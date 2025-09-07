«Белый лотос» отправится во Францию

После живописной Азии «Белый лотос» окажется во Франции. Стало известно, что действие четвертого сезона культового сериала про испорченных богачей развернется в Европе.
фото: Deadline
У HBO договоренность с сетью отелей Four Seasons, поэтому в шоу будет использоваться один из их отелей. Deadline предполагает, что четвертую часть могут снимать в знаменитом отеле Grand-Hôtel du Cap-Ferrat на Французской Ривьере, который тесно связан с Голливудом благодаря своей близости к Каннам.
Сериал-антология Майка Уайта рассказывает о нелегком отдыхе обеспеченных людей в сети элитных отелей «Белый лотос». Первые две части снимались на Гавайях и в Италии, а события третьего сезона происходили в Таиланде.
