«Да начнется вечеринка!»: вышел новый трейлер сериала «Соня из Тоствилля» от режиссера «Трех Котов»

В сети появился новый трейлер анимационного сериала «Соня из Тоствилля». Ролик знакомит зрителей с жителями Тоствилля и передает атмосферу яркого и абсурдного мира, где каждое приключение Сони превращается в сюрприз. Сериал продолжает выходить эксклюзивно в Okko.
«Соня из Тоствилля» — это история о девятилетней девочке, которая случайно открывает портал в удивительный мир Тостлэнда. Каждый раз, попадая в город Тоствилль, Соня оказывается в вихре приключений вместе с новыми друзьями — жителями этого странного и абсурдного, но невероятно обаятельного места. Друзья Сони — не менее яркие персонажи. Болтливая и модная яичница Майя, которая обожает все красивое; саркастичный яблочный огрызок Ник с жестким юмором и добрым сердцем; занудный, но трогательный Маффи, вечно притягивающий неприятности; близнецы-геймеры Би и Бо, рассудительные и увлеченные наукой; и верный пес Попкорн, оживший прямо в Тоствилле.
фото: Студия Метрафильмс
Вдохновленный изобразительными мирами Толкиена, живописью Босха и китайской лаковой миниатюрой, режиссер Дмитрий Высоцкий вместе с художницей Екой Хаски, живущей и работающей в Токио, создали уникальный визуальный язык, в котором каждая деталь играет свою роль.
Кроме того, в финале каждой серии звучит новая песня группы Happy Stones — любимой группы Сони. Музыканты исполняют песни в разных жанрах — от соула и блюза до техно и блэк-метала, на своем фирменном «ломаном английском». Каждая композиция становится музыкальным эпилогом к серии и отдельным событием.
