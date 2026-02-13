Кино-Театр.Ру
«Думаешь, он тебя защитит?»: Анатолий Васильев, Раиса Рязанова и Дмитрий Куличков в трейлере драмы «Мой друг»

13 февраля
2026 год

13 февраля 2026
В сети появился трейлер драмы «Мой друг» со звездой «Экипажа» Анатолием Васильевым. История о силе дружбы, которая способна творить чудеса и дарить надежду даже в самых отчаянных обстоятельствах, выйдет в российский прокат 26 февраля. Дистрибьютором выступает компания «Ракета Релизинг».

«Мой друг»


По сюжету внучка находит старую тетрадь у постели своего деда, знаменитого писателя. Чтение рукописи переносит нас в его далекое детство, в котором двое мальчишек — один, лишенный возможности ходить, и другой, ставший его опорой, — знакомятся, и эта встреча меняет все. Чтобы помочь другу поверить в выздоровление, один из них придумывает спасительную сказку про русалку. Перенося вымысел в реальность, он инсценирует загадочные встречи с мифическими существами, от которых нужно убегать. В этой игре, полной опасностей и волшебства, рождается не только воля к жизни и вера в чудо, но и дружба на всю жизнь. Именно эта дружба становится сильнее любых преград и защищает от жестокого мира.

В фильме также снялись Раиса Рязанова, Дмитрий Куличков, Дина Корзун, Кирилл Гребенщиков. Главные роли исполнили молодые звезды – Елисей Чучилин и Климентий Кривоносенко. Также в фильме задействованы Ольга Будина, Владимир Левченко, Анастасия Макарова, Инна Гомес и другие.

«В "Моем друге" нам удалось собрать уникальный актерский ансамбль из знаменитых заслуженных актеров и молодых звезд, – делится автор сценария и режиссер фильма Александр Сухарев. – С точки зрения актерских работ наш фильм – большая удача. Мы снимали в живописных и разнообразных локациях под Тверью. Визуально картина получилось очень красивой, и это по достоинству можно будет оценить в кинотеатрах, где будут видны все детали. Фильм получился искренним, душевным и трогательным. Таких картин сейчас выходит немного».

«Думаешь, он тебя защитит?»: Анатолий Васильев, Раиса Рязанова и Дмитрий Куличков в трейлере драмы «Мой друг»
фото: пресс-служба проекта

«Мой друг» был отмечен на престижных международных кинофестивалях. Так, картина получила награды как лучший фильм на Международном фестивале детского кино в Калифорнии (США) и Международном фестивале детского и подросткового кино в Витторио-Венето (Италия). Кроме того, была награждена призом жюри на Канадском международном кинофестивале детского кино (Торонто), а также была признана лучшим фильмом на русском языке на Кинофестивале в Назарете (Израиль). На первом Донецком международном кинофестивале «Мой друг» стал победителем в номинации «Лучший полнометражный художественный фильм».
№ 8
vikapikaa (Самара)   20.02.2026 - 15:33
... Соглашусь! Я прям после просмотра трейлера уже влюбилась в этот проект! читать далее>>
№ 7
MJ2002 (Пермь)   19.02.2026 - 13:46
Награды на международных фестивалях - серьезный аргумент в пользу просмотра! Тема дружбы и веры в чудо всегда актуальна. Уверена, фильм будет достойным. читать далее>>
№ 6
Мария_2191   18.02.2026 - 21:53
Италия, Израиль, Америка...сколько внимания к фильму. Оно и не удивительно. Посмотрев трейлер я поняла, что просто обязана увидеть фильм полностью. читать далее>>
№ 5
Ангелина_Сокол   18.02.2026 - 09:28
... Это точно. Молодые актёры хорошо сыграли, даже судя только по трейлеру. читать далее>>
№ 4
Sveta_21Ermolova   16.02.2026 - 18:16
Такой детской дружбы сейчас нигде не встретишь, увы. Даже среди взрослых не видела и не встречала. читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
персоны
Ольга БудинаАнатолий Васильев (II)Инна ГомесКирилл ГребенщиковДина КорзунКлиментий КривоносенкоДмитрий КуличковВладимир Левченко (II)Анастасия Макарова (II)Раиса РязановаАлександр СухаревЕлисей Чучилин
фильмы
Мой другЭкипаж

