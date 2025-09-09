Мария Аронова и Виталий Хаев вновь ждут семью на «Праздники»

В третьем сезоне авторы обещают появление нового персонажа: мамы героя Сергея Канаева — Паши. Кто ее сыграет — пока секрет. В новом сезоне сериала «Праздники» тесть выходит на пенсию. Энергии у него теперь слишком много: он берется за ремонт дачи, варит самогон и увлекается рыбалкой. Теща, уставшая терпеть чрезмерную активность мужа, устраивает его на работу. Но Виктор Васильевич Пыжов, узнав о плане жены, делает все, чтобы его уволили, и даже решает уговорить Наталью Николаевну тоже выйти на пенсию.
«Подходя к съемкам третьего сезона, мы полны энергии и любопытства. Главная задача — сохранить ту самую семейную атмосферу, которая понравилась зрителям, и при этом добавить новые сюжеты, персонажей и забавные ситуации. Тесть и теща выходят на пенсию, дети растут, а семейные отношения проверяются на прочность. Это смешная, но очень жизненная история о том, как важно находить компромиссы, сохранять теплые отношения с близкими и при этом оставаться самим собой», — говорит Борис Дергачев.
Паша и Лена живут в Петербурге, но регулярно приезжают к родителям по праздникам и выходным. Паша начинает зарабатывать больше Лены и мечтает уговорить ее на второго ребенка. У Вовика и Юли тоже все хорошо в финансовом плане. Правда, карьера Вовика развивается так стремительно, что у него буквально «сносит крышу». Заземлить его может только тесть, но с ним Вовик ссорится, а их брак с Юлей оказывается на грани развода.
фото: пресс-служба ТНТ
«Выход на пенсию для моего героя — сложный жизненный этап. С одной стороны, кажется, что теперь можно жить спокойно, а с другой — Виктор Пыжов полон энергии, которую не знает, куда деть. Именно поэтому он перекопал всю дачу и поймал всю рыбу в округе — за этим списком дел кроется не только желание быть полезным и активным, но и легкий страх перед новой, не совсем понятной фазой жизни», — рассказывает Виталий Хаев.
