Джейсон Момоа выбрал для себя новый игровой мир

14 февраля
2026 год

14 февраля 2026
Джейсон Момоа получил главную роль в киноадаптации видеоигры Helldivers от Arrowhead Game Studios, уверяет Deadline.

Джейсон Момоа выбрал для себя новый игровой мир
фото: nerdist.com

Режиссером и продюсером грядущей киноленты Sony и PlayStation Productions назначен Джастин Лин, за сценарий отвечает Гэри Доберман. В американский прокат картину планируют выпустить осенью 2027 года.

На серию Helldivers, почти никем незамеченную после выхода первой части в 2015 году, обратили пристальное внимание в 2024-м, когда игроки окунулись в бодрые забеги в сиквеле Helldivers II. Продолжение стало одним из самых нашумевших релизов, разойдясь тиражом более 12 миллионов копий на PS5 и PC за первые четыре месяца.

Читать «Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
Кооперативный шутер от третьего лица, вдохновленный «Звездным десантом» Пола Верховена, получил известность благодаря командной работе, чувству товарищества, юмору и экшну. Сюжет построен вокруг элитного подразделения штурмовиков, известных под именем «Адские дайверы», которые должны сражаться с инопланетянами — жуками, киборгами и иллюминатами, угрожающими уничтожить вымышленную межпланетную империю и псевдодемократическую империю Супер-Земли. Добавьте к этому споры и генетически модифицированные ожившие разложившиеся трупы жуков, и у вас получится НФ-вечеринка монстров.
№ 7
MJ2002 (Пермь)   19.02.2026 - 13:51
Блин, чет так надоели со своими адаптациями видеоигр... читать далее>>
№ 6
Мария_2191   18.02.2026 - 21:50
Актёр из него так себе, берёт только своей внешностью, фактурой, что умеет красиво махаться в кадре. читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   17.02.2026 - 13:56
Момоа понял где зарыты быстрые и легкие деньги. Имя себе сделал, теперь можно пожинать плоды. читать далее>>
№ 4
Sveta_21Ermolova   16.02.2026 - 18:12
Момоа отлично подходит как актёр для съёмок в таких экранизациях - можно просто выбрать более популярную, высокооплачиваемую и вперёд с песней как говорится. читать далее>>
№ 3
Макс Милиан   15.02.2026 - 16:09
... Да, из десятков тысяч игр вполне можно что-то выбрать для адаптаций. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
что почитать?

