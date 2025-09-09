Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт в «Игре на вылет»

9 сентября
2025 год

Новости кино >>
9 сентября 2025
В Москве стартовали съемки спортивной драмы Wink «Игра на вылет» с Данилой Козловским и Полиной Гухман. Как сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра, это первый российский сериал, посвященный миру большого тенниса. За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета (АНО «ИРИ»), а режиссером выступает Евгений Корчагин.

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт в «Игре на вылет»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Генеральными продюсерами от «НМГ Студии» выступают Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, от Black Box Production — Константин Маньковский. В сериале также играют Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов, Валентина Малыгина, Валерий Степанов и Олег Чугунов.

«Это первое художественное произведение на тему большого тенниса в России. Да и в мире выходило не так много фильмов об этом виде спорта, и потому мы долго готовились к проекту. Надеемся, что пройдем этот путь достойно. Отдельное спасибо Даниле Козловскому и Полине Гухман, которые отправились вместе с нами в это путешествие», — отмечает продюсер Федор Бондарчук.

По сюжету 17-летняя теннисистка Катя вынуждена бросить спорт. У ее семьи нет ни денег, ни связей, ни даже желания бороться за ее мечту о мире большого спорта. Теперь теннис стал для девушки способом выживания. Притворяясь новичком, Катя ездит на частные корты в Москве и обыгрывает богатых любителей на деньги. Свидетелем одного из таких «поединков» становится бывший профессиональный спортсмен Игорь Стрельников — уставший тренер, давно мечтающий найти по-настоящему одаренного ребенка. Увидев Катю, он понимает — это тот самый «неограненный алмаз» и его шанс вернуться в мир большого спорта. Игорь делает на Катю самую большую ставку в своей карьере.

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт в «Игре на вылет»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

«Пять лет назад мы сидели с одним продюсером и рассуждали, как здорово было бы снять сериал о теннисе и как странно, что еще никто этого не сделал. И я понял: для сериала про теннис нужен продюсер, который играет в теннис, а я с первого по десятые классы занимался им довольно серьезно, был настоящим фанатом, смотрел турниры, знал наизусть первую десятку игроков. С этого и начался путь: было написано четыре или пять заявок, но ни одна из них не "заработала". И лишь вместе со сценаристами Андреем Мухортовым и Дмитрием Зверьковым мы нашли простую идею — история тренера и его воспитанницы, почти как отношения отца и дочери, но все же другие. Так все закрутилось: серии начали писаться легко, материал ожил, и проект стал складываться естественно и очень вдохновляюще», — поделился продюсер Black box production Константин Маньковский.

Консультантами нового сериала выступят теннисист, тренер и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет Анастасия Пивоварова, победительница 17-ти турниров ITF (Международная федерация тенниса). Кроме того, роли в проекте исполнят известные теннисисты Дмитрий Турсунов и Николай Давыденко.

Исполнитель роли Игоря Стрельникова Данила Козловский вспоминает: «Когда-то очень давно на съемках одного проекта в Минске мне было необходимо сыграть в нескольких теннисных сценах. Мы с членами съемочной группы много времени проводили на корте, там я познакомился с профессиональным тренером по теннису. Стал ходить на занятия: первое, второе, третье… и неожиданно для себя втянулся — мне понравилось. Какое-то время я даже мечтал сыграть в фильме о теннисе. Но спорт — это всего лишь призма. Любое кино рассказывает прежде всего о людях. История "Игры на вылет" мне понравилась, она реальна, мой герой пытается реализовать свои несбывшиеся мечты».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Данила Козловский возвращается в кино с главной ролью в фильме «НиктоКакТы»
Данила Козловский выходит на связь в тизер-трейлере сериала «Бар "Один звонок"»
Владимир Мишуков: «У меня никогда не было намерений уехать, потому что я существую на территории русскоязычной мысли»
Константин Маньковский: «Сериалов выходит так много, что люди не могут разобраться и просто перестают их смотреть»
Поиск по меткам
wink
персоны
Фёдор БондарчукПавел ВорожцовПолина ГухманДмитрий ЗверьковСветлана ИвановаДанила КозловскийЕвгений КорчагинВалентина МалыгинаКонстантин МаньковскийВладимир МишуковАндрей МухортовВалерий Степанов (III)Дмитрий ТабарчукШамиль ТарпищевОлег ЧугуновЕлизавета Шакира

фотографии >>
Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт в «Игре на вылет» фотографии
Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт в «Игре на вылет» фотографии
Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт в «Игре на вылет» фотографии
Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт в «Игре на вылет» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Татьяна Майорова
7 сентября ушла из жизни актриса Татьяна Майорова.
Василий Головачев
7 сентября ушёл из жизни писатель Василий Головачев.
Борис Мартынов
Ушёл из жизни театральный режиссёр Борис Мартынов.

День рождения >>

Полина Агуреева
Егор Баринов
Александр Кулямин
Мила Липнер
Виктория Маслова
Станислав Николаев
Надежда Румянцева
Ева Серебренникова
Игорь Шмаков
Горан Вишнич
Хью Грант
Мишель Джонсон
Золтан Латинович
Клифф Робертсон
Адам Сэндлер
Мишель Уильямс
все родившиеся 9 сентября >>

Афиша кино >>

Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
Семейное счастье
драма, экранизация
Россия, 2025
Фа-Соль
детский фильм, семейное кино
Россия, 2023
Три свадьбы и один побег
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Дракула
мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Великобритания, 2025
Зверопоезд
боевик, детский фильм, комедия, приключения
Франция, США, 2025
Волшебное яблоко
детский фильм, семейное кино, сказка
Словакия, Чехия, 2024
Нанкинский фотограф
военный фильм, драма, исторический фильм
Китай, 2025
Сомния: Обитель кошмаров
драма, научная фантастика, триллер
США, 2024
Сорвать куш в Сен-Тропе
комедия, приключения
Франция, 2025
Третья лишняя
комедия, мелодрама
США, 2025
Беги
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен