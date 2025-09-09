Даниил Страхов начнет «Бой с тенью»

Как сообщает пресс-служба канала, режиссером выступил Алексей Мурадов, а сценарий написал Андрей Житков. Проект снят кинокомпанией «Пиманов и партнеры».
«Роман Эдуарда Хруцкого я прочитал лет 10 назад. И очень захотел его экранизировать. Редко читаешь детективы со своей, ни на что не похожей, атмосферой. Роман как раз из таких. Очень необычная история, в которой действуют очень необычные герои. Целых 10 лет сценарий "Боя с тенью" ждал своего часа, потому что требовал масштабных, дорогих съемок и сильного актерского состава. И вот, наконец, все сошлось. С режиссером Алексеем Мурадовым мы делаем далеко не первый проект – достаточно вспомнить сериал "Жуков", отмеченный премией "Золотой Орел". Фильм получился очень качественным и захватывающим», — говорит генеральный продюсер Алексей Пиманов.
Сериал «Бой с тенью» кропотливо воссоздает картину СССР времен «застоя»: коррупция в высших эшелонах власти, сращивание партийно-советских и правоохранительных структур с теневым капиталом и уголовниками, сфабрикованные дела. Описываемые в проекте события перекликаются с реальными громкими расследованиями того времени.
фото: «Пиманов и партнеры»
«Это история про ребят из одной песочницы: кто-то пошел в бандиты, кто-то – в спорт. Жизнь их раскидала, а потом, на новом этапе, снова свела вместе. На протяжении всей истории они будут проходить испытания на прочность и человечность. Героям предстоит не только разобраться с криминальной историей, связанной с коррупцией, но и разобраться в себе, в своих чувствах. Они борются со злом, как и положено, с кулаками – по-другому нельзя. Но при этом рождается новое зло… Мой персонаж по сценарию герой положительный, но и он будет совершать ошибки. Он человек сложный, его невозможно заключить в рамки пустых формулировок – "хороший" или "плохой". Таких интересно играть, и на таких интересно смотреть», — отмечает Даниил Страхов.
Действие начинается в 1979 году. Журналист Юрий Ельцов (Даниил Страхов) и его друг следователь Игорь Анохин (Евгений Харитонов) расследуют громкое дело об ограблении известной балерины. Ельцов обращается за помощью к своему старшему брату Игорю (Андрей Чернышов), бывшему начальнику МУРа. Брат по своим каналам узнает о причастности к ограблению работника аппарата ЦК. В это же время в Ереване происходит ограбление банка, которое по заданию уголовного авторитета Ястреба (Эдуард Флеров) совершает специально выпущенный на волю медвежатник Махаон (Павел Трубинер). После ограбления люди Ястреба пытаются убить Махаона и его напарника, но Махаону удается спастись. Он решает обратиться к своему другу детства – журналисту Юрию Ельцову, ведь за Ястребом явно стоит очень влиятельный человек. За попытку разворошить крупное преступное «гнездо под прикрытием» Юрию грозит серьезная опасность. Как принять правильное решение и уберечь близких, когда оказался в центре особого внимания самых влиятельных и опасных людей страны? Юрий вместе с братом и следователем Анохиным сделают все, чтобы раскрыть это запутанное дело.
