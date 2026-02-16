Кино-Театр.Ру
Максим Лагашкин и Константин Крюков откроют в колонии киностудию 2 марта

16 февраля
2026 год

Новости кино >>
16 февраля 2026
Премьера комедийного сериала «Мотай!» состоится 2 марта в 20:00 на ТНТ. Спин-офф проекта «Камера Мотор» продолжит историю тюремной киностудии в глухой тайге, сообщает пресс-служба телеканала. В сериале снялись Максим Лагашкин, Константин Крюков, Кристина Кучеренко, Александр Обласов, Дмитрий Колчин и другие.

Максим Лагашкин и Константин Крюков откроют в колонии киностудию 2 марта
фото: пресс-служба ТНТ

Начальник колонии Тимофей Назаров по-прежнему работает в глухой тайге и всё так же мечтает выбраться в столицу. Он уверен, что его идея с тюремной киностудией была правильной — просто в прошлый раз что-то пошло не так. Однако прежний режиссёр Николай Виденин вышел на свободу, и Назарову приходится искать нового постановщика. В колонию попадает известный московский режиссёр Матвей Селюжицкий, получивший кличку «Мотор». Используя свои связи, Назаров добивается его перевода именно к себе и ставит условие — продолжить «дело Виденина». В результате в колонии снова запускается киностудия, где начинают переснимать культовые голливудские блокбастеры с помощью подручных средств, самодельных декораций и актеров-заключенных.

Режиссером сериала выступил Саша Абдуллаев, оператором — Антон Исаев, художником-постановщиком — Леонид Кипнис. Над проектом работала команда, знакомая зрителям по первому сезону: креативный продюсер Вадим Бакунев, сценаристы Ренат Актуганов и Илья Ярошевский.

«В "Мотай!" нам было важно не просто продолжить историю, а посмотреть на нее под новым углом. Это сериал про кино внутри кино — про амбиции, иллюзии и столкновение большого авторского замысла с реальностью. Мы сознательно играем с жанрами, клише и визуальным языком, сохраняя ту самую VHS-эстетику, за которую зрители полюбили "Камеру Мотор"», — говорит режиссер.

Максим Лагашкин и Константин Крюков откроют в колонии киностудию 2 марта
фото: пресс-служба ТНТ

В сериале также снялись Аскар Нигамедзянов, Максим Киселев, Сергей Беляев, Амаду Мамадаков, Дмитрий Мухамадеев, Ирина Выборнова, Андрей Свиридов, Сергей Степин, Светлана Колпакова, Антон Кротов, Валерий Афанасьев и другие актеры.

Производством сериала занимается компания «Руки Вверх Production». «Мотай!» сохраняет фирменную интонацию оригинального проекта — VHS-эстетику, ностальгическое настроение и ироничный взгляд на кинопроизводство, в котором большие амбиции постоянно сталкиваются с суровой реальностью.

«Мне всегда нравились истории про людей, которые делают большое кино буквально из ничего. "Мотай!" — именно про это. Про фантазию, упрямство и желание снять блокбастер, даже если вокруг тайга, мороз и под рукой только подручные средства. Мы очень любим этот мир и этих героев, и мне кажется, во втором дыхании истории стало еще больше свободы, юмора и самоиронии», — рассказывает продюсер, основатель «Руки Вверх Production» Сергей Жуков.

Комедийный сериал «Мотай!» состоит из 17 серий и продолжает исследовать тему кино как способа мечтать, выживать и сохранять иронию — даже в самых ограниченных обстоятельствах.

«"Мотай!" — логичное продолжение проекта, который стал для нас важным жанровым экспериментом. "Камера Мотор" показал, что зрителю интересны истории с яркой формой, узнаваемой интонацией и точным юмором. Спин-офф расширяет эту вселенную, усиливая ее за счет новых персонажей и еще более смелого взгляда на сам процесс кинопроизводства. Для ТНТ это пример того, как успешный формат может развиваться дальше, не теряя своей идентичности», — добавляет генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов.

«Мотай!». ТВ-ролик
версия для печати

обсуждение >>
№ 7
Андрей (Омск)   20.02.2026 - 15:52
Идея прикольная. Уже смешно, если представить как из особенных людей пытаются сделать актеров. ))) читать далее>>
№ 6
GaryVan (Санкт-Петербург)   19.02.2026 - 23:45
Нечто ни о чём. И почему у майора прапорщицкая фуражка? читать далее>>
№ 5
ДаринаКароль   19.02.2026 - 21:25
Кто же будет смотреть такое кино, отснятое с чего попало в колонии? читать далее>>
№ 4
MJ2002 (Пермь)   19.02.2026 - 14:04
Сериал про кино внутри кино - это крайне странно звучит, но привлекает такой необычностью. Посмотрим, что там выйдет по итогу. читать далее>>
№ 3
Мария_2191   18.02.2026 - 21:38
Маразматическая комедия - снимать в колонии кино. Жукову лучше заниматься музыкой. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
анонс

что почитать?

