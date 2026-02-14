Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Зрителей ознакомят с «Историей русского секса» 26 февраля

14 февраля
2026 год

Новости кино >>
14 февраля 2026
В Okko 26 февраля стартует четырехсерийный документальный фильм «История русского секса», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«История русского секса»

Мини-сериал в легкой и юмористической форме, позволяющей создать для зрителей атмосферу доверия, поднимает крайне важную для российского общества тему сексуального просвещения и обретения идентичности в этой деликатной сфере. Проект создавался при участии ведущих российских специалистов в областях истории, антропологии и сексологии. Зрители увидят, что Россия обладает богатой эротической культурой, не просто сопровождавшей, но и прямо влиявшей на многие ключевые события истории нашей страны. В каждой эпохе проводниками истории станут анимационные герои — собирательные образы привлекательных мужчины и женщины своего времени. Они заигрывают друг с другом, спорят, признаются в чувствах и… исследуют волнующую тему во всех ее проявлениях.

Сюжет первой серии охватывает период от Древней Руси до возникновения Московского царства. Авторы расскажут о традициях и обычаях восточнославянских племен, о нравах князей и простолюдинов, о довольно широких для патриархальных времен правах женщин, о практиках многоженства и многомужества, о магических ритуалах, связанных с интимной жизнью. Вторая серия посвящена периоду от времен царствования Петра Первого до конца 19-го века. Бурно растут города, всё больше крестьян и бедняков в них переселяется. Как следствие, контроль со стороны сельских общин и церкви ослабевает, у женщин и мужчин появляется возможность для нерегламентированной устоями интимной жизни.

Зрителей ознакомят с «Историей русского секса» 26 февраля
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

В третьей серии описывается 20-й век с его начала до Перестройки. После революций 1917 года и Гражданской войны в эротической культуре процветают новые идеи, но к началу 30-х в СССР этот период раскрепощения заканчивается. Интимная жизнь снова выходит из подполья лишь после смерти Сталина, во время хрущевской Оттепели, и на протяжении 70-х и 80-х годов русская эротическая культура становится все более свободной. Сюжет четвертой серии посвящен новому времени. В 1991 году распадается СССР, окончательно рушится «железный занавес», новая Россия становится частью большого мира. В стране появляются первые секс-шопы, эротическая пресса, на сцену и на телевидение выходят артисты в откровенных нарядах с песнями и шоу с эротической тематикой. Так проходят 90-е и 00-е. В 2010-х новые технологии развиваются до такого уровня, который позволяет найти себе партнера буквально в два клика.

Читать рецензию «Секс. До и после 2»: Я на тебе, как на Неве
Документальный сериал выходит в связке с продолжением драмеди «Секс. До и после». Прямо сейчас зрители Okko могут посмотреть восемь эпизодов второго сезона, а 27 февраля станут доступны все 12 новелл.
версия для печати

обсуждение >>
№ 6
MJ2002 (Пермь)   19.02.2026 - 13:51
Вот прям очень интересно, найдутся ли ценители подобного кинчика... Я вот даже смотреть не стану. лол. читать далее>>
№ 5
Матвей Брикун   18.02.2026 - 15:44
Так в стране же нет секса))) Как любили говорить про совок. читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   18.02.2026 - 09:25
Многое наверное покажут чисто картинками, без реальных съёмок. Оно то и логично. читать далее>>
№ 3
Тульский парень   16.02.2026 - 17:08
У нас такие есть святоши, что подумают будто кино снял сам дьявол)) Здоровому-святому человеку не придет в голову такая идея. читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   15.02.2026 - 20:23
Думаю, зрителя ждёт не одна пикантная история и новость, посмотрим-с. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Продолжение драмеди «Секс. До и после» с Юлией Снигирь, Равшаной Курковой и Максимом Матвеевым стартует 23 января
«Вегетация», «Полураспад» и анимационная «Манюня»: Okko представил новинки сезона
Снигирь, Куркова, Матвеев и другие звезды приступили к съемкам во втором сезоне «Секса. До и после»
Никакого интима: сериал Дарьи Мороз «Секс. До и после» выходит 12 октября в Okko
Поиск по меткам
ОККО
фильмы
История русского сексаСекс. До и послеСекс. До и после 2

фотографии >>
Зрителей ознакомят с «Историей русского секса» 26 февраля фотографии
Зрителей ознакомят с «Историей русского секса» 26 февраля фотографии
Зрителей ознакомят с «Историей русского секса» 26 февраля фотографии
Зрителей ознакомят с «Историей русского секса» 26 февраля фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.
Эрик Дэйн
19 февраля ушёл из жизни актёр Эрик Дэйн.
Анна Фоменко
19 февраля ушла из жизни актриса Анна Фоменко.
Вероника Белковская
19 февраля ушла из жизни актриса Вероника Белковская.
Ирина Черкасская
18 февраля ушла из жизни актриса Ирина Черкасская.

День рождения >>

Баба Аннанов
Игорь Грабузов
Медея Джапаридзе
Дмитрий Ендальцев
Катерина Ковальчук
Алексей Нестеренко
Иван Соловьёв (III)
Ангелина Стречина
Антон Филипенко
Эдвард Алберт (младший)
Мюррэй Бартлетт
Бренда Блетин
Марго Грэхам
Махандра Делфино
Сэнди Дункан
Сидни Пуатье
все родившиеся 20 февраля >>

Афиша кино >>

Кто-то должен умереть
триллер
Россия, 2025
Простая история
биография, драма, приключения
Франция, Великобритания, США, 1999
Красавица
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2026
Король и Шут. Навсегда
музыкальный фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Ловушка для кролика
мистика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Астрал. Амулет зла
фильм ужасов
Австралия, 2025
Гуантанамера
боевик, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Дополнительное время
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Легенды
боевик, приключения, фэнтези
Франция, 2025
Любовный апокалипсис
комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2025
Молчаливый друг
биография, драма, исторический фильм
Венгрия, Германия, Китай, Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram