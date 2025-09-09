Сериал «Олдскул» с Марией Ароновой набрал более 10 000 000 просмотров

PREMIER и START поделились первыми показателями сериала «Олдскул». Количество просмотров комедийного проекта с Марией Ароновой в главной роли превысило 10 000 000.
фото: PREMIER / START
Премьера проекта в онлайн-кинотеатрах состоялась 1 сентября. На сегодняшний день зрителям доступны 5 серий на обеих платформах, а первую серию «Олдскула» можно бесплатно посмотреть в официальных соцсетях PREMIER и START. «Олдскул» на START стал лучшим запуском этого года, а на PREMIER — лучшим запуском среди всех первых сезонов сериалов за всю историю сервиса.
Режиссер Александр Жигалкин объяснил беспрецедентную популярность сериала качественным сценарием и актерским составом: «Мне кажется, тут две главные составляющие. Это очень очень талантливо написанный сценарий – смешной, жизненный, помноженный на стилистику мокьюментари, что придает ему еще больше жизненности. Во-вторых, фантастические артисты. Каждый из актеров находится на своем месте, каждый из них – бриллиант. А во главе всей этой прекрасной группы находится Мария Аронова. Если в проекте есть Аронова, то он изначально успешен».
По сюжету, Мария павловна Трифонова (Мария Аронова) — настоящая «олдскульная» математичка из советской школы, последний обладатель звания «Учитель года СССР». На ее уроках дети сидят по струнке, не достают телефоны и боятся лишний раз чихнуть. Однако жизнь меняется, и Трифонова оказывается на новом месте работы — в элитной школе. Туда она приходит ради шанса наладить отношения с единственной внучкой, которую много лет не видела из-за конфликта с дочерью. В школе Мария Павловна сталкивается с новым и незнакомым для себя миром — здесь царят свобода и технологии, а преподавать приходится избалованным детям богатеев. Теперь классической советской учительнице предстоит привить любовь к математике современному поколению и найти общий язык с самыми близкими людьми.
Премьера пилотного эпизода сериала состоялась на фестивале «Пилот». Проект взял две награды — в категории «Выбор зрителей» и за актерскую работу Марии Ароновой. Сериал также лидировал в голосовании кинокритиков.
