Александр Ажа поработает над адаптацией многопользовательского хоррора выживания Dead By Daylight

Александр Ажа
и Дэвид Лесли Джонсон
объединят свои усилия для написания сценария для экранизации игры Dead By Daylight, уверяет THR
.
За производство фильма отвечают Blumhouse, Atomic Monster Джеймса Вана
и Behaviour Interactive. В настоящий момент ведутся поиски режиссера.
По словам основателя и генерального директора Blumhouse Джейсона Блума
, «в Dead by Daylight Дэвид и Александр продемонстрируют редкое сочетание повествования, основанного на характерах персонажей, и неумолимой интенсивности жанра. Черпая вдохновение из сурвайвэл-хоррора и психологических ужасов, они создают мир, где страх не просто переживается, но и заслуживается. Это кинематографический образец, призванный привлечь режиссера, способного воплотить это видение в жизнь благодаря актерской игре и масштабу».
Многопользовательскакя игра студии Behaviour, запущенная в 2016 году, рассказывает о группе из четырех выживших, которым необходимо найти генераторы, чтобы сбежать от убийцы. Тот хочет принести их в жертву с помощью крюков, чтобы умилостивить существо, известное как Сущность. DbD собрал более 60 миллионов игроков по всему миру.
