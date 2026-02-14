Данила Козловский вернулся «Из Лондона с любовью»

Данила Козловский
снял музыкальный ромком на английском языке «Из Лондона с любовью». По информации Deadline
, российский актер также исполнил одну из главных ролей.
Компанию ему составили Харриет Слейтер
, Сабрина Бартлетт
, Фрэнсис Барбер
, Ник Моран
, Ниша Найар
, Ричард Клиффорд, Асса Кануте и Лукас Джонс. Козловский также выступил соавтором сценария вместе с Марком Астоном.
Зрителей ожидает история немногословного музыканта, мечтающего вернуться на сцену. Когда он влюбляется в смелую и прямолинейную девушку, то пытается выразить чувства через свои песни. По словам Козловского, «это история о сломленных людях, отчаянно нуждающихся в любви… В своих сомнениях, хрупкости, страхах, искренности и нежности они в некотором смысле похожи на персонажей Чехова. В этом фильме много любви, музыки, юмора и прекрасных актеров, которые сделали эту историю реальной».
