Исполнилось 80 лет со дня рождения звезды «Клуба "Коттон"» и «Белых ночей» Грегори Хайнса

14 февраля
2026 год

14 февраля 2026
Сегодня, 14 февраля, исполняется 80 лет со дня рождения американского актера, певца, танцовщика, хореографа, режиссера и продюсера Грегори Хайнса.


Грегори Оливер Хайнс родился 14 февраля 1946 года в Нью-Йорке. Занимался чечеткой с пяти лет вместе с братом Морисом, а через три года уже выступал на Бродвее. Этот свой талант впоследствии не без иронии использовал в гангстерско-музыкальном фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Клуб "Коттон"», поставив также и танцы. В качестве хореографа и в более драматической роли американского чечеточника, оказавшегося в советском ГУЛаге, выступил в картине Тэйлора Хэкфорда «Белые ночи», сотрудничая в работе над ней с признанным мастером балета Михаилом Барышниковым.

Чаще всего предпочитал комедийное амплуа в кино: «Всемирная история, часть первая», «Сделка века», «Беги без оглядки», «Ярость в Гарлеме», «Человек эпохи Возрождения» и «В ожидании выдоха». Снимался также в мистических («Волки») и фантастических лентах («Канун разрушений»). Всего за свою непродолжительную жизнь успел сыграть 50 ролей в кино и на телевидении. Среди других заметных работ — «Театр волшебных историй», «Удивительные истории», «Степ», «Закон и порядок», «Жена священника» и «Уилл и Грейс». Спродюсировал музыкальный байопик «Дорога к славе», повествующий об исполнителе степа Билле Робинсоне, которого сам и сыграл.

Читать Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров объединения «Братская стая»
Лауреат «Эмми» скончался на 58 году жизни от рака печени 9 августа 2003-го в Лос-Анджелесе. Дочь Дарья снималась вместе с ним в «Клубе "Коттон"», а сын Закари работает в киноиндустрии в качестве монтажера, продюсера, режиссера, сценариста и оператора.
№ 6
MJ2002 (Пермь)   19.02.2026 - 13:49
Очень хорошо помню этого талантливого актера. Вечная память! читать далее>>
№ 5
Ангелина_Сокол   18.02.2026 - 09:27
Сколько таких людей, которые были очень талантливыми, но рано ушли из жизни... читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   17.02.2026 - 13:58
Легендарный чечёточник. Начал танцевать в 5 лет, в 8 уже на Бродвее. Молодчинка! С Днем рождения! читать далее>>
№ 3
Yanina Sokolova   15.02.2026 - 20:26
Честно сказать, так и не припомню фильмы с Хайнсом.Может он больше заслужил успеха и внимания в хореографии, музыке и продюсировании. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   15.02.2026 - 16:11
Что за чувак. Смотрел миллионы фильмов., но этого человека не знаю. Напоминает мне Арсенио Холла. читать далее>>
Всего сообщений: 6
«Клуб "Коттон"»
«Клуб "Коттон"»
«Белые ночи»
«Белые ночи»
