«Победа любви» с Дарьей Калмыковой откроет линейку премьер на «Dомашнем»

8 сентября
2025 год

8 сентября 2025
Линейка премьер «Как долго я тебя искала. Сто историй о любви» стартует с 15 сентября в 19:00 на «Dомашнем». Начнется неделя новинок с мелодрамы «Победа любви», в которой сыграли Александр Константинов, Дарья Калмыкова и Юрий Батурин, сообщает пресс-служба телеканала.

«Победа любви» с Дарьей Калмыковой откроет линейку премьер на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Люба Соколова одна вырастила сына Ваню и не смогла забыть своего мужа Сергея. Восемнадцать лет назад он погиб в автоаварии. Люба стала водителем того автобуса, за рулем которого когда-то был ее любимый. Все эти годы рядом с ней был Виктор. Но Люба не замечает, что он давно не просто друг.

Продолжит неделю премьер 16 сентября в 19:00 мелодрама «Любовь по принуждению». В главных ролях – Маргарита Шерш, Иван Жвакин и Артем Немов. Главная героиня Ника выросла в любви и достатке, но все меняется, когда она влюбляется в мажора Влада. Ослепленная чувствами, Ника не замечает, что стала способом решить проблемы молодого повесы, а ее отец делает все, чтобы оградить дочь от обманщика. Он предлагает ей выйти замуж за Павла – своего помощника и пасынка, которому доверяет, как себе. Но Ника считает Павла чужим.

17 сентября в 19:00 состоится премьера мелодрамы «Под маской любви». Главные роли исполнили Анна Леванова и Дмитрий Ратомский. По сюжету талантливого пластического хирурга Марию Антонову нашли без сознания рядом с телом убитого Ильи Туманского – влиятельного врача и ее бывшего возлюбленного. Все улики против нее. После допросов и экспертиз Марию оправдали, но угроза не исчезла: на девушку совершили покушение прямо в клинике. Ее спасителем стал Руслан – начальник охраны и бывший оперативник. Марии предстоит выяснить, кто и зачем ее подставил.

«Победа любви» с Дарьей Калмыковой откроет линейку премьер на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Продолжит неделю премьер 18 сентября в 19:00 мелодрама «Слепая любовь», в которой сыграли Ксения Роменкова, Василий Туркин, Михаил Гудошников и Марина Богатова. У главной героини Вики Соколовской идеальная семья – любимый муж Сергей и сын Никита. Постепенно муж начинает от нее отстраняться, а сама она однажды просыпается рядом с Павлом – их водителем. Не понимая, как это произошло, Вика пытается оправдаться, но Сергей не желает ее слушать. В гневе он выгоняет жену, подает на развод и лишает ее материнских прав.

Завершает неделю премьер 19 сентября в 19:00 мелодрама «Ангел на белой карете». В главных ролях – Анастасия Грибулина, Антон Даниленко, Виталий Сазонов и Анастасия Антропова. По сюжету юная врач из столицы Ангелина верит, что принесет больше пользы людям, работая фельдшером в маленьком провинциальном городке. Здесь она становится «ангелом на белой карете» для маленькой девочки Миланы, рано потерявшей мать. Дружба между ребенком и юным доктором может перерасти в материнскую любовь, но против этого бабушка Миланы и ее отец. Ангелина пытается спасти девочку из рук рассорившихся родственников и распутать все узелки жестоких интриг и коварных замыслов.
№ 3
Киноман1985   9.09.2025 - 19:24
5 или 6 одинаковых сериалов. Выбираешь один полюбившийся по актерам ил по духу и смотришь. Остальные аналогичны. читать далее>>
№ 2
Анастасия Ал. Благинина   9.09.2025 - 00:42
Какой-то примитив... И актёрские составы серединка-на-половинку. Пропущу. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   8.09.2025 - 20:54
ООО, что-то новенькое, стать водителем автобуса в память погибшему мужу - такого на Домашнем ещё не видела. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
