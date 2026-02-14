Кино-Театр.Ру
Данила Козловский вернулся «Из Лондона с любовью»

14 февраля
2026 год

Новости кино
14 февраля 2026
Данила Козловский снял музыкальный ромком на английском языке «Из Лондона с любовью». По информации Deadline, российский актер также исполнил одну из главных ролей.

Данила Козловский вернулся «Из Лондона с любовью»
фото: deadline.com

Компанию ему составили Харриет Слейтер, Сабрина Бартлетт, Фрэнсис Барбер, Ник Моран, Ниша Найар, Ричард Клиффорд, Асса Кануте и Лукас Джонс. Козловский также выступил соавтором сценария вместе с Марком Астоном.

Зрителей ожидает история немногословного музыканта, мечтающего вернуться на сцену. Когда он влюбляется в смелую и прямолинейную девушку, то пытается выразить чувства через свои песни. По словам Козловского, «это история о сломленных людях, отчаянно нуждающихся в любви… В своих сомнениях, хрупкости, страхах, искренности и нежности они в некотором смысле похожи на персонажей Чехова. В этом фильме много любви, музыки, юмора и прекрасных актеров, которые сделали эту историю реальной».
обсуждение
№ 9
vikapikaa (Самара)   20.02.2026 - 16:02
Музыкальный ромком на английском от Козловского? Как-то сомневаюсь, что получится органично. читать далее>>
№ 8
MJ2002 (Пермь)   19.02.2026 - 13:48
Козловский с подобным ромкомом удивил, конечно. Я бы посмотрела, в принципе, хоть и весьма равнодушна к Козловскому. читать далее>>
№ 7
Мария_2191   18.02.2026 - 21:49
Многие фанаты Козловского давно уже переполовинились и не хотят видеть его, творчество актёра и тому подобное. Возвращение удалось, конечно, но как по мн то лучше бы он оставался там, откуда приехал. читать далее>>
№ 6
OlsenVladi   17.02.2026 - 16:23
Пусть возвращается обратно. читать далее>>
№ 5
Ardi Saq   17.02.2026 - 03:51
Козловский не интересует ни на русском, ни на английском. читать далее>>
Всего сообщений: 9
Всего сообщений: 9
персоны
Фрэнсис БарберСабрина БартлеттДанила КозловскийНик МоранНиша Кей НайарХарриет Слейтер

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен