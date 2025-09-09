Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Даниил Страхов начнет «Бой с тенью»

9 сентября
2025 год

Новости кино >>
9 сентября 2025
Первый канал 15 сентября начнет показывать детективный сериал «Бой с тенью», снятый по мотивам романа Эдуарда Хруцкого. Главные роли в проекте исполнили Даниил Страхов, Евгений Харитонов, Андрей Чернышов, Александр Устюгов, Павел Трубинер, Любовь Толкалина, Борис Щербаков и другие.

Даниил Страхов начнет «Бой с тенью»
фото: «Пиманов и партнеры»

Как сообщает пресс-служба канала, режиссером выступил Алексей Мурадов, а сценарий написал Андрей Житков. Проект снят кинокомпанией «Пиманов и партнеры».

«Роман Эдуарда Хруцкого я прочитал лет 10 назад. И очень захотел его экранизировать. Редко читаешь детективы со своей, ни на что не похожей, атмосферой. Роман как раз из таких. Очень необычная история, в которой действуют очень необычные герои. Целых 10 лет сценарий "Боя с тенью" ждал своего часа, потому что требовал масштабных, дорогих съемок и сильного актерского состава. И вот, наконец, все сошлось. С режиссером Алексеем Мурадовым мы делаем далеко не первый проект – достаточно вспомнить сериал "Жуков", отмеченный премией "Золотой Орел". Фильм получился очень качественным и захватывающим», — говорит генеральный продюсер Алексей Пиманов.

Сериал «Бой с тенью» кропотливо воссоздает картину СССР времен «застоя»: коррупция в высших эшелонах власти, сращивание партийно-советских и правоохранительных структур с теневым капиталом и уголовниками, сфабрикованные дела. Описываемые в проекте события перекликаются с реальными громкими расследованиями того времени.

Даниил Страхов начнет «Бой с тенью»
фото: «Пиманов и партнеры»

«Это история про ребят из одной песочницы: кто-то пошел в бандиты, кто-то – в спорт. Жизнь их раскидала, а потом, на новом этапе, снова свела вместе. На протяжении всей истории они будут проходить испытания на прочность и человечность. Героям предстоит не только разобраться с криминальной историей, связанной с коррупцией, но и разобраться в себе, в своих чувствах. Они борются со злом, как и положено, с кулаками – по-другому нельзя. Но при этом рождается новое зло… Мой персонаж по сценарию герой положительный, но и он будет совершать ошибки. Он человек сложный, его невозможно заключить в рамки пустых формулировок – "хороший" или "плохой". Таких интересно играть, и на таких интересно смотреть», — отмечает Даниил Страхов.

Действие начинается в 1979 году. Журналист Юрий Ельцов (Даниил Страхов) и его друг следователь Игорь Анохин (Евгений Харитонов) расследуют громкое дело об ограблении известной балерины. Ельцов обращается за помощью к своему старшему брату Игорю (Андрей Чернышов), бывшему начальнику МУРа. Брат по своим каналам узнает о причастности к ограблению работника аппарата ЦК. В это же время в Ереване происходит ограбление банка, которое по заданию уголовного авторитета Ястреба (Эдуард Флеров) совершает специально выпущенный на волю медвежатник Махаон (Павел Трубинер). После ограбления люди Ястреба пытаются убить Махаона и его напарника, но Махаону удается спастись. Он решает обратиться к своему другу детства – журналисту Юрию Ельцову, ведь за Ястребом явно стоит очень влиятельный человек. За попытку разворошить крупное преступное «гнездо под прикрытием» Юрию грозит серьезная опасность. Как принять правильное решение и уберечь близких, когда оказался в центре особого внимания самых влиятельных и опасных людей страны? Юрий вместе с братом и следователем Анохиным сделают все, чтобы раскрыть это запутанное дело.

Съемки сериала проходили в Минске и в Москве.
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Зло» >>
«Жуков»
«Разящий луч». Тизер
«Время любить»
«Мама»
«Талисман любви»

обсуждение >>
№ 2
valerik61   9.09.2025 - 15:37
Пока не видел. Посмотрим! )) читать далее>>
№ 1
Мичманъ   9.09.2025 - 15:31
Я этот же сериал смотрел под названием «Зло». Интересно почему решили внезапно поменять название? читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Иван Колесников, Дарья Мороз и Павел Трубинер снялись в шпионском детективе «Разящий луч»
Телевизионная премьера сериалов «Зло» и «Операция "Карпаты"» состоится в начале мая
Даниил Страхов разворошит преступное гнездо в историческом детективе «Зло»
«Банда ЗИГ ЗАГ»: Ну что, старшой, окропим снежок красненьким?
персоны
Андрей ЖитковАлексей МурадовДаниил СтраховЛюбовь ТолкалинаПавел ТрубинерАлександр УстюговЭдуард ФлёровЕвгений ХаритоновЭдуард ХруцкийАндрей ЧернышовБорис Щербаков
фильмы
Бой с теньюЖуков

фотографии >>
Даниил Страхов начнет «Бой с тенью» фотографии
Даниил Страхов начнет «Бой с тенью» фотографии
Даниил Страхов начнет «Бой с тенью» фотографии
Даниил Страхов начнет «Бой с тенью» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»

Скорбим

Татьяна Майорова
7 сентября ушла из жизни актриса Татьяна Майорова.
Василий Головачев
7 сентября ушёл из жизни писатель Василий Головачев.
Борис Мартынов
Ушёл из жизни театральный режиссёр Борис Мартынов.

День рождения >>

Полина Агуреева
Егор Баринов
Александр Кулямин
Мила Липнер
Виктория Маслова
Станислав Николаев
Надежда Румянцева
Ева Серебренникова
Игорь Шмаков
Горан Вишнич
Хью Грант
Мишель Джонсон
Золтан Латинович
Клифф Робертсон
Адам Сэндлер
Мишель Уильямс
все родившиеся 9 сентября >>

Афиша кино >>

Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
Семейное счастье
драма, экранизация
Россия, 2025
Фа-Соль
детский фильм, семейное кино
Россия, 2023
Три свадьбы и один побег
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Дракула
мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Великобритания, 2025
Зверопоезд
боевик, детский фильм, комедия, приключения
Франция, США, 2025
Волшебное яблоко
детский фильм, семейное кино, сказка
Словакия, Чехия, 2024
Нанкинский фотограф
военный фильм, драма, исторический фильм
Китай, 2025
Сомния: Обитель кошмаров
драма, научная фантастика, триллер
США, 2024
Сорвать куш в Сен-Тропе
комедия, приключения
Франция, 2025
Третья лишняя
комедия, мелодрама
США, 2025
Беги
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?