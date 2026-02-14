«Джон Уик» получит новую игру

В рамках меропрития State of Play
публике представили новую игру по вселенной «Джона Уика
».
Видеоигру разрабатывает студия Saber Interactive при содействии Lionsgate, режиссера серии Чада Стахелски
и Киану Ривза
. Судя по анонсирующему ролику, актер сам предстанет в кадре и подарит голос своему герою.
Создатели обещают, что геймеров ожидает совершенно новая глава из жизни киллера по кличке Баба Яга, а фирменный стиль боев из оригинала бережно перенесут в игровое пространство. Пока безымянный John Wick Game выйдет на ПК и актуальных консолях.
Это не первая игра по «Джону Уику». В 2019 году была выпущена тактическая ролевка John Wick Hex, представляющая собой приквел к киносерии.
обсуждение >>