Марина Кравец и Павел Прилучный помогли «Умке» найти маму

8 сентября
2025 год

8 сентября 2025
Завершились съемки современной сказки о дружбе мальчика и медвежонка «Умка». В картине Максима Пешкова сыграли Ярослав Матвеев, Марина Кравец, Павел Прилучный, Герасим Васильев, Дмитрий Куличков, Жаргал Бадмацыренов, Антон Ескин, Лариса Брохман и другие. Производством проекта занимаются ТНТ совместно с киностудией «Союзмультфильм», кинокомпанией 1-2-3 Production и студией CGF. В прокат лента выйдет 3 декабря 2026 года.

Марина Кравец и Павел Прилучный помогли «Умке» найти маму
фото: пресс-служба ТНТ

Согласно пресс-служба телеканала ТНТ, «Умка» — это доброе новогоднее приключение, которое подарит детям встречу с храбрым мальчиком Тайкэ и забавным белым медвежонком, а взрослым — теплые воспоминания о мультфильме и любимых песнях детства.

«Всем знакомый советский мультфильм — это короткая форма, маленький хронометраж. Нам нужно было большое приключение, и мы, следуя своим собственным внутренним маячкам, исследовали то, о чем хотели бы рассказать, чему научить тех, кто помладше, отрефлексировать собственные вопросы. На самом старте работы со сценарием мы для себя решили, что эта история должна быть канонической и абсолютно понятной всем. Вне зависимости от того, маленький ты ребенок или взрослый, система координат твоих ценностей всегда одна и та же: дружба, семья, любовь, взаимовыручка. Это базисы, которые прямо и понятно выходят на первый план в нашей истории», — рассказывает режиссер Максим Пешков.

Съемки сказки проходили в Москве. Холодное лето стало подарком для всей команды, которая создавала в кадре волшебную северную зиму. На площадке работали специалисты по снегу, которые воспроизводили разные состояния падения снежинок. Сейчас фильм ждет доработка визуальными спецэффектами и компьютерной графикой, но северные олени в картине настоящие — они специально приезжали на съемки.

Марина Кравец и Павел Прилучный помогли «Умке» найти маму
фото: пресс-служба ТНТ

«Сейчас нам предстоит долгий путь: монтаж, создание визуальных эффектов в сценах с Умкой, кропотливый подбор музыкального сопровождения. Работы еще очень-очень много. Пусть этот фильм подарит зрителям волшебное новогоднее настроение, наполнит сердца радостью и согреет душевным теплом. Мы надеемся, что "Умка" станет семейным фильмом, который будут смотреть и пересматривать вместе», — отмечает исполнительный продюсер Дарья Градобоева.

По сюжету в новогоднюю ночь мальчик Тайкэ (Ярослав Матвеев) и медвежонок Умка (озвучивает Лариса Брохман) загадывают одно и то же желание — найти настоящего друга. Утром они встречаются и становятся неразлучными. Но их тайна оказывается в опасности: браконьер Седой (Дмитрий Куличков) и его подельники похищают маму Умки, чтобы продать ее в частный зоопарк. Тайкэ вместе с семьей, мамой Айной (Марина Кравец), папой (Павел Прилучный) и мудрым дедушкой-шаманом (Герасим Васильев), отправляется в долгое путешествие, чтобы спасти медведицу.

«Только что мы закончили съемки в очень добром, семейном, красивом фильме "Умка". Конечно, в нем есть элементы сказки, но в целом он про то, что важно для каждого из нас: об искренней дружбе, о взаимовыручке, о любви. А еще эта картина лишний раз напоминает нам о том, что чудесам есть место в нашей жизни, и как важно уметь мечтать и порой смотреть на мир детскими глазами. В моей жизни "Умка" определенно стал таким добрым чудом. Всем желаю прекрасного семейного просмотра!», — добавляет Марина Кравец.

Сценарий написали Александр Вялых, Алексей Корда, Екатерина Мавроматис при участии Аркадия Водахова и Максима Пешкова. За визуальную составляющую отвечали операторы Максим Хоменко и Степан Бешкуров, а художником-постановщиком выступила Жанна Пахомова.
№ 5
Sveta_21Ermolova   11.09.2025 - 22:02
Я вообще не понимаю, как Кравец проходит кастинги в кино, ей же только в Камеди плясать на сцене. читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   11.09.2025 - 20:16
... Есть люди, которые думают что на них с удовольствием побегут в кино. А может чистой воды блат. читать далее>>
№ 3
Angelika77   9.09.2025 - 20:10
На роль родителей никого получше не нашлось? Почему Кравец, которая вообще играть не умеет. А Прилучный надоел не то слово уже, хочется сделать перерыв и не видеть его. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   9.09.2025 - 19:53
... это давно стало нормой. снимать хочется, а сделать графику не умеют. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   8.09.2025 - 21:01
Жалко северных оленей - притащили за рога на съёмки, мучить бедных животных. читать далее>>
Всего сообщений: 5
персоны
фильмы
