Любовь, смерть и лётчики: главные трейлеры за неделю

СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Литвяк»
В сети появился трейлер военное драмы о легендарной советской лётчице Лидии Литвяк, имя которой занимает первую строчку в мировом рейтинге женщин-пилотов по количеству боевых побед. Режиссёром, сценаристом и продюсером фильма выступил Андрей Шальопа
(«28 панфиловцев
»). Роли в картине исполнили Полина Чернышова
, Пётр Рыков
, Виктория Соловьёва
, Евгений Ткачук
и другие.
«Литвяк». Трейлер №2
«Рождение империи»
Состоялась премьера тизер-трейлера масштабной исторической драмы Андрея Кравчука
(«Викинг
»). По сюжету вернувшись на родину после Великого посольства, Пётр Первый вступает в затяжную войну со Швецией за выход к морю, но на пути к большой победе его ждут серьёзные испытания. В главных ролях — Милош Бикович
, Александр Горбатов
, Алексей Гуськов
, Юлия Пересильд
и Ксения Утехина
.
«Рождение империи». Тизер-трейлер
«Солнце, море, два ствола-2»
Телеканал СТС представил трейлер второго сезона курортной комедии. В продолжении истории сочинских полицейских вновь сыграли Роман Постовалов
и Кирилл Зайцев
, а новых героев — Анна Ардова
, Гела Месхи
, Серафима Соловьёва
и Владислав Ветров
. Став причиной взрыва в порту, Адамян и Воронцов занимаются мелкими правонарушениями, но не оставляют попыток вернуть себе главное дело.
«Солнце, море, два ствола-2». ТВ-ролик
«Дед Фомич»
Новый комедийный фильм с Николаем Добрыниным
в главной роли получил тизер-трейлер. Пожилой мужчина по молодости наделал ошибок и потерял доверие родных людей. Спустя 30 лет он решается соврать о смертельной болезни, чтобы вновь собрать всех детей и внуков под одной крышей. Также в картине приняли участие Никита Кологривый
, Андрей Мерзликин
, Екатерина Волкова
и другие.
«Дед Фомич». Тизер-трейлер
«История русского секса»
26 февраля в Okko стартует 4-серийный документальный сериал, рассказывающий о том, каким был секс на Руси с её начала и до наших времён. Проект создавался при участии ведущих российских специалистов в областях истории, антропологии и сексологии. Зрители увидят, что Россия обладает богатой эротической культурой, не просто сопровождавшей, но и прямо влиявшей на многие ключевые события истории нашей страны.
«История русского секса»
«10 историй о любви и смерти»
К 23 февраля «Первый канал» и Okko выпустят многосерийный художественный фильм о событиях на Донбассе, в основу которого легли воспоминания военкора Семёна Пегова
. Сериал состоит из отдельных новелл, каждая из которых рассказывает уникальную историю. Съёмки фильма проходили в Северодонецке, Мариуполе и в Донецке. А съёмки солнечной Колумбии и Южной Осетии проходили в Абхазии.
«10 историй о любви и смерти»
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
«Человек-бензопила. Фильм»
Кинокомпания «Пионер» и компания DEEP показали трейлер первого фильма-компиляции первого сезона одного из самых громких аниме
последних лет. Лента основана на манге Тацуки Фудзимото
и переносит зрителей в мир Дэндзи — юного охотника на демонов, чья жизнь кардинально меняется после трагических событий и превращения в Человека-бензопилу.
«Человек-бензопила. Фильм»
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Запретный плод»
Компания «Экспонента фильм» опубликовала дублированный тизер комедийного фильма ужасов с Лили Рейнхарт
и Викторией Педретти
. Днём Эппл работает в магазине модной одежды, а вечером она перевоплощается в лидера тайного сообщества ведьм и вместе с Черри и Фиг проводит особые ритуалы. Все меняется, когда против власти Эппл выступает новенькая и дерзкая Пампкин.
«Запретный плод». Тизер
«Бойтесь ходячих мертвецов»
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» анонсировал премьеру спин-оффа главной зомби-франшизы
современности. Семья из Лос-Анджелеса — школьный психолог Мэдисон Кларк с детьми и её новый супруг Трэвис с сыном — пытается выжить и сохранить связь друг с другом в первые дни апокалипсиса, когда цивилизация медленно рушится под натиском загадочной эпидемии.
«Бойтесь ходячих мертвецов»
«Красная дверь»
В онлайн-кинотеатре «Амедиатека» состоялся релиз итальянского мистического детектива с Лино Гуанчале
(«Граф Монте-Кристо
») в главной роли. В центре истории — комиссар полиции Леонардо Калиостро, дух которого после смерти остаётся на земле. К нему приходит видение, в котором его жене Анне угрожает его собственный убийца, и с помощью девушки-медиума герой пытается спасти свою возлюбленную.
«Красная дверь»
«Жилец»
Компания #ARTPOKAZ поделилась трейлером немого триллера Альфреда Хичкока
, с которого режиссёр начал свою легендарную игру с саспенсом и зрительской тревогой. В Лондоне, охваченном паникой из-за серийного убийцы, охотящегося на молодых блондинок, в дом местной семьи поселяется странный и нервный постоялец. Хозяева, их дочь Дейзи и её жених-полицейский Джо постепенно начинают подозревать, что таинственный гость может быть связан с жуткими преступлениями.
«Жилец»
