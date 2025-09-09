Кино-Театр.Ру
Мария Аронова и Виталий Хаев вновь ждут семью на «Праздники»

9 сентября
2025 год

9 сентября 2025
Стартовали съемки третьего сезона сериала Бориса Дергачева «Праздники», продолжения истории семьи Пыжовых, которые собираются за одним столом по значимым событиям и стараются не поссориться. К своим ролям вернутся Мария Аронова, Виталий Хаев, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Никита Павленко и Сергей Канаев. О съемках сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, где и состоится премьера проекта.

Мария Аронова и Виталий Хаев вновь ждут семью на «Праздники»
фото: пресс-служба ТНТ


В третьем сезоне авторы обещают появление нового персонажа: мамы героя Сергея Канаева — Паши. Кто ее сыграет — пока секрет. В новом сезоне сериала «Праздники» тесть выходит на пенсию. Энергии у него теперь слишком много: он берется за ремонт дачи, варит самогон и увлекается рыбалкой. Теща, уставшая терпеть чрезмерную активность мужа, устраивает его на работу. Но Виктор Васильевич Пыжов, узнав о плане жены, делает все, чтобы его уволили, и даже решает уговорить Наталью Николаевну тоже выйти на пенсию.

«Подходя к съемкам третьего сезона, мы полны энергии и любопытства. Главная задача — сохранить ту самую семейную атмосферу, которая понравилась зрителям, и при этом добавить новые сюжеты, персонажей и забавные ситуации. Тесть и теща выходят на пенсию, дети растут, а семейные отношения проверяются на прочность. Это смешная, но очень жизненная история о том, как важно находить компромиссы, сохранять теплые отношения с близкими и при этом оставаться самим собой», — говорит Борис Дергачев.

Паша и Лена живут в Петербурге, но регулярно приезжают к родителям по праздникам и выходным. Паша начинает зарабатывать больше Лены и мечтает уговорить ее на второго ребенка. У Вовика и Юли тоже все хорошо в финансовом плане. Правда, карьера Вовика развивается так стремительно, что у него буквально «сносит крышу». Заземлить его может только тесть, но с ним Вовик ссорится, а их брак с Юлей оказывается на грани развода.

Мария Аронова и Виталий Хаев вновь ждут семью на «Праздники»
фото: пресс-служба ТНТ

«Выход на пенсию для моего героя — сложный жизненный этап. С одной стороны, кажется, что теперь можно жить спокойно, а с другой — Виктор Пыжов полон энергии, которую не знает, куда деть. Именно поэтому он перекопал всю дачу и поймал всю рыбу в округе — за этим списком дел кроется не только желание быть полезным и активным, но и легкий страх перед новой, не совсем понятной фазой жизни», — рассказывает Виталий Хаев.

Оператором-постановщиком проекта выступает Александр Чаплинский. Креативными продюсерами значатся Денис Шенин и Дмитрий Ковалев. Исполнительный продюсер — Дмитрий Кондратюк. За производство отвечает кинокомпания 1-2-3 Production.
№ 1
Киноман1985   9.09.2025 - 19:12
Сериал очень полюбился зрителям. На редкость приличное кино. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Мария АроноваБорис ДергачёвЯна ЕнжаеваАнастасия КалашниковаСергей КанаевДмитрий Ковалёв (IV)Дмитрий КондратюкНикита ПавленкоВиталий ХаевАлександр ЧаплинскийДенис Шенин
фильмы
Праздники

что почитать?

