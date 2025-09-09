Миссия невыполнима: «Класс убийц» отметит десятилетие фильмом (есть тизер)

что почитать?

«Мне страшно, я раскаиваюсь»: Аглаю Тарасову задержали за контрабанду наркотиков

«Надо снимать фильмы о любви»: Простое лекарство от расплавления мира

Интервью

Полина Денисова: «Не нужно бояться своих странностей, иногда они оказываются самым ценным в нас»

Актриса о съемках фильма «Три свадьбы и один побег», важности родительской поддержки и желании светить