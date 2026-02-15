Кино-Театр.Ру
Премьера сериала «10 историй о любви и смерти» состоится в День Защитника Отечества

15 февраля
2026 год

Новости кино
15 февраля 2026
В День Защитника Отечества, 23 февраля, выйдут три пилотные серии сериала «10 историй о любви и смерти» о событиях на Донбассе с 2014 года по сегодняшний день. В эфире «Первого канала» выйдет первый эпизод, на платформах Оkko и Кино1TВ – сразу три серии. Многосерийный фильм Фонда «Амадеус» и «Первого канала» создан при поддержке Института развития интернета и Министерства обороны России, уточняет пресс-служба Оkko.

«10 историй о любви и смерти»

В основу сценария легли воспоминания военкора Семёна Пегова. По его словам, «когда на твоих глазах творится история, все персонажи становятся почти мифологическими. Поэтому образы собирательные, но у каждого героя есть абсолютно реальные прототипы. Истории, судьбы этих людей хочется рассказать зрителям так, чтобы они запали в сердце каждому».

Сериал состоит из десяти отдельных новелл, каждая из которых рассказывает уникальную историю любви, потерь и мужества. Рабочие названия серий — «Филармония», «Человек с книгой», «Шекспир», «Торнадо», «Пленный», «Дуэль», «Бэмби», «Кровники», «Андрюха» и «Спецназ ЖКХ». Чтобы как можно достовернее передать описываемые события, съемочная группа отправилась в Донецкую и Луганскую народные республики. Сцена танковой дуэли из серии «Дуэль» снята в реальном Донецком аэропорту имени Сергея Прокофьева, а за кадром слышны настоящие выстрелы и задействована действующая боевая техника. Съемки проходили в Северодонецке, Мариуполе и в Донецке. А съемки солнечной Колумбии и Южной Осетии проходили в Абхазии.

Премьера сериала «10 историй о любви и смерти» состоится в День Защитника Отечества
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

В «10 историях» сыграли Василий Мищенко, Наталья Батрак, Никита Тезин, Агния Кузнецова, Виктория Романенко, Владимир Любимцев, Яков Шамшин, Юрий Тарасов, Александр Фисенко, Анатолий Гущин, Ольга Анохина, Жанна Пугачева, Севастьян Бугаев, Иван Паршин, Татьяна Панич-Коренская, Александра Каштанова, Ефим Петрунин, Андрей Гаркунов, Эдуард Володин, Анастасия Обжигина, Дмитрий Быковский, Антон Момот, Владислав Дёмин, Вадим Цаллати, Сослан Фидаров, Сергей Пашура и другие актеры. Режиссерское кресло занял Андрей Головков, авторами идеи выступили Константин Эрнст и Пегов, а над сценариями работали Андрей Житков, Юрий Бурносов, Галина Попова, Антон Варавка и Давид Рула. «Эти "10 историй" – это десять полных метров. Более 200 актеров, более 100 локаций, много сложных смен и мало сна. Моя задача как режиссера – погрузить зрителя, сделать его не наблюдателем, а участником тех событий, чтобы он проникся и пережил происходящее. Хотелось сделать это честно, для каждого из нас», – говорит Андрей Головков.

Хроника боевых действий – это то, что объединяет эти истории, но является для них лишь фоном. Обстрелянный поселок, разбитая взрывами улица, занятая солдатами квартира или подвал, превращенный в бомбоубежище – здесь живут люди, которые не бегут от опасности. Это их дом, и они защищают его. Близость смерти обостряет чувства, заставляя проживать один день как целую жизнь. «Этот проект – это калейдоскоп, в котором события на Донбассе раскрываются с разных сторон человеческого опыта, кто-то потерял близких, кто-то нашел себя, кто-то уехал, а кто-то вернулся. Но для каждого героя это испытание, которое бесповоротно изменило его. И многих из нашей съемочной группы», – отмечает продюсер Алёна Писарева.
№ 9
vikapikaa (Самара)   20.02.2026 - 16:04
Идея показать разные грани человеческого опыта на фоне войны - вот это я понимаю. Думаю, сериал заставит задуматься о ценности жизни и мужества людей. читать далее>>
№ 8
ДаринаКароль   19.02.2026 - 21:35
Хочется очень посмотреть, "на реальных событиях" я люблю такое. читать далее>>
№ 7
MJ2002 (Пермь)   19.02.2026 - 13:53
Впечатляет масштаб проекта. То, что съемки проходили в ДНР и ЛНР, добавляет достоверности. Я заинтересована прям. читать далее>>
№ 6
Матвей Брикун   18.02.2026 - 15:42
Еще и сериал, Ох. читать далее>>
№ 5
Ангелина_Сокол   18.02.2026 - 09:20
... В стране такое положение, надо бы уважительней относиться к такому искусству. Вот в том то и заключается, что кто-то жизнь отдаёт за нас, а кому-то даже трудно фильм посмотреть и оценить его. читать далее>>
Всего сообщений: 9
Всего сообщений: 9
