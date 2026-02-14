Кино-Театр.Ру
«Джон Уик» получит новую игру

14 февраля
2026 год

Новости кино >>
14 февраля 2026
В рамках меропрития State of Play публике представили новую игру по вселенной «Джона Уика».


Видеоигру разрабатывает студия Saber Interactive при содействии Lionsgate, режиссера серии Чада Стахелски и Киану Ривза. Судя по анонсирующему ролику, актер сам предстанет в кадре и подарит голос своему герою.

Создатели обещают, что геймеров ожидает совершенно новая глава из жизни киллера по кличке Баба Яга, а фирменный стиль боев из оригинала бережно перенесут в игровое пространство. Пока безымянный John Wick Game выйдет на ПК и актуальных консолях.

Это не первая игра по «Джону Уику». В 2019 году была выпущена тактическая ролевка John Wick Hex, представляющая собой приквел к киносерии.
№ 7
MJ2002 (Пермь)   19.02.2026 - 13:52
Фильмы про Джона Уика мне нравятся. А вот подобные игры не особо интересуют. читать далее>>
№ 6
Матвей Брикун   18.02.2026 - 15:43
А что плохого в старой. Решили дважды сорвать бабла на одной теме. читать далее>>
№ 5
Ангелина_Сокол   18.02.2026 - 09:22
"Компьютеризированный" игровой Киану выглядит даже симпатичней, чем вживую (поубирали морщинки и прочие недочёты). читать далее>>
№ 4
Тульский парень   16.02.2026 - 17:06
Побегать и пострелять всегда кайф, чем реальней, тем эмоций больше и кайфа. Контра уже достала. читать далее>>
№ 3
Макс Милиан   15.02.2026 - 16:03
... А как же три в ряд, тетрис и прочие коузи-игры?) Впрочем, все равно любопытно, что нам питерцы готовят) читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Донни Йен ведет переговоры о съемках спин-оффа «Джона Уика»
Норман Ридус записался в спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас
Ана де Армас сыграет Балерину в спин-оффе «Джона Уика»
Четвертый «Джон Уик» появится на экранах в марте 2023 года
Найден режиссер для приквела «Джона Уика» про отель «Континенталь»
