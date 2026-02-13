«Думаешь, он тебя защитит?»: Анатолий Васильев, Раиса Рязанова и Дмитрий Куличков в трейлере драмы «Мой друг»

В сети появился трейлер драмы «Мой друг» со звездой «Экипажа» Анатолием Васильевым. История о силе дружбы, которая способна творить чудеса и дарить надежду даже в самых отчаянных обстоятельствах, выйдет в российский прокат 26 февраля. Дистрибьютором выступает компания «Ракета Релизинг».
«Мой друг»
По сюжету внучка находит старую тетрадь у постели своего деда, знаменитого писателя. Чтение рукописи переносит нас в его далекое детство, в котором двое мальчишек — один, лишенный возможности ходить, и другой, ставший его опорой, — знакомятся, и эта встреча меняет все. Чтобы помочь другу поверить в выздоровление, один из них придумывает спасительную сказку про русалку. Перенося вымысел в реальность, он инсценирует загадочные встречи с мифическими существами, от которых нужно убегать. В этой игре, полной опасностей и волшебства, рождается не только воля к жизни и вера в чудо, но и дружба на всю жизнь. Именно эта дружба становится сильнее любых преград и защищает от жестокого мира.
«В "Моем друге" нам удалось собрать уникальный актерский ансамбль из знаменитых заслуженных актеров и молодых звезд, – делится автор сценария и режиссер фильма Александр Сухарев. – С точки зрения актерских работ наш фильм – большая удача. Мы снимали в живописных и разнообразных локациях под Тверью. Визуально картина получилось очень красивой, и это по достоинству можно будет оценить в кинотеатрах, где будут видны все детали. Фильм получился искренним, душевным и трогательным. Таких картин сейчас выходит немного».
фото: пресс-служба проекта
«Мой друг» был отмечен на престижных международных кинофестивалях. Так, картина получила награды как лучший фильм на Международном фестивале детского кино в Калифорнии (США) и Международном фестивале детского и подросткового кино в Витторио-Венето (Италия). Кроме того, была награждена призом жюри на Канадском международном кинофестивале детского кино (Торонто), а также была признана лучшим фильмом на русском языке на Кинофестивале в Назарете (Израиль). На первом Донецком международном кинофестивале «Мой друг» стал победителем в номинации «Лучший полнометражный художественный фильм».
