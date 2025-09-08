Кино-Театр.Ру
«Без девочек жить не могу»: Анастасия Сиваева и Филипп Бледный в трейлере фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

8 сентября
2025 год

8 сентября 2025
В сети появился трейлер и постер полнометражного приключения семьи Васнецовых-Васильевых, которое получило название «Папины дочки. Мама вернулась». Фильм выпустит на большие экраны «Атмосфера кино» 30 октября.



По сюжету мама наконец-то возвращается домой после долгого отсутствия. Для дочек — это долгожданное чудо, для Веника — неожиданность, а для всей семьи — шанс начать все сначала. Но смогут ли они вновь найти общий язык, справиться с трудностями и снова стать одной дружной семьей?

Съемки проходили на фоне живописных пейзажей Кисловодска, в кадре задействовали главные достопримечательности курорта. Среди них: гора Кольцо, Лермонтовская скала, Национальный парк, стела «Кисловодск», скульптура Чебурашки.

В картине сыграли Филипп Бледный, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Ольга Волкова, Татьяна Орлова, Алексей Демидов и другие.

«Без девочек жить не могу»: Анастасия Сиваева и Филипп Бледный в трейлере фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
фото: Атмосфера Кино

«Я очень рада встретиться с киносемьей! Когда узнала про возрождение "Папиных дочек" и получила предложение присоединиться к проекту, с радостью согласилась. Ведь мне, как и многим зрителям, было интересно, как сложилась судьба любимых героев. Когда пришла на площадку, испытывала приятное волнение и трепет. Новые девочки дружелюбно меня встретили и приняли, Филипп оказал поддержку. Приятно вернуться в родные края, где тебя ждали. Надеюсь, что и зритель будет рад встрече со мной», — рассказывает Анастасия Сиваева.

Производством фильма занималась студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и канал СТС, при поддержке Коммерческого фонда развития кино и анимации.
