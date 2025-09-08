Марина Кравец и Павел Прилучный помогли «Умке» найти маму

Согласно пресс-служба телеканала ТНТ, «Умка» — это доброе новогоднее приключение, которое подарит детям встречу с храбрым мальчиком Тайкэ и забавным белым медвежонком, а взрослым — теплые воспоминания о мультфильме и любимых песнях детства.
«Всем знакомый советский мультфильм — это короткая форма, маленький хронометраж. Нам нужно было большое приключение, и мы, следуя своим собственным внутренним маячкам, исследовали то, о чем хотели бы рассказать, чему научить тех, кто помладше, отрефлексировать собственные вопросы. На самом старте работы со сценарием мы для себя решили, что эта история должна быть канонической и абсолютно понятной всем. Вне зависимости от того, маленький ты ребенок или взрослый, система координат твоих ценностей всегда одна и та же: дружба, семья, любовь, взаимовыручка. Это базисы, которые прямо и понятно выходят на первый план в нашей истории», — рассказывает режиссер Максим Пешков.
Съемки сказки проходили в Москве. Холодное лето стало подарком для всей команды, которая создавала в кадре волшебную северную зиму. На площадке работали специалисты по снегу, которые воспроизводили разные состояния падения снежинок. Сейчас фильм ждет доработка визуальными спецэффектами и компьютерной графикой, но северные олени в картине настоящие — они специально приезжали на съемки.
фото: пресс-служба ТНТ
«Сейчас нам предстоит долгий путь: монтаж, создание визуальных эффектов в сценах с Умкой, кропотливый подбор музыкального сопровождения. Работы еще очень-очень много. Пусть этот фильм подарит зрителям волшебное новогоднее настроение, наполнит сердца радостью и согреет душевным теплом. Мы надеемся, что "Умка" станет семейным фильмом, который будут смотреть и пересматривать вместе», — отмечает исполнительный продюсер Дарья Градобоева.
По сюжету в новогоднюю ночь мальчик Тайкэ (Ярослав Матвеев) и медвежонок Умка (озвучивает Лариса Брохман) загадывают одно и то же желание — найти настоящего друга. Утром они встречаются и становятся неразлучными. Но их тайна оказывается в опасности: браконьер Седой (Дмитрий Куличков) и его подельники похищают маму Умки, чтобы продать ее в частный зоопарк. Тайкэ вместе с семьей, мамой Айной (Марина Кравец), папой (Павел Прилучный) и мудрым дедушкой-шаманом (Герасим Васильев), отправляется в долгое путешествие, чтобы спасти медведицу.
«Только что мы закончили съемки в очень добром, семейном, красивом фильме "Умка". Конечно, в нем есть элементы сказки, но в целом он про то, что важно для каждого из нас: об искренней дружбе, о взаимовыручке, о любви. А еще эта картина лишний раз напоминает нам о том, что чудесам есть место в нашей жизни, и как важно уметь мечтать и порой смотреть на мир детскими глазами. В моей жизни "Умка" определенно стал таким добрым чудом. Всем желаю прекрасного семейного просмотра!», — добавляет Марина Кравец.
обсуждение >>