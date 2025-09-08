Максим Лагашкин притворится пилотом «Рейса-314»

Новый комедийный сериал с Максимом Лагашкиным «Рейс-314» стартует 22 сентября на ТНТ. Проект режиссера Степана Абрамова расскажет о путешествии на высоте 10 тысяч метров, которое превращается в хаос, полный абсурда, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба ТНТ
«Этот сериал — чистый адреналин! Здесь есть все: юмор, безумие, погони, полеты, даже пчелы. Главный герой, мой Иван Никогда, умеет только выкручиваться из любых ситуаций, но когда он оказывается в кабине пилота, ему придется спасать не только себя, но и всех остальных. Сможет ли он? Вопрос…», — отмечает Максим Лагашкин.
По сюжету коррумпированный чиновник Иван Никогда (Максим Лагашкин) скрывается от закона и под чужим именем оказывается в кабине пилота рейса Москва — Владивосток. Все идет гладко, пока настоящий командир воздушного судна внезапно не умирает, оставляя десятки пассажиров на борту с человеком, который понятия не имеет, как управлять самолетом. Дальше — больше: среди пассажиров оказываются бывшие подельники Никогды, которых он обманул, стюардессы срочно ищут пилота (и находят актера, который учился летать только в кино), а в багажном отделении неожиданно просыпаются пчелы. А ведь еще не вечер.
«"Рейс-314" — это уникальный для российского телевидения жанровый эксперимент. Мы взяли экстремальную ситуацию, которая в любом другом сериале стала бы основой для триллера, но сделали из нее комедию. Здесь всё построено на динамике, неожиданностях и ярких персонажах, которые пытаются выкрутиться из абсурдных обстоятельств. Думаю, зрители оценят этот коктейль из экшена, смеха и настоящего безумия», — говорит продюсер проекта Ибрагим Магомедов.
«Я бы назвала "Рейс-314" комедией на скорости 900 км/ч. Это драйв, невероятные повороты сюжета и постоянное напряжение, но все это — с отличным чувством юмора. Этот проект — про то, как жизнь может в одночасье закрутиться так, что даже автопилот не справится», — добавляет Анна Невская.
Авторами сценария стали Степан Абрамов, Максим Борисов и Ксения Дементьева, а за операторскую работу отвечает Макото Сэмбон. Производством занимается студия Chegeri Company по заказу телеканала ТНТ.
