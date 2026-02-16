«У Томми сейчас фаза непослушания»: Стивен Грэм и Андреа Райзборо похищают хулигана в трейлере фильма «На цепи»

«На цепи» – это оригинальный и провокационный психологический триллер, удивляющий своей глубиной, многослойностью, а также неожиданным черным юмором. Он сочетает в себе сугубо жанровое напряжение и глубокие, сложные вопросы о природе добра, зла и той границы, которая их разделяет.
Молодой хулиган Томми привык к жизни, полной порока и безнаказанности. Но после очередного загула он приходит в себя в подвале загородного дома с цепью на шее. Его похитители — странноватая семья, решившая радикально перевоспитать избалованного преступника. Чтобы выбраться на свободу, Томми придётся пройти череду изощренных психологических игр и стать по-настоящему другим человеком.
В картине также сыграли номинантка на премию «Оскар» Андреа Райзборо, а также один из самых многообещающих молодых актеров Энсон Бун. Режиссер Ян Комаса в прошлом номинировался на «Оскар» за ленту «Тело Христово».
фото: кинокомпания Вольга
Премьера «На цепи» состоялась на юбилейном 50-м Международном кинофестивале в Торонто, в Европе фильм был показан в рамках двух престижных кинофестивалей — в Лондоне и в Риме. Лента получила отличную прессу: рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 94%.
