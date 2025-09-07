Кино-Театр.Ру
«Белый лотос» отправится во Францию

7 сентября
2025 год

7 сентября 2025
После живописной Азии «Белый лотос» окажется во Франции. Стало известно, что действие четвертого сезона культового сериала про испорченных богачей развернется в Европе.

«Белый лотос» отправится во Францию
фото: Deadline

У HBO договоренность с сетью отелей Four Seasons, поэтому в шоу будет использоваться один из их отелей. Deadline предполагает, что четвертую часть могут снимать в знаменитом отеле Grand-Hôtel du Cap-Ferrat на Французской Ривьере, который тесно связан с Голливудом благодаря своей близости к Каннам.

Сериал-антология Майка Уайта рассказывает о нелегком отдыхе обеспеченных людей в сети элитных отелей «Белый лотос». Первые две части снимались на Гавайях и в Италии, а события третьего сезона происходили в Таиланде.
обсуждение >>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   7.09.2025 - 19:48
Важно продолжать снимать симпатичный сериал. В какой стране откровенно по барабану. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   7.09.2025 - 18:34
Вот так и прокатятся по всем отелям, чтобы прорекламировать заодно услуги. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Майк Уайт
фильмы
Белый лотос

"Белый лотос" (2021-2025)
"Белый лотос" (2021-2025)
"Белый лотос" (2021-2025)
"Белый лотос" (2021-2025)
Скорбим

Татьяна Майорова
7 сентября ушла из жизни актриса Татьяна Майорова.
Василий Головачев
7 сентября ушёл из жизни писатель Василий Головачев.
Борис Мартынов
Ушёл из жизни театральный режиссёр Борис Мартынов.

