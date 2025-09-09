Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Миссия невыполнима: «Класс убийц» отметит десятилетие фильмом (есть тизер)

9 сентября
2025 год

Новости кино >>
9 сентября 2025
Аниме «Класс убийц» готовится отметить юбилей: к десятилетию проекта выйдет фильм с подзаголовком «Время каждого». В тизере звучит реплика протагониста: «Ну что ж, настало время возобновить урок». Премьера запланирована на 20 марта 2026 года. В основу лягут эпизоды, которые не были адаптированы в сериале.


В класс 3-Е школы Кунуногиока, куда направляют учеников с худшей успеваемостью и дисциплиной, однажды заявляется таинственное осьминогоподобное существо. Разрушив значительную часть Луны, оно грозит повторить номер с Землей, если за год его не уничтожат. Круглоголовый улыбающийся монстр занимает место классного руководителя, а власти объявляют награду в 10 миллиардов иен за его ликвидацию. Так начинается странный учебный год: ребята пытаются ликвидировать наставника, но каждый раз терпят неудачу из-за его скорости и особых навыков. При этом Коро-сэнсэй поддерживает подопечных и помогает им развиваться, превращая «класс неудачников» в сильный и сплоченный коллектив. Тем временем в охоту вовлекаются профессиональные убийцы со всего мира.

Читать «Крутой учитель Онидзука» и его необычная педагогическая методика
За производство по-прежнему отвечает студия LercheТуалетный мальчик Ханако», «Дарованный»). Режиссерское кресло занял Масаки КитамураЭрго Прокси», «Старшая карта»), сменивший Сэйдзи КисиСиний оркестр»), а сценарием занимается постоянный автор франшизы Макото УэдзуСыграйте круто, ребята», «Радиан»). К роли Коро-сэнсэя вернулся Дзюн Фукуяма (Такафуми Такаока из «Перерождения Дяди», Глиноликий из «Отряда самоубийц из другого мира»). Имя Korosense — каламбур, основанный на игре звуков и чтений: korosu (убить), korosenai (не убьешь) и sensei (учитель), что дает двойной смысл: «учитель для убийства» и «неубиваемый учитель».

Миссия невыполнима: «Класс убийц» отметит десятилетие фильмом (есть тизер)

Манга Юсэя Мацуи, сочетающая элементы триллера, школьной драмы и комедии, выходила в журнале Weekly Shonen Jump с 2012 по 2016 год. В ней можно найти отсылки к предыдущему хиту автора — мистическому сёнэну «Нейро Ногами — Детектив из Ада»: от камео персонажей и графических пасхалок до стилистических параллелей.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о создании криминальной комедии «Дни Сакамото» или классных мультипликационных хоррорах из Японии.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Нет времени объяснять: «Всеведущий читатель» — «Игра в кальмара» планетарного масштаба
Игра с кальмаром: «Первородный грех Такопи» — история о добром пришельце, которая заставит вас рыдать
Гормоны против монстров: лучшие мистические фильмы и сериалы о подростках и взрослении
Томми-ган против Харли-тян: «Бэтмен: Крестоносец в плаще» и «Отряд самоубийц из другого мира». Смотреть?
«Перерождение дяди»: Есть ли жизнь после SEGA?
Поиск по меткам
LercheАнимацияанимесёнэнТрейлерЭкранизация
персоны
Дзюн Фукуяма
фильмы
ДарованныйКласс убийцОтряд самоубийц из другого мираПерерождение ДядиРадианСиний оркестрСтаршая картаСыграйте круто, ребятаТуалетный мальчик ХанакоЭрго Прокси

фотографии >>
Миссия невыполнима: «Класс убийц» отметит десятилетие фильмом (есть тизер) фотографии
Миссия невыполнима: «Класс убийц» отметит десятилетие фильмом (есть тизер) фотографии
Миссия невыполнима: «Класс убийц» отметит десятилетие фильмом (есть тизер) фотографии
Миссия невыполнима: «Класс убийц» отметит десятилетие фильмом (есть тизер) фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Татьяна Майорова
7 сентября ушла из жизни актриса Татьяна Майорова.
Василий Головачев
7 сентября ушёл из жизни писатель Василий Головачев.
Борис Мартынов
Ушёл из жизни театральный режиссёр Борис Мартынов.

День рождения >>

Полина Агуреева
Егор Баринов
Александр Кулямин
Мила Липнер
Виктория Маслова
Станислав Николаев
Надежда Румянцева
Ева Серебренникова
Игорь Шмаков
Горан Вишнич
Хью Грант
Мишель Джонсон
Золтан Латинович
Клифф Робертсон
Адам Сэндлер
Мишель Уильямс
все родившиеся 9 сентября >>

Афиша кино >>

Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
Семейное счастье
драма, экранизация
Россия, 2025
Фа-Соль
детский фильм, семейное кино
Россия, 2023
Три свадьбы и один побег
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Дракула
мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Великобритания, 2025
Зверопоезд
боевик, детский фильм, комедия, приключения
Франция, США, 2025
Волшебное яблоко
детский фильм, семейное кино, сказка
Словакия, Чехия, 2024
Нанкинский фотограф
военный фильм, драма, исторический фильм
Китай, 2025
Сомния: Обитель кошмаров
драма, научная фантастика, триллер
США, 2024
Сорвать куш в Сен-Тропе
комедия, приключения
Франция, 2025
Третья лишняя
комедия, мелодрама
США, 2025
Беги
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram