Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ана де Армас и Дженнифер Коннелли сыграют в шпионском триллере

15 февраля
2026 год

Новости кино >>
15 февраля 2026
Ана де Армас и Дженнифер Коннелли сыграют в шпионском триллере Apple TV «Убежище» (Safe Houses), сообщает Deadline.

Ана де Армас и Дженнифер Коннелли сыграют в шпионском триллере
фото: deadline.com

Шоу, основанное на одноимнном романе Дэна Феспермана, поведает зрителям о событиях, развернувшихся после убийства высокопоставленного сотрудника ЦРУ в Мадриде. В центре сюжета — агент София Хименес (де Армас), скрывающаяся от правосудия из-за обвинения в этом преступлении, и посол Элизабет Уинтроп (Коннелли), вдова убитого. Каждая из них расследует убийство с противоположных сторон, раскрывая масштабный заговор, который может изменить баланс сил в мире.

Шоураннером сериала числится работавший над «Родиной» Гидеон Рафф. «Убежище» станет для де Армас первым опытом на американском ТВ.
версия для печати

обсуждение >>
№ 8
vikapikaa (Самара)   20.02.2026 - 16:07
Боюсь спросить, когда примерно будет премьера. Ну явно в середине или даже конце 2027... читать далее>>
№ 7
Макс Милиан   19.02.2026 - 15:48
... Ну, насчет Армас еще можно согласиться. Но Дженнифер-то?! Понятно, что по молодости ей не хватало опыта, но потом-то были "Реквием по мечте" и "Игры разума". читать далее>>
№ 6
MJ2002 (Пермь)   19.02.2026 - 13:56
Две потрясающие актрисы в одном фильме - шикарно)) читать далее>>
№ 5
Мария_2191   18.02.2026 - 21:44
Актрисы то известные, но не скажу что прям лучшие в своей отрасли. Хотя лучше наверное так, чем смотреть на вообще не известные лица. читать далее>>
№ 4
Матвей Брикун   18.02.2026 - 15:37
Сразу две красотки на один фильм.)) читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Ана де Армас станет фитнес-блогером в ремейке триллера «Красотка»
Дженнифер Коннелли станет женой Джоэла Эдгертона в «Темной материи»
Поиск по меткам
Apple TV+
персоны
Ана де АрмасДженнифер КоннеллиГидеон Рафф
фильмы
Родина

фотографии >>
Ана де Армас и Дженнифер Коннелли сыграют в шпионском триллере фотографии
"За пригоршню поцелуев" (2014)
"Роковая яхта" (1996)
Гидеон Рафф
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.
Эрик Дэйн
19 февраля ушёл из жизни актёр Эрик Дэйн.
Анна Фоменко
19 февраля ушла из жизни актриса Анна Фоменко.
Вероника Белковская
19 февраля ушла из жизни актриса Вероника Белковская.
Ирина Черкасская
18 февраля ушла из жизни актриса Ирина Черкасская.

День рождения >>

Баба Аннанов
Игорь Грабузов
Медея Джапаридзе
Дмитрий Ендальцев
Катерина Ковальчук
Алексей Нестеренко
Иван Соловьёв (III)
Ангелина Стречина
Антон Филипенко
Эдвард Алберт (младший)
Мюррэй Бартлетт
Бренда Блетин
Марго Грэхам
Махандра Делфино
Сэнди Дункан
Сидни Пуатье
все родившиеся 20 февраля >>

Афиша кино >>

Кто-то должен умереть
триллер
Россия, 2025
Простая история
биография, драма, приключения
Франция, Великобритания, США, 1999
Красавица
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2026
Король и Шут. Навсегда
музыкальный фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Ловушка для кролика
мистика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Астрал. Амулет зла
фильм ужасов
Австралия, 2025
Гуантанамера
боевик, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Дополнительное время
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Легенды
боевик, приключения, фэнтези
Франция, 2025
Любовный апокалипсис
комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2025
Молчаливый друг
биография, драма, исторический фильм
Венгрия, Германия, Китай, Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен