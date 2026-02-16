Кино-Театр.Ру
«У Томми сейчас фаза непослушания»: Стивен Грэм и Андреа Райзборо похищают хулигана в трейлере фильма «На цепи»

16 февраля
2026 год

16 февраля 2026
В сети появился трейлер психологического триллера Яна Комаса «На цепи». В главной роли – звезда сериала «Переходный возраст» Стивен Грэм. Фильм на большие экраны выпустит кинопрокатная компания Вольга 19 марта.

«На цепи»


«На цепи» – это оригинальный и провокационный психологический триллер, удивляющий своей глубиной, многослойностью, а также неожиданным черным юмором. Он сочетает в себе сугубо жанровое напряжение и глубокие, сложные вопросы о природе добра, зла и той границы, которая их разделяет.

Молодой хулиган Томми привык к жизни, полной порока и безнаказанности. Но после очередного загула он приходит в себя в подвале загородного дома с цепью на шее. Его похитители — странноватая семья, решившая радикально перевоспитать избалованного преступника. Чтобы выбраться на свободу, Томми придётся пройти череду изощренных психологических игр и стать по-настоящему другим человеком.

В картине также сыграли номинантка на премию «Оскар» Андреа Райзборо, а также один из самых многообещающих молодых актеров Энсон Бун. Режиссер Ян Комаса в прошлом номинировался на «Оскар» за ленту «Тело Христово».

«У Томми сейчас фаза непослушания»: Стивен Грэм и Андреа Райзборо похищают хулигана в трейлере фильма «На цепи»
фото: кинокомпания Вольга

Премьера «На цепи» состоялась на юбилейном 50-м Международном кинофестивале в Торонто, в Европе фильм был показан в рамках двух престижных кинофестивалей — в Лондоне и в Риме. Лента получила отличную прессу: рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 94%.
№ 6
Андрей (Омск)   20.02.2026 - 15:50
Стивен Грем снимается много , что радует и в классном кино. По заслугам получил Золотой Глобус 2026. Нравится как он играл Капоне в сериале Подпольная империя. Идеально, исходя из фактов. читать далее>>
№ 5
MJ2002 (Пермь)   19.02.2026 - 14:06
Черный юмор в сочетании с жанровым напряжением - шикарно звучит. читать далее>>
№ 4
Матвей Брикун   18.02.2026 - 15:11
Перевоспитание хулигана самыми жесткими методами. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   17.02.2026 - 12:58
В российский прокат выпускает компания «Вольга» 19 марта. Уже скоро. читать далее>>
№ 2
Sveta_21Ermolova   16.02.2026 - 17:44
Такое я бы точно посмотрела. Интересно, смогут ли перевоспитать Томи и если да, то каким он станет. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Сны поездов» и «Переходный возраст» стали триумфаторами премии Independent Spirit Awards
«Хамнет», «Битва за битвой» и «Переходный возраст» стали победителями «Золотого глобуса»
персоны
Энсон БунСтивен ГрэмЯн КомасаАндреа Райзборо
фильмы
На цепиПереходный возрастТело Христово

