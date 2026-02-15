Кино-Театр.Ру
Любовь, смерть и лётчики: главные трейлеры за неделю

15 февраля
2026 год

Новости кино >>
15 февраля 2026
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Литвяк»
В сети появился трейлер военное драмы о легендарной советской лётчице Лидии Литвяк, имя которой занимает первую строчку в мировом рейтинге женщин-пилотов по количеству боевых побед. Режиссёром, сценаристом и продюсером фильма выступил Андрей Шальопа28 панфиловцев»). Роли в картине исполнили Полина Чернышова, Пётр Рыков, Виктория Соловьёва, Евгений Ткачук и другие.

«Литвяк». Трейлер №2

Читать Сказки о потерянном времени: 140 российских фильмов 2026 года

«Рождение империи»
Состоялась премьера тизер-трейлера масштабной исторической драмы Андрея КравчукаВикинг»). По сюжету вернувшись на родину после Великого посольства, Пётр Первый вступает в затяжную войну со Швецией за выход к морю, но на пути к большой победе его ждут серьёзные испытания. В главных ролях — Милош Бикович, Александр Горбатов, Алексей Гуськов, Юлия Пересильд и Ксения Утехина.

«Рождение империи». Тизер-трейлер

Смотреть онлайн «Викинг»

«Солнце, море, два ствола-2»
Телеканал СТС представил трейлер второго сезона курортной комедии. В продолжении истории сочинских полицейских вновь сыграли Роман Постовалов и Кирилл Зайцев, а новых героев — Анна Ардова, Гела Месхи, Серафима Соловьёва и Владислав Ветров. Став причиной взрыва в порту, Адамян и Воронцов занимаются мелкими правонарушениями, но не оставляют попыток вернуть себе главное дело.

«Солнце, море, два ствола-2». ТВ-ролик

Смотреть онлайн «Солнце, море, два ствола»

«Дед Фомич»
Новый комедийный фильм с Николаем Добрыниным в главной роли получил тизер-трейлер. Пожилой мужчина по молодости наделал ошибок и потерял доверие родных людей. Спустя 30 лет он решается соврать о смертельной болезни, чтобы вновь собрать всех детей и внуков под одной крышей. Также в картине приняли участие Никита Кологривый, Андрей Мерзликин, Екатерина Волкова и другие.

«Дед Фомич». Тизер-трейлер

Смотреть онлайн «Против всех-3» с Николаем Добрыниным

«История русского секса»
26 февраля в Okko стартует 4-серийный документальный сериал, рассказывающий о том, каким был секс на Руси с её начала и до наших времён. Проект создавался при участии ведущих российских специалистов в областях истории, антропологии и сексологии. Зрители увидят, что Россия обладает богатой эротической культурой, не просто сопровождавшей, но и прямо влиявшей на многие ключевые события истории нашей страны.

«История русского секса»

Читать «Секс. До и после»: Ой, Мороз, Мороз

«10 историй о любви и смерти»
К 23 февраля «Первый канал» и Okko выпустят многосерийный художественный фильм о событиях на Донбассе, в основу которого легли воспоминания военкора Семёна Пегова. Сериал состоит из отдельных новелл, каждая из которых рассказывает уникальную историю. Съёмки фильма проходили в Северодонецке, Мариуполе и в Донецке. А съёмки солнечной Колумбии и Южной Осетии проходили в Абхазии.

«10 историй о любви и смерти»

Читать «Ландыши. Вторая весна», «Полдень» и «Князь Андрей»: ИРИ поделился планами на новый сезон

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

«Человек-бензопила. Фильм»
Кинокомпания «Пионер» и компания DEEP показали трейлер первого фильма-компиляции первого сезона одного из самых громких аниме последних лет. Лента основана на манге Тацуки Фудзимото и переносит зрителей в мир Дэндзи — юного охотника на демонов, чья жизнь кардинально меняется после трагических событий и превращения в Человека-бензопилу.

«Человек-бензопила. Фильм»

Смотреть онлайн «Человек-бензопила»

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Запретный плод»
Компания «Экспонента фильм» опубликовала дублированный тизер комедийного фильма ужасов с Лили Рейнхарт и Викторией Педретти. Днём Эппл работает в магазине модной одежды, а вечером она перевоплощается в лидера тайного сообщества ведьм и вместе с Черри и Фиг проводит особые ритуалы. Все меняется, когда против власти Эппл выступает новенькая и дерзкая Пампкин.

«Запретный плод». Тизер

Смотреть онлайн «Стриптизёрши» с Лили Рейнхарт

«Бойтесь ходячих мертвецов»
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» анонсировал премьеру спин-оффа главной зомби-франшизы современности. Семья из Лос-Анджелеса — школьный психолог Мэдисон Кларк с детьми и её новый супруг Трэвис с сыном — пытается выжить и сохранить связь друг с другом в первые дни апокалипсиса, когда цивилизация медленно рушится под натиском загадочной эпидемии.

«Бойтесь ходячих мертвецов»

Читать Рецензия на сериал «Ходячие мертвецы»

«Красная дверь»
В онлайн-кинотеатре «Амедиатека» состоялся релиз итальянского мистического детектива с Лино ГуанчалеГраф Монте-Кристо») в главной роли. В центре истории — комиссар полиции Леонардо Калиостро, дух которого после смерти остаётся на земле. К нему приходит видение, в котором его жене Анне угрожает его собственный убийца, и с помощью девушки-медиума герой пытается спасти свою возлюбленную.

«Красная дверь»

Смотреть онлайн «Красная дверь»

«Жилец»
Компания #ARTPOKAZ поделилась трейлером немого триллера Альфреда Хичкока, с которого режиссёр начал свою легендарную игру с саспенсом и зрительской тревогой. В Лондоне, охваченном паникой из-за серийного убийцы, охотящегося на молодых блондинок, в дом местной семьи поселяется странный и нервный постоялец. Хозяева, их дочь Дейзи и её жених-полицейский Джо постепенно начинают подозревать, что таинственный гость может быть связан с жуткими преступлениями.

«Жилец»

Читать Мёртвые души: эволюция маньяков в кинематографе
№ 6
MJ2002 (Пермь)   19.02.2026 - 13:59
Ну из наших кинчиков захотелось посмотреть только "Солнце, море, два ствола-2". читать далее>>
№ 5
Матвей Брикун   18.02.2026 - 15:34
Человек-бензопила это топчик статьи. На недели вышли намного интересней ролики, здесь их попросту нет. читать далее>>
№ 4
Sveta_21Ermolova   16.02.2026 - 17:54
Только "Литвяк" и гляну, когда будет в хорошем качестве. Больше ничего не зацепило. читать далее>>
№ 3
Тульский парень   16.02.2026 - 16:51
Слабенько(((( Еще на неделе посмотрел часть из предложенных роликов. Все мимо. читать далее>>
№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   15.02.2026 - 20:02
Да, ... смотреть (почти, т.к. из всего представленного в подборке, я всё ж смог и отметил, правда хоть и несколько лишь проектов, но в список желаемых к просмотру они попали точно) нечего! читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен