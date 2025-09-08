Кино-Театр.Ру
Режиссерский дебют Ивана Добронравова «Никто не знает про Маньпупунер» стартует 17 сентября

8 сентября
2025 год

8 сентября 2025
Премьера приключенческого мини-сериала «Никто не знает про Маньпупунер», режиссерского дебюта Ивана Добронравова, состоится 17 сентября в Okko. Онлайн-кинотеатр поделился трейлером проекта.

«Никто не знает про Маньпупунёр»


Мань-Пупу-нер на языке манси — «малая гора идолов». Плато Маньпупунер – одно из самых мистических и труднодоступных мест России. Здесь время словно остановилось, а природа создала среди диких красот уральской природы семь величественных каменных столбов, которые возвышаются на десятки метров. По легенде, именно здесь сбываются самые заветные желания – нужно лишь загадать их, стоя между этими величественными исполинами.

Главный герой, начинающий режиссер Никита, узнает о смертельном диагнозе. Жить ему осталось совсем немного, поэтому он приглашает трех своих друзей-одноклассников совершить непростое путешествие,задуманное десять лет назад. Это приключение должно было стать ностальгическим возвращением в беззаботные школьные годы, но обернулось серьезным испытанием, в котором героям предстоит встретиться лицом к лицу с суровой природой Урала, местным кровожадным браконьером, племенем манси и зловещим стариком, из-за которого без вести пропадают люди. Путь героев – это одиссея по России 90-х, где отчаянные люди живут в суровых и непредсказуемых обстоятельствах, а на экзистенциальные вопросы находятся парадоксальные ответы. Несмотря на все сложности этой невероятной истории, наши герои обретут стойкое ощущение надежды на светлое будущее.

Режиссерский дебют Ивана Добронравова «Никто не знает про Маньпупунер» стартует 17 сентября
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Роли в сериале исполнили Александр Метелкин, Иван Федотов, Антон Момот, Татьяна Марахонич и другие.

Продюсерами проекта выступили Анна Добронравова, Федор Добронравов, Виктор Добронравов, а также Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Эльвира Дмитриевская и Светлана Сонина. Проект создан продюсерской компанией DOitBRO при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
№ 2
Иксперт   9.09.2025 - 21:31
Семейство уже в режуссуру полезло)) читать далее>>
№ 1
Флорина   9.09.2025 - 09:59
Семейный подряд, все семейство вложилось. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Гавриил Гордеев Эльвира Дмитриевская Виктор Добронравов Иван Добронравов Фёдор Добронравов Анна Добронравова Татьяна Марахонич Александр Метёлкин (II) Антон Момот Светлана Сонина Иван Федотов Сергей Шишкин (IV)
Никто не знает про Маньпупунёр

Режиссерский дебют Ивана Добронравова «Никто не знает про Маньпупунер» стартует 17 сентября фотографии
Режиссерский дебют Ивана Добронравова «Никто не знает про Маньпупунер» стартует 17 сентября фотографии
Режиссерский дебют Ивана Добронравова «Никто не знает про Маньпупунер» стартует 17 сентября фотографии
Режиссерский дебют Ивана Добронравова «Никто не знает про Маньпупунер» стартует 17 сентября фотографии
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен