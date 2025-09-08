«Без девочек жить не могу»: Анастасия Сиваева и Филипп Бледный в трейлере фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

что почитать?

«Массы все же жаждут свободы»: Юра Борисов в первом тизере «Хроник русской революции»

Интервью

Полина Денисова: «Не нужно бояться своих странностей, иногда они оказываются самым ценным в нас»

Актриса о съемках фильма «Три свадьбы и один побег», важности родительской поддержки и желании светить