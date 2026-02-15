Премьера сериала «10 историй о любви и смерти» состоится в День Защитника Отечества

В День Защитника Отечества, 23 февраля, выйдут три пилотные серии сериала «10 историй о любви и смерти» о событиях на Донбассе с 2014 года по сегодняшний день. В эфире «Первого канала» выйдет первый эпизод, на платформах Оkko и Кино1TВ – сразу три серии. Многосерийный фильм Фонда «Амадеус» и «Первого канала» создан при поддержке Института развития интернета и Министерства обороны России, уточняет пресс-служба Оkko.
«10 историй о любви и смерти»
В основу сценария легли воспоминания военкора Семёна Пегова. По его словам, «когда на твоих глазах творится история, все персонажи становятся почти мифологическими. Поэтому образы собирательные, но у каждого героя есть абсолютно реальные прототипы. Истории, судьбы этих людей хочется рассказать зрителям так, чтобы они запали в сердце каждому».
Сериал состоит из десяти отдельных новелл, каждая из которых рассказывает уникальную историю любви, потерь и мужества. Рабочие названия серий — «Филармония», «Человек с книгой», «Шекспир», «Торнадо», «Пленный», «Дуэль», «Бэмби», «Кровники», «Андрюха» и «Спецназ ЖКХ». Чтобы как можно достовернее передать описываемые события, съемочная группа отправилась в Донецкую и Луганскую народные республики. Сцена танковой дуэли из серии «Дуэль» снята в реальном Донецком аэропорту имени Сергея Прокофьева, а за кадром слышны настоящие выстрелы и задействована действующая боевая техника. Съемки проходили в Северодонецке, Мариуполе и в Донецке. А съемки солнечной Колумбии и Южной Осетии проходили в Абхазии.
Хроника боевых действий – это то, что объединяет эти истории, но является для них лишь фоном. Обстрелянный поселок, разбитая взрывами улица, занятая солдатами квартира или подвал, превращенный в бомбоубежище – здесь живут люди, которые не бегут от опасности. Это их дом, и они защищают его. Близость смерти обостряет чувства, заставляя проживать один день как целую жизнь. «Этот проект – это калейдоскоп, в котором события на Донбассе раскрываются с разных сторон человеческого опыта, кто-то потерял близких, кто-то нашел себя, кто-то уехал, а кто-то вернулся. Но для каждого героя это испытание, которое бесповоротно изменило его. И многих из нашей съемочной группы», – отмечает продюсер Алёна Писарева.
