Джим Джармуш забрал «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля

7 сентября
2025 год

7 сентября 2025
Подведены итоги 82-го Венецианского кинофестиваля. «Золотого льва» забрал Джим Джармуш и его новый фильм-антология о семейных отношениях «Отец, мать, сестра, брат». Гран-при жюри удостоилась драма «Голос Хинд Раджаб», которую поставила Каутер Бен Ханья. Список лауреатов опубликован на сайте смотра.

Джим Джармуш забрал «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля
фото: La Biennale di Venezia

«Серебряный лев» за лучшую режиссуру достался Бенни Сэфди за «Крушащую машину». За лучший сценарий отметили Валери Донзелли и Жиль Маршан, авторов фильма «На работе». Специального приза жюри удостоилась картина «Под облаками» Джанфранко Рози. «Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль достался Тони Сервилло, который сыграл в ленте «Помилование». За лучшую женскую роль наградили Синь ЧжилэйСолнце восходит для всех нас»). Луна Ведлер из «Молчаливого друга» получила приз как лучшая молодая актриса. Ленту Ильдико Эньеди также отметили наградой Международной федерации кинопрессы.

В секции «Горизонты» победил фильм «В пути» Дэвида Паблоса. Премию Луиджи де Лаурентиса за лучший дебют получила Настя Коркия («Короткое лето»). Почетную награду фестиваля вручили актрисе Ким Новак и режиссеру Вернеру Херцогу.

Председателем жюри в этом году был режиссер Александр Пэйн. Выбирать лучших ему помогали Стефан Бризе, Маура Дельперо, Кристиан Мунджиу, Мохаммад Расулоф, Фернанда Торрес и Чжао Тао.
