Станислав Бондаренко, Милана Бру и Виктор Сухоруков снимаются в исторической драме «1812. Охота на Императора»

Самое интересное

«Мне страшно, я раскаиваюсь»: Аглаю Тарасову задержали за контрабанду наркотиков

Новая Москва: о чем мечтают и о чем поют в сериале Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова

Как «Москва слезам не верит. Все только начинается» возвращает в 2003 год