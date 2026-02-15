Ана де Армас
и Дженнифер Коннелли
сыграют в шпионском триллере Apple TV «Убежище» (Safe Houses), сообщает Deadline
.
Шоу, основанное на одноимнном романе Дэна Феспермана, поведает зрителям о событиях, развернувшихся после убийства высокопоставленного сотрудника ЦРУ в Мадриде. В центре сюжета — агент София Хименес (де Армас), скрывающаяся от правосудия из-за обвинения в этом преступлении, и посол Элизабет Уинтроп (Коннелли), вдова убитого. Каждая из них расследует убийство с противоположных сторон, раскрывая масштабный заговор, который может изменить баланс сил в мире.
Шоураннером сериала числится работавший над «Родиной
» Гидеон Рафф
. «Убежище» станет для де Армас первым опытом на американском ТВ.
обсуждение >>