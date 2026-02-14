Главные новости аниме за неделю: «Человек-бензопила» едет в Россию, а Леди Гага поёт с покемонами

Любимый покемон Леди Гаги
, долгожданное продолжение «Дорохэдоро
» и конец «Выдающихся зверей
»: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о шестом сезоне
фэнтези «Может, я встречу тебя в подземелье?
» или о забавно-пикантной
«Жизни в манга-кафе
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 За три недели в североамериканском прокате «Скарлет
» Мамору Хосоды
заработала $5,5 миллионов.
🔘 Цифровой релиз «Человека-бензопилы: Истории Резе
» обещают весной на аниме-стриминге Crunchyroll
.
🔘 Тем временем DEEP
и «Пионер»
везут в Россию два фильма-компиляции
, собранные умельцами MAPPA
из первого сезона «Человека-бензопилы»
. Один в прокате с 26 февраля, второй — с 12 марта.
🔘 Второй кур финального сезона «Выдающихся зверей
» появится на Netflix
7 марта.
🔘 У «Дорохэдоро
» появилась дата премьеры второго сезона: возвращение в Дыру
намечено на 1 апреля.
🔘 «ЧаО
» заплывет в североамериканские кинотеатры 10 апреля, о чем сигнализирует новым трейлером.
🔘 Все обожают покемонов
: в честь 30-летия франшизы вышел ролик
, где любимых карманных монстров называют певица Джису
из Blackpink
, хип-хоп-исполнительница Young Miko
, комик Трэвор Ноа
, актриса Майтреи Рамакришнан
и пилот Формулы-1 Шарль Леклер
, а Леди Гага
даже спела дуэтом с Джиглипафом.
🔘 «Кабанэри железной крепости
» отметят десятилетний юбилей тематической выставкой и трансляцией третьего фильма серии «Битва за Унато
», который еще не показывали по японскому ТВ.
🔘 Студия Doga Kobo
(«Звездное дитя
») перенесла второй сезон ромкома «Аля иногда кокетничает со мной по-русски
» на следующий год для улучшения качества сериала.
🔘 У Ямы Ваямы
, создательницы «Пойдем в караоке!
», в 2027-м стартует новая манга в журнале Comic Bean
.
Читать
«ЧаО» — японская «Русалочка» в футуристическом Шанхае
Возвращение «Созданного в Бездне»
Кинотрилогия «Созданный в Бездне: Тайна пробуждения
», анонсированная
полгода назад, стартует в апреле. Первая часть продолжит сюжет второго сезона. Руководит проектом по-прежнему Масаюки Кодзима
(«Девичья опера: Свет ревю
», «Мастер Китон
»), а производством занимается студия Kinema Citrus
(«Баракамон
», «Мой счастливый брак
»). Смотрим первый трейлер.
На окраине города Орф разверзлась гигантская пропасть, известная как Бездна. Сюда поколениями отправляются искатели реликвий, надеясь добыть древние артефакты и раскрыть тайны ушедших цивилизаций. Сирота Рико мечтает пойти по стопам матери — легендарной исследовательницы, пропавшей во время очередной экспедиции. Судьба сводит девочку с Рэгом — андроидом, потерявшим память о прошлом, — и вместе они отправляются в недра разлома. Со временем к ним присоединяется принцесса «пустышек» Фапута, и компания спускается на седьмой слой — территорию, откуда еще никто не возвращался.
Читать
«Мой счастливый брак» — аниме о травме и исцелении той же студии
Коллаборация «Призрака в доспехах», достойная самурайской знати
Киберпанк встретился с японской классикой: бренд Yoyoyo
представил изящные фарфоровые фигкурки роботов-татиком из «Призрака в доспехах
», созданные мастерской Hataman Touen
, чья история насчитывает более 350 лет. Коллекционные фигурки выполнены в стиле набэсима
, сформировавшемся в XVII веке в регионе Имари. Первоначально изделия в этой технике создавались как подношения сёгунату и феодальным правителям.
