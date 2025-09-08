Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Максим Лагашкин притворится пилотом «Рейса-314»

8 сентября
2025 год

Новости кино >>
8 сентября 2025
Новый комедийный сериал с Максимом Лагашкиным «Рейс-314» стартует 22 сентября на ТНТ. Проект режиссера Степана Абрамова расскажет о путешествии на высоте 10 тысяч метров, которое превращается в хаос, полный абсурда, сообщает пресс-служба телеканала.

Максим Лагашкин притворится пилотом «Рейса-314»
фото: пресс-служба ТНТ

«Этот сериал — чистый адреналин! Здесь есть все: юмор, безумие, погони, полеты, даже пчелы. Главный герой, мой Иван Никогда, умеет только выкручиваться из любых ситуаций, но когда он оказывается в кабине пилота, ему придется спасать не только себя, но и всех остальных. Сможет ли он? Вопрос…», — отмечает Максим Лагашкин.

По сюжету коррумпированный чиновник Иван Никогда (Максим Лагашкин) скрывается от закона и под чужим именем оказывается в кабине пилота рейса Москва — Владивосток. Все идет гладко, пока настоящий командир воздушного судна внезапно не умирает, оставляя десятки пассажиров на борту с человеком, который понятия не имеет, как управлять самолетом. Дальше — больше: среди пассажиров оказываются бывшие подельники Никогды, которых он обманул, стюардессы срочно ищут пилота (и находят актера, который учился летать только в кино), а в багажном отделении неожиданно просыпаются пчелы. А ведь еще не вечер.

«"Рейс-314" — это уникальный для российского телевидения жанровый эксперимент. Мы взяли экстремальную ситуацию, которая в любом другом сериале стала бы основой для триллера, но сделали из нее комедию. Здесь всё построено на динамике, неожиданностях и ярких персонажах, которые пытаются выкрутиться из абсурдных обстоятельств. Думаю, зрители оценят этот коктейль из экшена, смеха и настоящего безумия», — говорит продюсер проекта Ибрагим Магомедов.

Максим Лагашкин притворится пилотом «Рейса-314»
фото: пресс-служба ТНТ

Роли также исполняют Анна Невская, Артем Сучков, Настя Попова, Андрей Лебедев, Агриппина Стеклова, Андрей Пынзару, Борис Каморзин, Сергей Федоров, Лариса Баранова и другие.

«Я бы назвала "Рейс-314" комедией на скорости 900 км/ч. Это драйв, невероятные повороты сюжета и постоянное напряжение, но все это — с отличным чувством юмора. Этот проект — про то, как жизнь может в одночасье закрутиться так, что даже автопилот не справится», — добавляет Анна Невская.

Авторами сценария стали Степан Абрамов, Максим Борисов и Ксения Дементьева, а за операторскую работу отвечает Макото Сэмбон. Производством занимается студия Chegeri Company по заказу телеканала ТНТ.
версия для печати

Самое интересное

фрагменты: «257 причин, чтобы жить-2». Отрывок >>
«257 причин, чтобы жить-2». Фичуретка №4
«257 причин, чтобы жить-2»
«257 причин, чтобы жить-2». Актеры о сериале
«257 причин, чтобы жить-2». Фичуретка
«257 причин, чтобы жить-2». Фичуретка №2

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Семью Владимира Сычева взяли под «Госзащиту»
Илья Полежайкин: «Главный плюс «Универа» — он про то, как человек меняется»
Катерина Ковальчук: «Чувствовалось единение, какое было у наших станичников»
«Учитель в классе, встали!»: Мария Аронова в трейлере комедии «Олдскул»
Тимур Батрутдинов примерил образ Шурика из советской классики
Сергей Романович: «У меня был страх сбитого летчика»
Марина Федункив возглавит отделение полиции в сериале «Гуляй, шальная!»
Поиск по меткам
ТНТ
персоны
Степан АбрамовЛариса Баранова (II)Максим Борисов (IV)Борис КаморзинМаксим ЛагашкинАндрей ЛебедевИбрагим МагомедовАнна НевскаяАнастасия ПоповаАндрей ПынзаруАгриппина СтекловаАртём СучковМакото СэмбонСергей Фёдоров
фильмы
Рейс-314

фотографии >>
Максим Лагашкин притворится пилотом «Рейса-314» фотографии
Максим Лагашкин притворится пилотом «Рейса-314» фотографии
Максим Лагашкин притворится пилотом «Рейса-314» фотографии
Максим Лагашкин притворится пилотом «Рейса-314» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»

Скорбим

Татьяна Майорова
7 сентября ушла из жизни актриса Татьяна Майорова.
Василий Головачев
7 сентября ушёл из жизни писатель Василий Головачев.
Борис Мартынов
Ушёл из жизни театральный режиссёр Борис Мартынов.

День рождения >>

Виктор Воронцов
Александр Граве
Владимир Епифанцев
Ия Нинидзе
Роман Радов
Ирина Селезнёва
Анна Тришкина
Наталья Ужвий
Людмила Целиковская
Марио Адорф
Жан-Луи Барро
Томас Кречман
Ежи Радзивилович
Питер Селлерс
Лоренц Тэйт
Мартин Фриман
все родившиеся 8 сентября >>

Афиша кино >>

Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
Семейное счастье
драма, экранизация
Россия, 2025
Фа-Соль
детский фильм, семейное кино
Россия, 2023
Три свадьбы и один побег
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Дракула
мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Великобритания, 2025
Зверопоезд
боевик, детский фильм, комедия, приключения
Франция, США, 2025
Волшебное яблоко
детский фильм, семейное кино, сказка
Словакия, Чехия, 2024
Нанкинский фотограф
военный фильм, драма, исторический фильм
Китай, 2025
Сомния: Обитель кошмаров
драма, научная фантастика, триллер
США, 2024
Сорвать куш в Сен-Тропе
комедия, приключения
Франция, 2025
Третья лишняя
комедия, мелодрама
США, 2025
Беги
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?