Джим Джармуш забрал «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля

Подведены итоги 82-го Венецианского кинофестиваля. «Золотого льва» забрал Джим Джармуш и его новый фильм-антология о семейных отношениях «Отец, мать, сестра, брат». Гран-при жюри удостоилась драма «Голос Хинд Раджаб», которую поставила Каутер Бен Ханья. Список лауреатов опубликован на сайте смотра.
В секции «Горизонты» победил фильм «В пути» Дэвида Паблоса. Премию Луиджи де Лаурентиса за лучший дебют получила Настя Коркия («Короткое лето»). Почетную награду фестиваля вручили актрисе Ким Новак и режиссеру Вернеру Херцогу.
