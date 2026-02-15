Кино-Театр.Ру
Александр Ажа поработает над адаптацией многопользовательского хоррора выживания Dead By Daylight

15 февраля
2026 год

15 февраля 2026
Александр Ажа и Дэвид Лесли Джонсон объединят свои усилия для написания сценария для экранизации игры Dead By Daylight, уверяет THR.

Александр Ажа поработает над адаптацией многопользовательского хоррора выживания Dead By Daylight
фото: horreurnews.com

За производство фильма отвечают Blumhouse, Atomic Monster Джеймса Вана и Behaviour Interactive. В настоящий момент ведутся поиски режиссера.

По словам основателя и генерального директора Blumhouse Джейсона Блума, «в Dead by Daylight Дэвид и Александр продемонстрируют редкое сочетание повествования, основанного на характерах персонажей, и неумолимой интенсивности жанра. Черпая вдохновение из сурвайвэл-хоррора и психологических ужасов, они создают мир, где страх не просто переживается, но и заслуживается. Это кинематографический образец, призванный привлечь режиссера, способного воплотить это видение в жизнь благодаря актерской игре и масштабу».

Читать Головоломки, квесты, стратегии, шутеры: Как компьютерные игры завоевали кинотеатры
Многопользовательскакя игра студии Behaviour, запущенная в 2016 году, рассказывает о группе из четырех выживших, которым необходимо найти генераторы, чтобы сбежать от убийцы. Тот хочет принести их в жертву с помощью крюков, чтобы умилостивить существо, известное как Сущность. DbD собрал более 60 миллионов игроков по всему миру.
№ 7
vikapikaa (Самара)   20.02.2026 - 16:06
Фильм сто проц по DbD будет слишком далек от духа игры и разочарует фанатов. читать далее>>
№ 6
ДаринаКароль   19.02.2026 - 21:30
... тут нужна на столько крутая графика и её исполнение, что даже не знаю, реально сложно будет. читать далее>>
№ 5
MJ2002 (Пермь)   19.02.2026 - 13:57
Сомневаюсь, что удастся удачно перенести механику игры в формат фильма... читать далее>>
№ 4
Мария_2191   18.02.2026 - 21:43
Давайте поговорим когда увидим результат его новой работы. читать далее>>
№ 3
Ангелина_Сокол   18.02.2026 - 09:15
... Ну хоррор - это жанр ужасов, так что в некотором роде он занимается тем, чем и привык заниматься. читать далее>>
Ссылки по теме
Хоррор-головоломку Phasmophobia превратят в фильм
Александр Ажа превратит настолку в мультфильм
персоны
Александр АжаДжейсон БлумДжеймс ВанДэвид Л. Джонсон

