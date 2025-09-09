Миссия невыполнима: «Класс убийц» отметит десятилетие фильмом (есть тизер)

Аниме «Класс убийц
» готовится отметить юбилей: к десятилетию проекта выйдет фильм с подзаголовком «Время каждого
». В тизере звучит реплика протагониста: «Ну что ж, настало время возобновить урок
». Премьера запланирована на 20 марта 2026 года. В основу лягут эпизоды, которые не были адаптированы в сериале.
В класс 3-Е школы Кунуногиока, куда направляют учеников с худшей успеваемостью и дисциплиной, однажды заявляется таинственное осьминогоподобное существо. Разрушив значительную часть Луны, оно грозит повторить номер с Землей, если за год его не уничтожат. Круглоголовый улыбающийся монстр занимает место классного руководителя, а власти объявляют награду в 10 миллиардов иен за его ликвидацию. Так начинается странный учебный год: ребята пытаются ликвидировать наставника, но каждый раз терпят неудачу из-за его скорости и особых навыков. При этом Коро-сэнсэй поддерживает подопечных и помогает им развиваться, превращая «класс неудачников» в сильный и сплоченный коллектив. Тем временем в охоту вовлекаются профессиональные убийцы со всего мира.
За производство по-прежнему отвечает студия Lerche
(«Туалетный мальчик Ханако
», «Дарованный
»). Режиссерское кресло занял Масаки Китамура
(«Эрго Прокси
», «Старшая карта
»), сменивший Сэйдзи Киси
(«Синий оркестр
»), а сценарием занимается постоянный автор франшизы Макото Уэдзу
(«Сыграйте круто, ребята
», «Радиан
»). К роли Коро-сэнсэя вернулся Дзюн Фукуяма
(Такафуми Такаока
из «Перерождения Дяди
», Глиноликий
из «Отряда самоубийц из другого мира
»). Имя Korosense — каламбур, основанный на игре звуков и чтений: korosu (убить), korosenai (не убьешь) и sensei (учитель), что дает двойной смысл: «учитель для убийства» и «неубиваемый учитель».
Манга Юсэя Мацуи
, сочетающая элементы триллера, школьной драмы и комедии, выходила в журнале Weekly Shonen Jump
с 2012 по 2016 год. В ней можно найти отсылки к предыдущему хиту автора — мистическому сёнэну
«Нейро Ногами — Детектив из Ада
»: от камео персонажей и графических пасхалок до стилистических параллелей.
