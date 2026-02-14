Джейсон Момоа выбрал для себя новый игровой мир

Джейсон Момоа
получил главную роль в киноадаптации видеоигры Helldivers от Arrowhead Game Studios, уверяет Deadline
.
Режиссером и продюсером грядущей киноленты Sony и PlayStation Productions назначен Джастин Лин
, за сценарий отвечает Гэри Доберман
. В американский прокат картину планируют выпустить осенью 2027 года.
На серию Helldivers, почти никем незамеченную после выхода первой части в 2015 году, обратили пристальное внимание в 2024-м, когда игроки окунулись в бодрые забеги в сиквеле Helldivers II. Продолжение стало одним из самых нашумевших релизов, разойдясь тиражом более 12 миллионов копий на PS5 и PC за первые четыре месяца.
Кооперативный шутер от третьего лица, вдохновленный «Звездным десантом
» Пола Верховена
, получил известность благодаря командной работе, чувству товарищества, юмору и экшну. Сюжет построен вокруг элитного подразделения штурмовиков, известных под именем «Адские дайверы», которые должны сражаться с инопланетянами — жуками, киборгами и иллюминатами, угрожающими уничтожить вымышленную межпланетную империю и псевдодемократическую империю Супер-Земли. Добавьте к этому споры и генетически модифицированные ожившие разложившиеся трупы жуков, и у вас получится НФ-вечеринка монстров.
