Зрителей ознакомят с «Историей русского секса» 26 февраля

В Okko 26 февраля стартует четырехсерийный документальный фильм «История русского секса», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
Мини-сериал в легкой и юмористической форме, позволяющей создать для зрителей атмосферу доверия, поднимает крайне важную для российского общества тему сексуального просвещения и обретения идентичности в этой деликатной сфере. Проект создавался при участии ведущих российских специалистов в областях истории, антропологии и сексологии. Зрители увидят, что Россия обладает богатой эротической культурой, не просто сопровождавшей, но и прямо влиявшей на многие ключевые события истории нашей страны. В каждой эпохе проводниками истории станут анимационные герои — собирательные образы привлекательных мужчины и женщины своего времени. Они заигрывают друг с другом, спорят, признаются в чувствах и… исследуют волнующую тему во всех ее проявлениях.
Сюжет первой серии охватывает период от Древней Руси до возникновения Московского царства. Авторы расскажут о традициях и обычаях восточнославянских племен, о нравах князей и простолюдинов, о довольно широких для патриархальных времен правах женщин, о практиках многоженства и многомужества, о магических ритуалах, связанных с интимной жизнью. Вторая серия посвящена периоду от времен царствования Петра Первого до конца 19-го века. Бурно растут города, всё больше крестьян и бедняков в них переселяется. Как следствие, контроль со стороны сельских общин и церкви ослабевает, у женщин и мужчин появляется возможность для нерегламентированной устоями интимной жизни.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
В третьей серии описывается 20-й век с его начала до Перестройки. После революций 1917 года и Гражданской войны в эротической культуре процветают новые идеи, но к началу 30-х в СССР этот период раскрепощения заканчивается. Интимная жизнь снова выходит из подполья лишь после смерти Сталина, во время хрущевской Оттепели, и на протяжении 70-х и 80-х годов русская эротическая культура становится все более свободной. Сюжет четвертой серии посвящен новому времени. В 1991 году распадается СССР, окончательно рушится «железный занавес», новая Россия становится частью большого мира. В стране появляются первые секс-шопы, эротическая пресса, на сцену и на телевидение выходят артисты в откровенных нарядах с песнями и шоу с эротической тематикой. Так проходят 90-е и 00-е. В 2010-х новые технологии развиваются до такого уровня, который позволяет найти себе партнера буквально в два клика.
