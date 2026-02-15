Кино-Театр.Ру
Люси Бойнтон и Морфидд Кларк присоединились к касту тетралогии Сэма Мендеса про The Beatles

15 февраля
2026 год

Новости кино >>
15 февраля 2026
Появились новые подробности об актерском составе тетралогии Сэма Мендеса, посвященной The Beatles. По информации Variety, в фильмах появятся Люси Бойнтон, Морфидд Кларк, Гарри Лоути и Фархан Акхтар.

Кларк заявлена в качестве Синтии, первой жены Джона Леннона. Бойнтон предстанет в образе актрисы Джейн Эшер, ставшей первой девушкой Пола Маккартни. Лоути сыграет «пятого битла» Стюарта Сатклиффа, а Акхтару досталась роль влиятельного индийского композитора Рави Шанкара.


Ранее стало известно, что Маккартни станет Пол Мескаль, Ленноном — Харрис Дикинсон, Ринго СтарромБарри Кеоган, а Джорджем ХаррисономДжозеф Куинн. Сирша Ронан предстанет в качестве Линды Маккартни. Мия Маккенна-Брюс заявлена в роли Морин Старки Тайгретт, первой жены Ринго. Эйми Лу Вуд сыграет Патти Бойд, бывшую супругу Харрисона, а Анна Савай — Йоко Оно. Джеймсу Нортону предстоит воплотить образ музыкального менеджера «ливерпульской четверки» Брайана Эпштейна.

Съемки проходят в Англии. Все четыре байопика о музыкантах легендарной британской группы выйдут в апреле 2028 года.
