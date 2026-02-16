Максим Лагашкин и Константин Крюков откроют в колонии киностудию 2 марта

Начальник колонии Тимофей Назаров по-прежнему работает в глухой тайге и всё так же мечтает выбраться в столицу. Он уверен, что его идея с тюремной киностудией была правильной — просто в прошлый раз что-то пошло не так. Однако прежний режиссёр Николай Виденин вышел на свободу, и Назарову приходится искать нового постановщика. В колонию попадает известный московский режиссёр Матвей Селюжицкий, получивший кличку «Мотор». Используя свои связи, Назаров добивается его перевода именно к себе и ставит условие — продолжить «дело Виденина». В результате в колонии снова запускается киностудия, где начинают переснимать культовые голливудские блокбастеры с помощью подручных средств, самодельных декораций и актеров-заключенных.
«В "Мотай!" нам было важно не просто продолжить историю, а посмотреть на нее под новым углом. Это сериал про кино внутри кино — про амбиции, иллюзии и столкновение большого авторского замысла с реальностью. Мы сознательно играем с жанрами, клише и визуальным языком, сохраняя ту самую VHS-эстетику, за которую зрители полюбили "Камеру Мотор"», — говорит режиссер.
Производством сериала занимается компания «Руки Вверх Production». «Мотай!» сохраняет фирменную интонацию оригинального проекта — VHS-эстетику, ностальгическое настроение и ироничный взгляд на кинопроизводство, в котором большие амбиции постоянно сталкиваются с суровой реальностью.
«Мне всегда нравились истории про людей, которые делают большое кино буквально из ничего. "Мотай!" — именно про это. Про фантазию, упрямство и желание снять блокбастер, даже если вокруг тайга, мороз и под рукой только подручные средства. Мы очень любим этот мир и этих героев, и мне кажется, во втором дыхании истории стало еще больше свободы, юмора и самоиронии», — рассказывает продюсер, основатель «Руки Вверх Production» Сергей Жуков.
Комедийный сериал «Мотай!» состоит из 17 серий и продолжает исследовать тему кино как способа мечтать, выживать и сохранять иронию — даже в самых ограниченных обстоятельствах.
«"Мотай!" — логичное продолжение проекта, который стал для нас важным жанровым экспериментом. "Камера Мотор" показал, что зрителю интересны истории с яркой формой, узнаваемой интонацией и точным юмором. Спин-офф расширяет эту вселенную, усиливая ее за счет новых персонажей и еще более смелого взгляда на сам процесс кинопроизводства. Для ТНТ это пример того, как успешный формат может развиваться дальше, не теряя своей идентичности», — добавляет генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов.
