружеским. Но один неосторожный совет запускает цепочку событий с мрачными тайнами, токсичными отношениями и опасным манипуляциями.
«Гостья»
«Гостья»
«Хэллоуин. Ночной кошмар»
Компания «Экспонента фильм» выпустит в российский прокат мистический хоррор-слэшер от режиссёра-визионера Брэндона Кристенсена
(«Зэт
»). Через год после убийства сестры Ди возвращается в родной город, где в доме шерифа обнаруживает комнату расследования. Эта находка превращает обычный вечер в ночь с игрой на выживание, потому что нечто ужасное тоже вернулось в город.
«Хэллоуин. Ночной кошмар»
«Крипер»
Компания Arna Media порадовала локализованным тизерным трейлером нового фильма ужасов Оза Перкинса
(«Собиратель душ
»). По сюжету молодая пара отправляется на выходные в уютный загородный дом, располагающийся на краю глухого леса. Утром Малькольм неожиданно исчезает, а в доме начинает происходить нечто странное. Если Лиз не разгадает причины происходящего, она может остаться здесь навеки.
«Крипер». Тизер-трейлер
«Дело семейное»
Криминальная комедия с Каей Скоделарио
, Джошем Гэдом
и Энтони Кэрриганом
получила дублированный трейлер. Перед продажей родительского дома брат и сестра Меган и Ной обнаруживают в подвале труп соседки, пропавшей много лет назад. Чтобы не попасть в криминальную хронику и не потерять наследство, они решают скрыть преступление родителей и сами встают на скользкую дорожку.
«Дело семейное»
«Афера маслом»
8 сентября кинопрокатная компания «Вольга» выпустит в цифровой прокат основанную на реальных событиях французскую авантюрную комедию. По сюжету в 2010 году криминальная троица (эксперт по дорогим часам, обаятельный аферист и виртуозный вор) совершает одно из самых дерзких ограблений в истории — похищает пять шедевров Пикассо, Матисса и Модильяни из Музея современного искусства в Париже.
«Афера маслом»
«7 километров от Иерусалима»
Скандально известный итальянский фильм покажут в России. Это рассказанная в лучших традициях современного европейского кинематографа история об успешном рекламщике, столкнувшемся с выгоранием и личным кризисом. В поисках себя он отправляется в путешествие, где встречает странного спутника, называющего себя Иисусом. Главную роль сыграл Лука Вард
(«Комиссар Рекс
»).
«7 километров от Иерусалима»
