Исполнилось 80 лет со дня рождения звезды «Клуба "Коттон"» и «Белых ночей» Грегори Хайнса

Сегодня, 14 февраля, исполняется 80 лет со дня рождения американского актера, певца, танцовщика, хореографа, режиссера и продюсера Грегори Хайнса
.
Грегори Оливер Хайнс
родился 14 февраля 1946 года в Нью-Йорке. Занимался чечеткой с пяти лет вместе с братом Морисом, а через три года уже выступал на Бродвее. Этот свой талант впоследствии не без иронии использовал в гангстерско-музыкальном фильме Фрэнсиса Форда Копполы
«Клуб "Коттон"
», поставив также и танцы. В качестве хореографа и в более драматической роли американского чечеточника, оказавшегося в советском ГУЛаге, выступил в картине Тэйлора Хэкфорда
«Белые ночи
», сотрудничая в работе над ней с признанным мастером балета Михаилом Барышниковым
.
Чаще всего предпочитал комедийное амплуа в кино: «Всемирная история, часть первая
», «Сделка века
», «Беги без оглядки
», «Ярость в Гарлеме
», «Человек эпохи Возрождения
» и «В ожидании выдоха
». Снимался также в мистических («Волки
») и фантастических лентах («Канун разрушений
»). Всего за свою непродолжительную жизнь успел сыграть 50 ролей в кино и на телевидении. Среди других заметных работ — «Театр волшебных историй
», «Удивительные истории
», «Степ
», «Закон и порядок
», «Жена священника
» и «Уилл и Грейс
». Спродюсировал музыкальный байопик «Дорога к славе
», повествующий об исполнителе степа Билле Робинсоне
, которого сам и сыграл.
Лауреат «Эмми» скончался на 58 году жизни от рака печени 9 августа 2003-го в Лос-Анджелесе. Дочь Дарья снималась вместе с ним в «Клубе "Коттон"», а сын Закари работает в киноиндустрии в качестве монтажера, продюсера, режиссера, сценариста и оператора.
