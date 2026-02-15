Люси Бойнтон и Морфидд Кларк присоединились к касту тетралогии Сэма Мендеса про The Beatles

Появились новые подробности об актерском составе тетралогии Сэма Мендеса
, посвященной The Beatles. По информации Variety
, в фильмах появятся Люси Бойнтон
, Морфидд Кларк
, Гарри Лоути
и Фархан Акхтар
.
Кларк заявлена в качестве Синтии, первой жены Джона Леннона
. Бойнтон предстанет в образе актрисы Джейн Эшер
, ставшей первой девушкой Пола Маккартни
. Лоути сыграет «пятого битла» Стюарта Сатклиффа, а Акхтару досталась роль влиятельного индийского композитора Рави Шанкара
.
Ранее стало известно, что Маккартни станет Пол Мескаль
, Ленноном — Харрис Дикинсон
, Ринго Старром
— Барри Кеоган
, а Джорджем Харрисоном
— Джозеф Куинн
. Сирша Ронан
предстанет в качестве Линды Маккартни. Мия Маккенна-Брюс
заявлена в роли Морин Старки Тайгретт, первой жены Ринго. Эйми Лу Вуд
сыграет Патти Бойд, бывшую супругу Харрисона, а Анна Савай — Йоко Оно
. Джеймсу Нортону
предстоит воплотить образ музыкального менеджера «ливерпульской четверки» Брайана Эпштейна.
Съемки проходят в Англии. Все четыре байопика о музыкантах легендарной британской группы выйдут в апреле 2028 года.