Татикомы — харизматичные «паучьи» ИИ-танки, способные действовать самостоятельно и даже философствовать о собственной природе. Для точной передачи сложной геометрии студия 224porcelain
разработала специальную 3D-модель. Основа формировалась из амакусской глины (Amakusa toseki), проходила обжиг при высокой температуре, а затем поверхность украшали вручную. Всего выпущено 50 экземпляров, стоимость каждого — ￥770 000 (около $5000 или 387 тысяч рублей). В комплект входят сертификат подлинности, подставка и деревянная коробка, а весь процесс создания можно оценить в 26-минутном видео
.
Читать
Лучшее аниме в жанре киберпанк
Экранизация манги «За спиной Камуи»
Премьера эротической комедии об экзорцизме «За спиной Камуи
» (Ushiro no Shomen Kamui-san) запланирована на лето 2026 года. Создатели оригинала — мангака Эроки
и художница Синко Коносиро
— показали памятные иллюстрации
и логотип сериала
.
Старшеклассницу Сидзуку с детства преследуют потусторонние сущности, из-за чего она живет в страхе и одиночестве. Всё меняется, когда известный медиум Камуи — человек с мощной духовной силой и не менее впечатляющей харизмой — берет её в помощницы. Однако его методы далеки от привычных ритуалов и превращают каждое «изгнание» в провокационное зрелище. Сидзука поселяется в офисе, помогает в работе и при этом старается, чтобы специфика сеансов не стала достоянием общественности.
Читать
«Дандадан» — безумная комедия о призраках, пришельцах и экзорцизме
Манга-шоу по «Жар-птице»
«Жар-птица
» Осаму Тэдзуки
оживет в пространстве токийского музея MoN Takanawa
. Иммерсивная выставка Mangalogue: Hi no Tori
пройдет с 22 апреля по 16 мая и будет посвящена арке «Будущее
» (Mirai-hen) — второй главе легендарного цикла. Развороты манги появятся на гигантском LED-экране под аккомпанемент живого закадрового чтения, объемного звука и световых спецэффектов.
3404 год. Планета угасает, а остатки человечества укрылись в подземном городе-государстве Ямато. Власти разыскивают космического бойца второго класса Масато Яманобэ. Его подозревают в укрывательстве инопланетного существа по имени Мупи, принявшего облик девушки Тэмами. Спасаясь от преследования, Масато и Тэмами бегут через безжизненные пустоши. Следуя знакам Жар-птицы, они добираются до научного комплекса доктора Саруты, который занимается созданием искусственной жизни и пытается возродить исчезнувшие виды. Параллельно в подземном мегаполисе начинается последняя война, после которой род людской окончательно исчезнет. Сотрудники Tezuka Productions
(«Дороро
», «Басня
») специально для показа заново раскрасили более ста оригинальных листов. В представлении задействуют роботизированную камеру, которая будет скользить по панелям и направлять взгляд аудитории, усиливая эффект присутствия.
Читать
«Дороро» — ронинский эпос по классической истории «бога манги»
Премьера короткого метра «Обитель демонов»
По «Обители демонов
» (Hyakki Yakou Shou) Итико Имы
готовят короткометражное аниме. В основу ляжет глава «Игра в жмурки
» из первого тома манги. Премьера запланирована на апрель 2026 года. Ранее историю ставили на сцене, выпускали в формате игрового мини-сериала и цикла аудиодрам.
Рицу Идзима с детства видит призраков и ёкаев
— эту способность он унаследовал от деда, который при жизни оберегал внука от опасных сущностей. Поступив в университет на фольклористику, Рицу продолжает жить в родном доме, где граница между мирами людей и духов едва различима. Однажды у входа он обнаруживает чужие сандалии, а в пустых комнатах ощущается чье-то зловещее присутствие.
Читать
«Хикико» — забытый 3D-хоррор по мотивам современного японского фольклора
Бонус:
В Японии 3D-скульпторы Акира Номисо
и Хисатакэ Кияма
выпустили лимитированный гараж-кит
, посвященный легендарному аниматору Ясуо Оцуке
. Покойный мэтр, например, работал над франшизой «Люпен III
») и сериалом Хаяо Миядзаки
«Конан — мальчик из будущего
». Последний и составил компанию Оцуке на арт-объекте. Модель представили на Wonder Festival
— крупнейшем японском фестивале авторских фигурок и фан-арта. Купить её можно было только в день проведения мероприятия.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о лучших премьерах 2025-го или музыкальном сопровождении в новейшей экранизации «Жар-птицы».
обсуждение >>