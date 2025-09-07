Станислав Бондаренко, Милана Бру и Виктор Сухоруков снимаются в исторической драме «1812. Охота на Императора»

Действие разворачвается в 1812 году, когда после Бородинского сражения французские войска входят в Москву. Главный герой адъютант Наполеона Мишель Клеман (Станислав Бондаренко) идет на Москву еще и с личной целью – отомстить за дальнего русского предка, которого царь Василий Третий запер в Кремлевской башне и заморил голодом. В Кремле он сталкивается с несколькими оставшимися монахами Чудова монастыря, которые решили убить антихриста, то есть самого Наполеона (Иван Шибанов). К ним присоединяется проникшая в Кремль юная девушка Мария (Милана Бру), одержимая местью за погибшего брата. Она влюбляет в себя Мишеля Клемана, который не подозревает о ее истинных намерениях.
«На мой взгляд, эта история прежде всего о любви. Мишель Клеман, французский генерал, любимец Наполеона, его предки были русскими, но покинули родину после того, как одного из них казнил царь Василий Третий. И сейчас он впервые приезжает в Москву, сначала как завоеватель, но постепенно, вместо ненависти он завоюет любовь на всю жизнь», - поделился Станислав Бондаренко.
Съемки картины проходят в московском Кремле, исторических усадьбах, монастырях и храмовых комплексах Москвы и Подмосковья, кинопарке «Москино», кинокомплексе «Главкино» и в Санкт-Петербурге.
фото: пресс-служба проекта
«Актерский ансамбль подобран безупречно. Сюжет сложный, он и заставляет задавать вопросы, и где-то разбираться. Но режиссер Алексей Пиманов настолько демократичен, он собирает нас вокруг себя, и мы обсуждаем спорные моменты. Тем самым, он превращает нас из спорщиков в сотворцов, и мы вместе с ним сочиняем каждый своего героя», — добавляет Виктор Сухоруков.
Выход в прокат исторической драмы «1812. Охота на Императора» планируется осенью 2026 года.
