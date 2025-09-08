Кино-Театр.Ру
Любовь Толкалина, Павел Майков и Роман Постовалов окажутся на космическом корабле

8 сентября
2025 год

8 сентября 2025
Премьера комедийного сериала Алексея Петрашевича «Митрич» состоится 15 сентября в 17:00 на СТС. Проект производства кинокомпании 2020 Studio расскажет о космическом эксперименте, в котором оказывается обычный электрик и приверженец теорий заговора в исполнении Романа Постовалова, сообщает пресс-служба телеканала.

Любовь Толкалина, Павел Майков и Роман Постовалов окажутся на космическом корабле
фото: пресс-служба СТС

По сюжету психолог Анастасия (Любовь Толкалина) и начальник космодрома Виктор (Павел Майков) проводят эксперимент: сможет ли команда справиться с двухлетним полетом до Марса? Опытный космонавт Ковалев (Павел Кузьмин), его бывшая жена и медик Наталья (Татьяна Ратникова), биолог Оксана (Анастасия Акатова), бортинженер Платон (Евгений Михеев) и китайский космонавт Вэй (Ван Сяожань) даже не догадываются, что два года проведут не в космосе, а в павильоне. Все идет по плану, пока на космодроме случайно не оказывается Митрич.

«Митрич всегда попадает в какие-то нелепые истории, поэтому в каждой серии не без приключений. Мой герой стремится убедить экипаж, что он настоящий космонавт, при этом ничего не зная о космосе. Самому интересно посмотреть, как он будет выпутываться из всего этого. У меня, кстати, есть такие друзья, которые не могут без косяков. Вот и Митрич вроде все делает для близких, но получается как всегда», — говорит Роман Постовалов.

На съемках актер и его коллеги примерили космическую форму серого цвета, кроссовки в стиле трилогии «Назад в будущее» и белые скафандры, изготовленные в духе костюмов SpaceX. «Хотелось сделать легкие, современные и технологичные костюмы, поэтому в качестве референса взяли скафандры SpaceX. У нас получились похожие шлемы, каждый весом четыре килограмма», — рассказывает художник по костюму Анна Перегудова.

Главное место действий — космодром — построили в павильоне, а экстерьером стал центр «Сколково». Декорации космического корабля занимают 400 квадратных метров и имеют 11 подлокаций, включая каюты, лабораторию Вэя, спортзал, комнату отдыха и капитанский мостик, где размещены мониторы, пульт и кресла для управления кораблём.
№ 1
Эльнинья   8.09.2025 - 14:42
Скрестили "Большое космическое путешествие" с "Дом 2" и "Уральскими пельменями"))) читать далее>>
Всего сообщений: 1
персоны
Анастасия АкатоваПавел КузьминПавел МайковЕвгений МихеевАлексей ПетрашевичРоман ПостоваловВан СяожаньЛюбовь Толкалина
фильмы
Митрич

