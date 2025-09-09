Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Да начнется вечеринка!»: вышел новый трейлер сериала «Соня из Тоствилля» от режиссера «Трех Котов»

9 сентября
2025 год

Новости кино >>
9 сентября 2025
В сети появился новый трейлер анимационного сериала «Соня из Тоствилля». Ролик знакомит зрителей с жителями Тоствилля и передает атмосферу яркого и абсурдного мира, где каждое приключение Сони превращается в сюрприз. Сериал продолжает выходить эксклюзивно в Okko.

«Соня из Тоствилля». Трейлер №2


Режиссером «Сони из Тоствилля» выступил Дмитрий Высоцкий, режиссер вселенной «Трех Котов». Производством проекта занималась Студия Метрафильмс, работавшая не только над «Тремя Котами», но и такими сериалами, как «Барсукот. Очень зверский детектив», «Отель у Овечек» и другими проектами.

«Соня из Тоствилля» — это история о девятилетней девочке, которая случайно открывает портал в удивительный мир Тостлэнда. Каждый раз, попадая в город Тоствилль, Соня оказывается в вихре приключений вместе с новыми друзьями — жителями этого странного и абсурдного, но невероятно обаятельного места. Друзья Сони — не менее яркие персонажи. Болтливая и модная яичница Майя, которая обожает все красивое; саркастичный яблочный огрызок Ник с жестким юмором и добрым сердцем; занудный, но трогательный Маффи, вечно притягивающий неприятности; близнецы-геймеры Би и Бо, рассудительные и увлеченные наукой; и верный пес Попкорн, оживший прямо в Тоствилле.

«Да начнется вечеринка!»: вышел новый трейлер сериала «Соня из Тоствилля» от режиссера «Трех Котов»
фото: Студия Метрафильмс

Вдохновленный изобразительными мирами Толкиена, живописью Босха и китайской лаковой миниатюрой, режиссер Дмитрий Высоцкий вместе с художницей Екой Хаски, живущей и работающей в Токио, создали уникальный визуальный язык, в котором каждая деталь играет свою роль.

Кроме того, в финале каждой серии звучит новая песня группы Happy Stones — любимой группы Сони. Музыканты исполняют песни в разных жанрах — от соула и блюза до техно и блэк-метала, на своем фирменном «ломаном английском». Каждая композиция становится музыкальным эпилогом к серии и отдельным событием.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Angelika77   9.09.2025 - 19:57
Реально что путешествие в "абсурдный мир", только зачем такой мир проталкивать детям? читать далее>>
№ 1
Киноман1985   9.09.2025 - 19:15
Похоже, нас ждёт лёгкий, яркий и очень позитивный мультсериал. Идеальный вариант для поднятия настроения. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Дружба с огрызком, попкорном и яичницей: «Соня из Тоствилля» — мультфильм на джемовой тяге
«Одни дома», «Таргет» и продолжение «Папиных дочек»: телеканал «Солнце» рассказал о премьерах осени
«Лунтик. Возвращение домой» получил главный приз анимационной премии «Икар»
«Барсукот. Очень зверский детектив» вернется со вторым сезоном
«Лунтик. Возвращение домой» и «Малышарики. День рождения» претендуют на Национальную анимационную премию «Икар»
Дмитрий Высоцкий: «У нас уже три поколения Карамельки»
«Барсукот. Очень зверский детектив»: Зорро в логове волка
персоны
Дмитрий Высоцкий (II)
фильмы
Барсукот. Очень зверский детективОтель у овечекСоня из ТоствилляТри кота

фотографии >>
«Да начнется вечеринка!»: вышел новый трейлер сериала «Соня из Тоствилля» от режиссера «Трех Котов» фотографии
«Да начнется вечеринка!»: вышел новый трейлер сериала «Соня из Тоствилля» от режиссера «Трех Котов» фотографии
«Да начнется вечеринка!»: вышел новый трейлер сериала «Соня из Тоствилля» от режиссера «Трех Котов» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Татьяна Майорова
7 сентября ушла из жизни актриса Татьяна Майорова.
Василий Головачев
7 сентября ушёл из жизни писатель Василий Головачев.
Борис Мартынов
Ушёл из жизни театральный режиссёр Борис Мартынов.

День рождения >>

Полина Агуреева
Егор Баринов
Александр Кулямин
Мила Липнер
Виктория Маслова
Станислав Николаев
Надежда Румянцева
Ева Серебренникова
Игорь Шмаков
Горан Вишнич
Хью Грант
Мишель Джонсон
Золтан Латинович
Клифф Робертсон
Адам Сэндлер
Мишель Уильямс
все родившиеся 9 сентября >>

Афиша кино >>

Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
Семейное счастье
драма, экранизация
Россия, 2025
Фа-Соль
детский фильм, семейное кино
Россия, 2023
Три свадьбы и один побег
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Дракула
мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Великобритания, 2025
Зверопоезд
боевик, детский фильм, комедия, приключения
Франция, США, 2025
Волшебное яблоко
детский фильм, семейное кино, сказка
Словакия, Чехия, 2024
Нанкинский фотограф
военный фильм, драма, исторический фильм
Китай, 2025
Сомния: Обитель кошмаров
драма, научная фантастика, триллер
США, 2024
Сорвать куш в Сен-Тропе
комедия, приключения
Франция, 2025
Третья лишняя
комедия, мелодрама
США, 2025
Беги
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram